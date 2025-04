Coronavirus en Extremadura: Extremadura registra 22 muertes, 4 más que hace una semana, y tiene 119 ingresados

Tania Agúndez Badajoz Jueves, 26 de mayo 2022, 17:59 | Actualizado 19:40h. Comenta Compartir

Extremadura ha registrado 22 muertos con covid-19 en la última semana, lo que eleva a 2.375 el número total de víctimas mortales desde el inicio de la pandemia (en marzo del año 2020), según el balance que ofrece cada jueves sobre la situación epidemiológica la Dirección General de Salud Pública. El número de fallecidos por el virus en estos últimos siete días es significativo ya que vuelve a superar la veintena. Son cuatro más que la semana pasada (entre el 13 y el 19 de mayo) cuando se comunicaron 18 muertes, pero dos menos que la semana anterior (entre el 6 y el 12 de mayo) cuando se notificaron 24. De hecho, es el segundo dato más alto de muertes de los últimos tres meses.

Según recoge el último informe aportado por Salud Pública, 19 de las personas que han fallecido con el virus desde el pasado viernes estaban vacunadas mientras que tres de ellas no habían recibido la vacuna. Sus edades oscilan entre los 54 y los 99 años.

En concreto, el virus se ha cobrado la vida de 13 hombres: dos varones de 54 y 79 años, ambos de Cáceres; dos de Badajoz, de 61 años y 85 años; otro de 63 años de Almendralejo; otro de 82 años de Villasbuenas de Gata; otro de 83 años de Ribera del Fresno; otro de 84 años de Jerez de los Caballeros; otro de 86 años de Higuera la Real; otro de 94 años de Villanueva de la Serena y otro de esta misma edad de Talarrubias ; otro de 95 años de Valdastillas; y otro de 99 años de Castuera.

En cuanto a las mujeres, tenían: 75 años y 86 años, ambas de Badajoz; 85 y 95 años, ambas de Mérida; 92 años de Don Benito y otra de esa misma edad de Fregenal de la Sierra; 98 años de Torrecilla de los Ángeles y otra con esta misma edad de Azuaga; y 99 años de Ribera del Fresno.

La semana que abarca del 30 de abril al 5 de mayo se contabilizaron 14 muertes, al igual que la semana anterior a ese periodo (del 22 al 29 de abril). Las demás semanas del mes de abril y marzo se contabilizaron entre 7 y 14 fallecimientos semanales.

Cabe recordar que durante los últimos meses los contagios han ido subiendo debido al fin de las restricciones, el aumento de la movilidad y la mayor actividad social de los extremeños. A las pocas semanas de que comenzara este repunte de casos también empezó a notificarse un incremento de ingresos hospitalarios de pacientes infectados y, como consecuencia de esta evolución, durante este mes de mayo es cuando se está apreciando este pico de fallecimientos.

Ingresos

La cifra de hospitalizados en la región, que también ha ido en aumento durante los últimos meses, se ha moderado esta semana. En estos momentos, en los hospitales de Extremadura hay ingresadas 119 personas con covid-19, 17 menos que el jueves pasado. De ellos, 26 pacientes están ingresados en el área de salud de Cáceres, que ahora mismo es la que más presión hospitalaria registra. Otros 24 contagiados están siendo atendidos en el área de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena. El área de Badajoz tiene ingresados 21 pacientes. Otros 20 enfermos están hospitalizados en el área de Mérida. El área de salud de Plasencia tiene 11 pacientes ingresados. En el área de salud de Llerena-Zafra hay diez pacientes ingresados por covid-19, mientras que en Navalmoral de la Mata hay cinco y en el área de Coria hay dos.

De las personas que permanecen hospitalizadas, una continúa en UCI, igual que la semana pasada. El paciente afectado está en el área de Badajoz.

Incidencia acumulada

La incidencia acumulada a los 14 días en la región en mayores de 60 años continúa bajando. A día de hoy se sitúa en 1.188 casos por cien mil habitantes a los 14 días y a los 7 días en 499. Las cifras de estos indicadores van en descenso desde que se alcanzase el pico hace dos semanas, el pasado 12 de mayo, cuando estos parámetros marcaban 1.547 a 14 días y 792 a 7 días.

FALLECIDOS POR CORONAVIRUS EN EXTREMADURA Área de salud de Cáceres: 597 fallecidos.

Área de salud de Badajoz: 431 fallecidos.

Área de salud de Mérida: 333 fallecidos.

Área de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena: 327 fallecidos.

Área de salud de Plasencia: 271 fallecidos.

Área de salud de Llerena-Zafra: 164 fallecidos.

Área de salud de Navalmoral de la Mata : 131 fallecidos.

Área de salud de Coria: 121 fallecidos.

Cabe recordar que durante la última semana del mes de marzo se puso en marcha la nueva estrategia de vigilancia y control frente a la covid-19, que consiste en el cambio de la medición de la infección por coronavirus. Desde entonces no se contabilizan los positivos asintomáticos o con síntomas leves y solo se controlan los casos graves, las personas vulnerables así como al personal del ámbito sociosanitario.

Por esta razón, los informes que publican tanto Salud Pública como el Ministerio de Sanidad no incluyen ya los casos positivos que se producen en la población general y las cifras de incidencia acumulada son las referidas a las personas mayores de 60 años.

Además, la evolución de la pandemia y la altísima cobertura vacunal ha hecho que se produzca una 'gripalización' de la covid-19. Se han ido eliminando restricciones, se han abandonado la realización de pruebas diagnósticas, se han acabado con los aislamientos y el pasado 20 de abril la mascarilla dejó de ser obligatoria en interiores. Aunque no hay que olvidar, eso sí, que hay algunas excepciones establecidas por los expertos de la Ponencia de Alertas. La imposición de esta protección se mantiene para los hospitales (tanto en trabajadores como en ingresados si comparten zonas comunes), las residencias de mayores (no para los residentes, pero sí para trabajadores y visitantes) y el transporte público. Además, se recomendará un «uso responsable» en la población vulnerable, cuando no se pueda guardar un metro y medio de distancia de seguridad y en lugares donde no exista una buena ventilación.