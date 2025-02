«Debería haber más ayudas para las familias»

Cristina Blanco vive en Cáceres y es madre de tres hijos, por lo que cuenta con el título de familia numerosa que da derecho a recibir el bono social eléctrico. Pero la concesión tuvo lugar en 2020, por lo que aún no ha podido cobrar ... el bono social térmico. Le corresponderá por primera vez en la presente anualidad, que todavía está pendiente de tramitación.

En su caso, considera que el bono social eléctrico es una buena ayuda, ya que en su casa no dispone de calefacción y recurre a aparatos eléctricos para tener una temperatura confortable. A eso se suma la actividad que genera una familia con tres hijos, lo que hace que esté «consumiendo electricidad todo el día».

Además, el Gobierno ha aumentado esta ayuda en los últimos meses para hacer frente al alza de los precios del mercado mayorista. Eso le ha permitido una considerable rebaja en la última factura recibida.

Sin embargo, apunta que no hay muchas más subvenciones a las que puedan acudir las familias numerosas. Este título permite disponer de libros de texto gratuitos. Pero aún no se beneficia de esa medida, ya que su hija, de 7 años y que es la mayor de los tres pequeños, cursa 2º de Primaria. En ese caso, aún se utiliza un material que debe ser renovado cada año y que no puede formar parte del banco que gestionan los propios centros, por lo que en su colegio la beca se centra en cursos superiores. De ahí que para este año solo haya recibido dos libros.

«Debería haber más ayudas a las familias numerosas», afirma. Como explica, cuando los dos padres están trabajando, como es su caso, es fácil superar los criterios de renta que pueden dar acceso a otras subvenciones.

En su opinión, una mejor dotación en las ayudas a las familias podría contribuir a que las parejas se planteasen tener más hijos, una cuestión que se está convirtiendo en una necesidad ante la caída de la natalidad y la pérdida de población que amenaza especialmente a comunidades como Extremadura. «Hoy en día lo habitual es dos y basta», afirma, debido a los gastos que supone sacar adelante un hogar con varios miembros.