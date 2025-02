De niño no jugaba a guardias y ladrones. De niño jugaba al rescate. Mi mujer, que presume de ser de pueblo, me acusa de ser un pijo por jugar a perseguirnos y liberarnos y llamarlo rescate en lugar de guardias y ladrones, que era el ... nombre popular. Cuando le digo que jugaba al rescate en el parque de Cánovas, se escandaliza: «Por dios, qué desdoro, un pijo rescatador en Catetolandia».

Para quienes no sean de Cáceres, he de explicarles que aquí teníamos dos corredores urbanos llamados Cursilandia y Catetolandia. Cursi, así, abreviado, eran 150 metros de acera en la avenida de España, entre Antonio Silva y Virgen de la Montaña, y Catetolandia era un paseo arbolado y agradable que estaba enfrente. Ahí ya había una contradicción que demostraba la inoperancia de los pijos cacereños: preferían la acera árida y áspera al paseo sombreado y agradable.

Aunque lo más gracioso de aquellos pijos era que teníamos tanta seguridad en nosotros mismos que no nos daba ningún reparo denominar Cursi a nuestro territorio. Quedábamos en Cursi, nos veíamos en Cursi, tonteábamos en Cursi y pasábamos las tardes en Cursi en un ejercicio de autoestima subida, reafirmación de nuestra cursilería y ningún complejo. Éramos cursi-pijos y estábamos orgullosos de nuestra condición.

Ser pijos no significaba tener dinero ni ser de una alta clase social. En realidad, el 90% éramos tan hijos de funcionarios como los que paseaban por Catetolandia. Eso sí, ellos compartían su territorio vulgar con los soldados y las estudiantes internas de la Universidad Laboral, que no se aventuraban por el territorio prohibido de Cursilandia y, desde luego, demostraban un pragmatismo y un saber vivir mucho más efectivo que nuestra remilgada actitud porque en Catetolandia, sin duda, se ligaba mucho más y mucho mejor que en Cursilandia, donde lo único que hacíamos era caminar acera arriba y acera abajo sin osar traspasar la frontera de la mirada ni la osadía de la sonrisa.

A veces, tras cien paseos cursilandianos, establecíamos un contacto con el sexo opuesto más allá de lo visual y entonces jugábamos, pijos y pijas, al rescate. Para ello, nos aventurábamos por Catetolandia, pero solo unos metros, lo justo para cruzar a la parte central de Cánovas, donde nos perseguíamos, nos apresábamos y nos rescatábamos tras formar una fila de ladronzuelos agarrados de la mano. ¡Oh, aquellas manitas del rescate, sublime ejercicio erótico de iniciación, pasión ligera, éxtasis prisionero hasta que llegaba un estúpido que nos rescataba y se acababa el manoseo!

Cuando me mandaron a estudiar a Zamora, me quedé sin Cursilandia, pero descubrí el Tontódromo, que así se llamaba el paseo zamorano de los cursis. Pero ni tenía el caché de mi Cursi ni los pijos de Zamora asumían su condición con el mismo orgullo que los cacereños. A ellos les molestaba que llamaran Tontódromo a su espacio. Era lógico. ¿Quedamos en Tonto... Nos vemos en Tonto...? Como que no. Eran pijos con complejos y eso es lo peor que le puede pasar a un pijo, especie humana cuya virtud principal es el orgullo de ser como es.

Además, en Zamora era alumno de la Universidad Laboral y los estudiantes internos nunca han sido bien recibidos en los Cursilandia, Pijolandia y Tontódromos del mundo. Mi sitio en Zamora era el de los jóvenes normales, que no tenían un espacio acotado, sino que se desparramaban por toda la ciudad. Y así, ciudadano de Cursilandia en Cáceres y de Catetolandia en Zamora, me rescató una señora de pueblo, acabó con mis contradicciones y me normalizó hasta donde pudo.