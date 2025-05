«Deberíamos recuperar el botón de 'off' de nuestros dispositivos»

De Diego Hidalgo Demeusois (París, 1983) habla tanto su currículum como su historia familiar y también la lista de negocios que ha montado. Es nieto ... de un exministro de la II República, e hijo de Diego Hidalgo Schnur, empresario, filántropo, patrono creador de la Fundación Maimona y amigo del Rey emérito Juan Carlos I, de Bill Clinton o de Gorbachov, entre otros nombre de la Historia. Hidalgo Demeusois estudió Filosofía, Política y Economía, y tiene un máster en Relaciones Internacionales por el Instituto de Estudios Políticos de París y otro en Sociología por la Universidad de Cambridge. Como empresario, fundó la primera plataforma española de coche compartido (Amovens). Y una empresa para compartir espacios profesionales (Spacebee). Y una de restauración de edificios antiguos en Madrid y Barcelona (Pontejos). Y un fondo que invierte en empresas sociales (Ballenswort). Además, es mago profesional y habla español, inglés, italiano, alemán y árabe dialectal marroquí. Actualmente vive en Rabat, donde ejerce como consejero en la embajada de la soberana orden de Malta en Marruecos. Desde allí viajará hoy a España, para presentar en Cáceres, Badajoz y Los Santos deMaimonia su primer libro. Se titula 'Anestesiados' (Editorial Catarata, 288 páginas, 18 euros), y su subtítulo anticipa su contenido: 'La humanidad bajo el imperio de la tecnología'.

–¿Estamos unos más anestesiados que otros?

–Sí, pero sería un error pensar que quienes más anestesiados están son los adolescentes o las personas más proclives a dejarse controlar por las tecnologías. Las tecnologías tienen con nosotros una relación extremadamente asimétrica. Disponen de herramientas muy poderosas para controlarnos sin que nos demos cuenta. Y el primer paso que deberíamos dar es que todo individuo tome conciencia de su vulnerabilidad, para poder protegerse. Los vulnerables no son solo los demás. Lo somos todos.

–¿Nos tienen anestesiados o nos autoanestesiamos?

–No creo que nos autoanestesiemos. Creo que aceptamos esa anestesia como el precio a pagar para beneficiarnos de todo lo positivo que nos aporta la tecnología: su eficiencia, su capacidad para divertirnos... Una clave que explica esta situación de anestesia son los modelos de negocio que nos roban pedazos de nuestra libertad, a cambio de productos y servicios que nos resultan muy útiles. Creo que por nuestra parte hay un cierto de grado de consentimiento de esta anestesia, como un requisito para que nos puedan someter a esta operación. Pero muy poca gente tiene claros los detalles de esta operación. Yo creo que si fuéramos conscientes de lo que está en juego en esta operación, no aceptaríamos esta anestesia.

–Por eso escribe que «estamos lejos de entender el coste real que estamos pagando por usar la tecnología digital...».

–Yo no soy para nada tecnófobo. De hecho, soy emprendedor digital. La tecnología nos proporciona herramientas excelentes para muchas cosas, pero mi libro trata sobre la cuenta que nos toca pagar por disfrutar de esas herramientas. Es una cuenta que no nos han explicado bien. Es como si te invitan a una cena maravillosa, en la que tú en ningún momento piensas en la cuenta que vas a tener que pagar, y cuando te la traen, no la entiendes. Yo no critico si la cena es buena o mala o si tu experiencia en el restaurante ha sido mejor o peor, útil o no. Lo que critico es la cuenta oculta, opaca, invisible, dolorosa, que te hacen pagar por asistir a esa cena.

–¿Qué medicinas o antídotos tenemos contra esta anestesia?

–Hay una serie no sé si de medicinas pero sí de tratamientos para intentar despertar de la anestesia, y en el libro propongo algunas pistas, tanto a nivel individual como político. A nivel individual, todo tiene que ver con incorporar a nuestras vidas barreras en el espacio y el tiempo contra las tecnologías digitales. Intentar que no entren en la totalidad de nuestra existencia y que haya momentos de nuestro día a día preservados de la intrusión tecnológica. Tenemos que reservar momentos para nuestra propia conciencia, para pensar sobre nosotros e interactuar con los demás sin mediación de la tecnología. Es lo que llamo la reinvención del botón de 'off'. Lo hemos tenido en todos nuestros dispositivos tecnológicos toda la vida, pero en los últimos tiempos ha ido desapareciendo. Lo tiene, pero apenas lo usamos. Vivimos en un entorno de conexión permanente que nos hace menos libres, porque no somos nosotros los que utilizamos la tecnología, sino que es ella la que nos usa a nosotros. Esto es justo lo que intento explicar en el libro. La industria tecnológica dispone de unos medios infinitamente más poderosos que los nuestros como individuos. Y esto hace que sea una batalla absolutamente desigual y meramente individual. Por esto, los poderes públicos tienen que actuar. Para empoderarnos, en el sentido de darnos los medios para preservar nuestra libertad. Los estados regulan cuestiones como el acceso a los juegos online, y eso está muy bien, pero afecta a un porcentaje pequeño de la población. Lo que está haciendo la tecnología constituye un ataque al ser humano. Lejos de cualquier tipo de radicalismo, habría que plantearse si convendría prohibir el modelo de negocios de empresas como Facebook o Google, que en el fondo, lo que hacen es comerciar con pedazos de nuestra libertad. Hablamos de algo que afecta a la dignidad y la integridad humanas.

–¿Es especialmente preocupante esta anestesia en los adolescentes?

–Es preocupante, pero no podemos enfocar el debate solo hacia ellos, porque los primeros anestesiados somos los adultos, que muchas veces anestesiamos a los menores a una edad muy temprana, al poner en sus manos un 'smartphone' o una tableta para que nos dejen tranquilos un par de horas. Es muy difícil resistir a esta tentación, pero los adultos tenemos en este sentido una gran responsabilidad, porque los menores son más vulnerables. Desde un punto de vista neurológicos, los niños y los adolescentes están particularmente desarmados frente a esta invasión de la tecnología digital. Entre otros motivos, porque los adolescentes tienen menos desarrollado su cerebro social, su capacidad de tomar distancia frente a la presión social. Tienen menos posibilidad de escapar a la presión que ejercen, por ejemplo, las redes sociales. Esta presión de la tecnología digital les puede afectar al aprendizaje de la lengua y a su formación neurológica general.

–¿Qué relación mantiene con Extremadura?

–Siento un cariño enorme por Extremadura, desde siempre. Siempre me encantó ir a Los Santos de Maimona, donde mantenemos mucha familia, aunque sea lejana. Para mí era impensable no presentar mi libro en Extremadura. Junto a Madrid y Barcelona, era el sitio más natural al que ir a presentarlo, como hicieron en su día mi padre y mi abuelo.