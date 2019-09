La CHG decidirá en septiembre qué hacer para detener el nenúfar mexicano Expansión. La alarma saltó a principios de julio. :: j.v.arnelas Espera la respuesta del Ayuntamiento y de una serie de asociaciones a las que ha preguntado su opinión ROCÍO ROMERO Badajoz Domingo, 1 septiembre 2019, 09:12

La Confederación Hidrográfica del Guadiana está retirando este verano nenúfar mexicano, pero será en este mes de septiembre cuando decida qué medida desarrollará para acabar con él. Está a la espera de recibir las opiniones de una serie de asociaciones y organismos a los que ha consultado.

A los ojos de los ciudadanos esta planta es muy llamativa porque ha extendido un nuevo manto verde sobre el Guadiana después de que este invierno el camalote desapareciera del tramo urbano del río.

Ahora el calor ha hecho que el nenúfar mexicano se expanda en Badajoz, como se puede apreciar en las fotografías superiores. Unas tomadas el 3 de julio y otras el 25 de agosto. En ellas se ve el crecimiento de la planta invasora en las últimas semanas.

El dragado del río, segar con más máquinas o no hacer nada son las opciones que están sobre la mesa

La Confederación Hidrográfica del Guadiana está retirando la planta invasora con una cosechadora y y un vehículo anfibio. Son labores de mantenimiento para evitar que se extienda. Lo cortan y brota de nuevo a los seis días, explica Nicolás Cifuentes, que es el jefe de área de calidad ambiental del organismo. Señala que hacen falta más máquinas para poder segar cada siete días. Los estudios indican que dejaría de crecer si se corta cinco veces. Y habría que repetir la operación cada cinco años para acabar con esta planta.

Pero este es un método para evitar que siga creciendo, no para erradicarlo. Para eso hay otras medidas sobre la mesa y sobre las que la Confederación no ha tomado ninguna decisión al respecto. Está a la espera de recibir las ideas de las asociaciones y organismos a las que ha consultado sus opiniones. Han contestado una decena. Entre ellas, la Junta de Extremadura, Ecologistas, Salvemos el Guadiana, los representantes de piragüistas y pescadores y La Cívica. Pero falta el Ayuntamiento de la ciudad y otros 15 consultados.

De momento, Salvemos el Guadiana pide un dragado selectivo, mientras que Ecologistas considera que este sería demasiado agresivo y apuesta por un desbroce.

El alcalde, Francisco Fragoso, se ha mostrado a favor de dragar el río en varias ocasiones. Esa es una de las propuestas que se barajan, aunque el Ayuntamiento no haya opinado formalmente.

No sería una operación que pudiera de hacerse de un día para otro porque hacen falta permisos medioambientales y porque en algunos puntos hay zonas con seis metros de lodos acumulados, según las pruebas que han hecho este año. Este proceso se puede hacer de dos maneras. Vaciando el cauce, para lo que sería necesario colocar unas compuertas. O, sin vaciarlo, a través de máquinas. Pero esto tardaría años y resulta muy caro.

También existe la posibilidad de segar de una forma más intensa de lo que se está haciendo ahora. Con más máquinas y volviendo a cortar la planta en el mismo punto cada semana. Para esto harían falta más medios que los actuales.

La tercera opción es no hacer nada, según explica Nicolás Cifuentes. El jefe de calidad ambiental apunta que se trata de una especie invasora y que constituye un problema, pero que no es tan grave como el camalote. El problema de esta especie es que desplaza a los nenúfares autóctonos, pero estos no existen en el tramo urbano, que es para la zona donde se ha realizado la consulta y donde se genera la alarma al estar a la vista de los ciudadanos.

Decisión transparente

Es en parte por esa alarma por lo que han decidido preguntar a los colectivos su parecer sobre qué medida desarrollar. La idea es tomar decisiones de forma transparente y evitar las determinaciones unilaterales. Y combinar las opciones que pongan los colectivos sobre la mesa con los criterios técnicos. «Se da la opción para que opinen», añade Nicolás Cifuentes.