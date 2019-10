Daniel Ruiz, Joaquín González, María Félix Tena y Juan Francisco Bote optarán a presidir el TSJEx REDACCIÓN Miércoles, 9 octubre 2019, 08:03

cáceres. Daniel Ruiz Ballesteros, María Félix Tena Aragón, Joaquín González Casso y Juan Francisco Bote Saavedra serán los aspirante a relevar a Julio Márquez de Prado al frente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). Los cuatro han formalizado sus candidaturas para presidir el máximo órgano de la justicia en la comunidad autónoma, un puesto al que finalmente no optará José Antonio Patrocinio Polo.

El plazo para la presentación de candidaturas terminó anteayer, aunque hay que tener en cuenta que aún hoy e incluso mañana puede llegar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) documentación de aspirantes que será admitida siempre que la fecha de envío no sea posterior al pasado lunes día 7. No es previsible, no obstante, que la lista de aspirantes incluya a ningún otro magistrado más allá de las cuatro ya citados.

Cada uno de ellos tendrá que exponer sus méritos ante el Consejo Permanente, que es el principal órgano de decisión del CGPJ. Esa entrevista será uno de los elementos a tener en cuenta a la hora de ponderar los méritos y elegir a la persona que dirigirá el TSJEx durante los próximos cinco años.

María Félix Tena preside la Audiencia Provincial de Cáceres -acaba de ser reelegida para un segundo mandato-; Daniel Ruiz ocupa el mismo cargo en la sala de lo contencioso-administrativo del TSJEx; Juan Francisco Bote hace lo propio con la sección primera de la Audiencia Provincial de Cáceres y Joaquín González está al frente de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz, con sede en Mérida.