Danza en el Palomar

Desde el año 2012 hasta hace unos meses, he sido miembro del Consejo Rector del Teatro López de Ayala y he asistido a sus reuniones ... periódicas. En casi todas ellas, en el apartado de ruegos y preguntas, solía haber una intervención, normalmente de los representantes de la Fundación Caja Badajoz, interesándose por las dependencias en desuso del teatro: 2.000 metros cuadrados repartidos en tres plantas y varias entreplantas a las que el alcalde Miguel Celdrán llamaba con ironía el Palomar.

Conocí personalmente a Celdrán justamente antes de una de esas reuniones del Consejo del López. Tomamos un café en La Marina y hablamos justamente del Palomar y de la idoneidad de sus amplios espacios para una escuela de danza o teatro, además de coincidir ambos en que éramos unos antiguos por seguir utilizando pañuelos de tela. Celdrán me confesó que si salía de casa sin pañuelo, era como si saliera sin ropa interior y yo corroboré esa sensación atávica y maniática pues, la verdad, la utilidad del pañuelo de tela es muy relativa.

Miguel Celdrán ya no está y desde que se fue las reuniones del López de Ayala perdieron gracia. Yo me traicioné a mí mismo y ya no llevo pañuelo de tela en el bolsillo. Lo único que sigue ahí es el Palomar del López de Ayala, que, según contaba Rocío Romero en el HOY de hace un par de jueves, está lleno de excrementos de palomas, aves muertas, decenas de palomas volando, el techo de la tercera planta amenaza con caerse y otras deficiencias.

Otro alcalde, Ignacio Gragera, parece haberse tomado en serio la reforma de este espacio inmenso, que lleva 30 años esperando ser rehabilitado, para instalar allí la Escuela Municipal de Danza (o conservatorio elemental), además de diversas oficinas. Es una buena idea si tenemos en cuenta la afición a la danza que se extiende por Extremadura: abundan las escuelas privadas, hay un conservatorio elemental de la Diputación en Cáceres, está el profesional María Montero de Badajoz, la Escuela de Danza de Plasencia, el Conservatorio de Danza de Montijo, el Conservatorio Profesional de Danza de la Junta de Extremadura en Cáceres...

Ahora solo falta que este amplio conjunto de escuelas y conservatorios elementales y profesionales tengan su corolario en un Conservatorio Superior de Danza de Extremadura, estudios de grado de enseñanzas artísticas que completarían los conservatorios y escuelas superiores de música (Badajoz), diseño (Mérida) y arte dramático (Cáceres). En España, solo hay seis conservatorios superiores de danza (Alicante, Málaga, Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao). No sería una mala opción barajar esta posibilidad aprovechando el anunciado traslado del Conservatorio Profesional de Danza de Cáceres a las reformadas instalaciones del antiguo hospital provincial cacereño.

Está previsto que se construya un nuevo edificio detrás del hospital para las enseñanzas de danza, mientras que la fachada del hospital estaría ocupada por arte dramático y el lateral y la parte trasera albergarían los estudios de música (Conservatorio Hermanos Berzosa). Aunque esto era lo previsto por el anterior gobierno de la Junta. Uno de los actos exprés de campaña del PP, que ahora gobierna en Cáceres y Mérida, se celebró en la puerta del hospital cacereño y se criticó que el Ayuntamiento hubiera dicho que sí sin rechistar a lo que se proponía desde Mérida, así que el futuro traslado de las enseñanzas de música, danza y teatro deberá ser confirmado por el gobierno de María Guardiola. Por ahora, lo prometido es la reforma del Palomar, que cambiará el vuelo de las palomas por la gracilidad de la danza.