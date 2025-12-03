HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Participantes en el debate de Canal Extremadura en las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023. HOY

Elecciones en Extremadura el 21-D

El debate de Canal Extremadura será el día 11 y durará dos horas y media

RTVE propone otro debate, pero aún no está fijado mientras los partidos continúan con las negociaciones

Rocío Romero
Juan Soriano

Rocío Romero y Juan Soriano

Badajoz | Mérida

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:40

Comenta

El debate de Canal Extremadura tendrá lugar el próximo 11 de diciembre a las 21 horas con una duración prevista de dos horas y ... media, mientras que RTVE ha ofrecido otro encuentro entre los candidatos que aún está en fase de negociación entre los partidos que concurren a las elecciones en Extremadura el próximo 21 de diciembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  2. 2 Un vecino de Navezuelas muere tras chocar su coche con un ciervo cerca de Logrosán
  3. 3 Detenida en Badajoz la pareja del sospechoso de asesinar a una mujer de 72 años en Valdelagrana
  4. 4 Los concejales del PP de Serrejón abandonan el partido por fichar a la alcaldesa para la lista del 21-D
  5. 5 Día trágico en las carreteras extremeñas: dos personas mueren en accidentes de tráfico
  6. 6 La marcha de una edil deja a PP y Vox sin mayoría en Navalmoral de la Mata
  7. 7 Muere una vecina de Sancti-Spiritus tras una salida de vía en la BA-128
  8. 8 Cinco empresas extremeñas se cuelan entre las 500 mejores pymes de España
  9. 9

    Una artista madrileña denuncia que Badajoz le ha devuelto su obra «oxidada y chorreando»
  10. 10

    Con mamparas desmontables y luz natural, así serán las consultas médicas en el Palacio de Congresos de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El debate de Canal Extremadura será el día 11 y durará dos horas y media

El debate de Canal Extremadura será el día 11 y durará dos horas y media