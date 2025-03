Decepción en el PSOE extremeño por no contar con un ministro en el Gobierno

El secretario general de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, podría haber sido ministro en el segundo gobierno de coalición de la democracia. Fuentes del ... partido aseguran que Pedro Sánchez ha ofrecido al expresidente extremeño formar parte de su nuevo ejecutivo, asumiendo las carteras de Política Territorial o Interior, pero Fernández Vara lo ha rechazado.

«Lleva muchos años en la primera línea política, lo que conlleva un importante coste personal y, sobre todo, familiar y, por eso, ha preferido no situarse al frente de un ministerio que incrementaría ese coste», explican fuentes cercanas al expresidente extremeño, que ayer no hizo ninguna valoración pública sobre el nuevo gabinete.

«Una decisión por motivos personales, por tanto, que hay que respetar, especialmente por parte de quien ha dedicado muchos años ya al servicio público», insisten.

Aunque ello haya supuesto que Extremadura se quede fuera del Consejo de Ministros y esta realidad haya generado cierto malestar y decepción entre buena parte de la militancia socialista.

«La decepción esta vez es mayor porque posiblemente ahora no se esperaba», coinciden algunos de los militantes consultados. «Extremadura merecía tener representación en el nuevo gobierno de Pedro Sánchez». No solo, explican, porque ésta ha sido una de las pocas regiones en las que el PSOE ganó el pasado 23 de julio, sino también por el respaldo sin fisuras que Fernández Vara ha brindado al presidente en los últimos años, en general, y en la difícil y cuestionada negociación con los independentistas catalanes, en particular. «Con una ley de amnistía por medio que está suponiendo hasta el momento al menos un tremendo coste para nuestro partido», opinan otros de los consultados.

«Por eso, Extremadura merecía estar presente en el Consejo de Ministros», indican. «Y por eso lo esperábamos», reconocen. «De hecho, tanto aquí como en otros lugares del país, porque el nombre del expresidente extremeño ha fiugrado en todas las quinielas», recuerdan.

Muchos militantes y votantes socialistas esperaban, por ello, que las quinielas se cumplieran esta vez y que quien sigue al frente del PSOE de Extremadura se convirtiera en ministro. Aunque los motivos no coinciden en todos los casos.

«Estamos transmitiendo que Extremadura no tiene ningún peso en el PSOE», lamenta parte de la militancia socialista

Unos entienden que la forma de hacer política de Vara, «desde el consenso y la moderación», sumaría en unos tiempos convulsos marcados por la polarización que acarrean los bloques; otros, sin embargo, porque creen que «el silencio y la sumisión de Vara y, de su mano, la del PSOE extremeño, donde sobran palmeros y faltan valientes, merecían ese gesto, ese pago, por parte del presidente Pedro Sánchez».

En realidad, la decepción por parte de quienes son críticos con la ausencia extremeña en el Consejo de Ministros viene más por ese gesto, «muy necesario en política porque las formas también importan» recuerdan, que por los logros particulares que puede suponer para la comunidad contar con un representante salido de la política extremeña. «Los beneficios llegarán o no por las decisiones del Gobierno, no por tener un ministro de la región», coinciden la mayoría. «Además, la conexión de Vara con Sánchez continuará y el expresidente extremeño seguirá trabajando por esta tierra, como ha hecho siempre».

Sin embargo, «aun siendo así, ese nombramiento habría sido un respaldo para el PSOE extremeño, esto no se puede negar; si Vara no quería, que hubiera propuesto a otro para dejar claro que tenemos peso en el partido, porque lo que estamos transmitiendo es que no tenenos ninguno», se lamentan militantes socialistas. Algunos de los consultados creen que, al menos, «tras el jarro de agua fría que nos ha echado Sánchez», habrá socialistas extremeños en los segundos niveles del nuevo gobierno de coalición con Sumar. «Pero el daño ya está hecho».