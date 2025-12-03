El debate de Canal Extremadura será el día 11 y durará dos horas y media

El debate de Canal Extremadura tendrá lugar el próximo 11 de diciembre a las 21 horas con una duración prevista de dos horas y ... media, mientras que RTVE ha ofrecido otro encuentro entre los candidatos que aún está en fase de negociación entre los partidos que concurren a las elecciones en Extremadura el próximo 21 de diciembre.

El debate contará con diez candidatos a presidir la Junta de Extremadura que representan a las diez formaciones con representación en las dos provincias. Por tanto, se queda fuera Extremadura Unida, que solo concurre por la provincia de Cáceres. Así, están invitados María Guardiola (PP), Miguel Ángel Gallardo (PSOE), Óscar Fernández (Vox), Irene de Miguel (Unidas por Extremadura), Raúl González (Juntos-Levanta), Juan Viera (Extremadura Digna), Ignacio Segura (Ciudadanos), Gerardo Rubio (Nuevo Extremeñismo – Adelante Extremadura (NEX), Luis Blanco (MUNDO+JUSTO) y María José Germán (PACMA).

La presidenta en funciones, María Guardiola, confirmó al inicio de campaña su participación en este debate de la radiotelevisión pública extremeña que, de momento, es el único fijado.

Dos horas y media de debate

El programa, que podrá seguirse en directo por radio, televisión y web, se dividirá en cinco bloques, cuatro de ellos temáticos de 30 minutos cada uno de ellos, y un último bloque de debate libre con una duración de 15 minutos, más un minuto final para que cada candidato pueda solicitar el voto a los ciudadanos. En los bloques temáticos, los candidatos tendrán dos minutos para realizar su exposición, más un tercer minuto de réplica. Está previsto que se prolongue dos horas y media.

Los bloques serán, por este orden, de economía y empleo; igualdad, educación y sanidad; infraestructuras, cultura y turismo; y retos de futuro.

Más allá del debate, Canal Extremadura entrevistará en radio y televisión a los candidatos de las fuerzas políticas que obtuvieron representación en los comicios de hace dos años. Estas son PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura. Al resto de candidatos se les ofrecerá un minuto si aspira a dirigir el Ejecutivo regional por las dos circunscripciones o 30 segundos si solo opta por una provincia. Es el caso de Extremadura Unida, que concurre únicamente por Cáceres.

Sin fecha para el debate de TVE

Por su parte, TVE ha propuesto la posibilidad de celebrar un debate con los candidatos de las formaciones con representación en la Asamblea de Extremadura que se emitiría en horario de máxima audiencia en La 1 (en desconexión para la región) y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play. Este tendrá una duración entre 90 y 120 minutos. Pero aún no se sabe más porque aún continúan las negociaciones con las formaciones políticas, entre las que el PP presenta más reticencias. RTVE ha mostrado su intención de celebrar el debate sin la presidenta actual.

Así aparece en el acuerdo sobre los planes de cobertura informativa de Radio Televisión Española en Extremadura y de Canal Extremadura Radio y Televisión, que ha publicado el DOE este miércoles.

Gallardo reclama un 'cara a cara' y el PSOE pide al menos un debate a cuatro en lugar de diez

El candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, pide un cara a cara para confrontar los programas de los dos partidos con más posibilidades de dirigir la Junta de Extremadura tras las elecciones. Y, a través del presidente del comité electoral de los socialistas, Antonio Rodríguez Osuna, reclama un debate a cuatro en televisión, dado que el único confirmado en la televisión extremeña contará con diez candidatos.

El PSOE pide a Guardiola

Sobre el debate a cuatro de RTVE se ha celebrado este miércoles una reunión entre los partidos con representación parlamentaria. El portavoz del comité electoral del PSOE, Antonio Rodríguez Osuna, ha señalado que el PP insiste en que no acudirá María Guardiola, sino otra persona. Algo que rechazan tanto los socialistas como Unidas por Extremadura y Vox, que incluso plantea que en el programa aparezca una silla vacía para reseñar la ausencia de la presidenta extremeña y candidata popular.

Rodríguez Osuna ha pedido al PP que reconsidere su postura y ha dado un plazo de 24 horas para que decida participar en el debate con la candidata a la Presidencia de la Junta. «El PSOE quiere confrontar con todos los candidatos», ha explicado. En concreto, quiere debatir sobre los motivos del adelanto electoral, las propuestas de cada partido y las medidas tomadas en los dos años y medio de gobierno de María Guardiola. Y para ello considera que debe estar presente. «La sociedad extremeña no entenderá que no vaya a este debate», ha añadido.

También ha lamentado que Canal Extremadura no quiera ceder la señal del debate a diez para que se pueda retransmitir por el canal 24 horas de RTVE, y ha acusado a la presidenta extremeña de realizar campaña con fondos públicos, pagando actos en los que interviene y realizando vídeos de campaña con personal de su gabinete.