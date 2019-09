La curiosidad de los viajeros

Al pasar junto a nosotros ha extendido la mano, los dedos de la mano, para tocar al perro, que es suave y brilla bajo el sol. Ha seguido caminando y ha extendido el brazo a la derecha, para rozar un par de veces esa fachada que parece césped artificial de color negro. Sutilmente. Después un seto de los que son pegajosos. He pensado que sus manos, manchadas de pintura, deben contener muchos olores. Como las de un niño. Cuando me acercaba la taza de café a los labios, ha vibrado la pantalla con una foto de ti sonriendo. Le he guardado un pedazo de pizza al perro vagabundo que duerme en el huerto del vecino. Y otra foto de sus ojos pardos. Y a pesar de que estás lejos, de que estoy triste por eso, te he querido pensar toda la mañana, haciendo fotos de las cortinas que cuelgan delante de las puertas de casa en los pueblos por donde hemos paseado. Hoy hace ya menos calor, y se agradece, algo se despereza después de la siesta del verano. Echaremos de menos la quietud, los dibujos en la tela, ni una gota de aire. Las garrafas llenas de agua que miramos interrogantes. Había una de Don Quijote y Sancho, con los molinos y Rocinante y la lanza en ristre. Otras con grandes flores azules y moradas, otras con cochinos debajo de las encinas de punto de cruz y con jamones, otras con panes y peces y trigales. Todas de un tejido similar. Y las de tiras de plástico. En la plaza, al lado de la iglesia, hemos encontrado una fuente, lanzado dentro al perro, metido la cabeza debajo del chorro de agua recalentada, y cuando nos hemos mirado y sonreído, sabíamos que olía y que sonaba como todos los veranos nuestros.

Ya sé cómo se llega al puente desde el pueblo, por dónde tenemos que bajar. Podemos hacer el camino o podemos sentarnos a la sombra en el mirador. Da un poco de vértigo. Apetece pasear por las sendas que se pierden a lo largo del río, y llegar hasta Lisboa, a la Praça do Comércio, siempre junto a él; y tomarnos, de pie, un licor de guindas. Nuestro peregrinaje. Comprarnos los guantes más bonitos para este invierno que se acerca.

Es tan hermoso el pequeño templo que hay en un extremo. Un frontón triangular, dos columnas, y dentro, espacio en el que revolotean las ideas desde hace casi 2000 años. Al Emperador Nerva, Trajano, César, Augusto, Germánico, Dácico, está consagrado este templo, en la roca viva del Tajo, ocupado por la Divinidad y por el César, donde el arte se ve vencido por su propia materia, quizás la curiosidad de los viajeros, cuyo cuidado es saber cosas nuevas, se pregunten quién lo hizo y con qué intención. El puente, destinado a durar por siempre en los siglos del mundo, lo hizo Lacer, famoso por su divino arte.

Ven, vamos a cruzar al otro lado.