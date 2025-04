El cura que cambió Cáceres

Pedrosa del Príncipe es un pueblecito de la provincia de Burgos que en 2023 tenía 163 habitantes. A principios de los 60, cuando Pedrosa rozaba ... los 700 vecinos, pasaron por allí unos curas pavonianos y convencieron a un niño del pueblo para que se fuera a estudiar al seminario que la orden tenía en Valladolid. De allí lo mandaron a Milán, volvió a orillas del Pisuerga y acabó en una casa que los pavonianos tenían en la plaza de la Concepción de Cáceres, donde fue nombrado párroco de una nueva parroquia cacereña llamada Virgen de Guadalupe.

Aquel niño de Pedrosa del Príncipe se llamaba Florentino Escribano Ruiz, pero, al poco de hacerse cargo de la parroquia del barrio de Moctezuma, sus feligreses y sus alumnos universitarios empezaron a conocerlo como Tino el cura. 45 años después de llegar a Cáceres, Tino regresa a su pueblo. Hace 10 días, fue despedido y homenajeado por sus feligreses de todo Cáceres en un acto emotivo.

Lo de «todo Cáceres» es importante para entender lo que ha supuesto Tino para su parroquia y para la ciudad donde ha desarrollado su labor sacerdotal. A la iglesia de Guadalupe, acudían fieles de toda la ciudad, a los padres le gustaba que sus hijos hicieran con Tino la primera comunión, los inmigrantes se sentían acogidos en la parroquia y el popular barrio de Moctezuma se sentía orgulloso de su iglesia, que empezó en unos barracones y acabó en un alegre edificio que se llenaba de familias cada domingo.

Tino supuso una pequeña revolución eclesiástica en una ciudad en la que, según me contaba hace unos años, cuando llegó, en 1979, sintió «volver al pasado, al nacionalcatolicismo». En Virgen de Guadalupe no creó «las cosas clásicas que hay en otras parroquias como las cofradías o las novenas, que vienen de atrás, de siglos, pero no porque estemos en contra, sino porque eso ya lo había y existían otros católicos que buscaban otras cosas y no las tenían».

Su objetivo era «cambiar la mentalidad de una iglesia preconciliar a una iglesia renovada, de un cristiano metido en sus sacristías y devociones a un cristiano comprometido con las realidades del mundo». Ese propósito movilizó conciencias y atrajo a muchos católicos que querían vivir la religión de una manera renovada. Tuvo que soportar críticas por su manera de vestir, por las misas participativas y dialogantes, por que se tocara la guitarra, pero siguió adelante, apoyado por los obispos, y atrajo a jóvenes y mayores (mi suegra era una entusiasta de Tino y de su manera de entender la fe y el rito).

Tino rechazaba una iglesia de poder apartada del mundo y abogaba por comprometerse con la marginación, la droga y «la vida de aquellos por quienes nadie daría dos duros». Cuando lo entrevistabas, analizaba lo humano y lo divino. Lo mismo opinaba que «los de Badajoz chillan más, pillan más, se movilizan más, son más puñeteros en en el mejor sentido de la palabra» mientras que «Cáceres arriesga menos y es poco emprendedora», que opinaba que «el mejor manto para la Virgen de la Montaña sería ser solidarios con el tercer mundo, ayudar a los inmigrantes… La devoción no es tener 100 mantos y cambiarlos cada día, sino que debe traducirse en gestos».

Sus palabras y sus actuaciones levantaban ampollas en los integrados, pero hacían reflexionar a las mentes libres e inquietas, que encaraban su religiosidad con planteamientos más actuales y comprometidos. Tino se marcha a Pedrosa del Príncipe, pero deja en la ciudad un ejemplo y un estilo que han fermentado en modernidad y religiosidad activa. Gracias a él, Cáceres ya no es tan nacionalcatólica.