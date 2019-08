El día de la cuneta

AHORA cualquier cosa es motivo de fiesta y en cada ayuntamiento hay gente dedicada exclusivamente a entretener al personal y organizarles el ocio. De paso, promocionan el municipio y atraen gente y dinero. Parece que funciona.

Lo que hemos ganado en ociosidad, en facilidad de desplazamientos o en disponibilidad de medios lo hemos perdido en iniciativa propia, en autonomía o en imaginación para no necesitar a nadie a la hora de utilizar nuestro tiempo libre, de entretenernos. O antes la tropa no tenía tiempo para aburrirse y, ahora que lo tiene no sabe qué hacer, o es comodidad o espíritu gregario. La gente quiere gente -¡qué solo está esto, qué aburrido!-, quiere marcha y necesita para ello coger el punto.

El colmo del despropósito lo leí el año pasado cuando una madre denunciaba un párrafo aparecido en un libro de Educación Física para niños de 14 a 15 años: «Sabemos que beber un poco hasta coger el puntillo es divertido y no es peligroso, y que hay mucha información respecto al alcohol que tiende a exagerar».

De nada sirve que las calles estén hechas un primor si, según te vas acercando al pueblo, te encuentras las cunetas sucias

Ahora no te diviertes si no te pones como un 'eccehomo' con los tomates de Buñol, si no haces el vikingo en Catoira, si no te hartas de merengue en San Sebastián o de pringue en la matanza didáctica de Llerena, o si no te retrotraes a Nochevieja en Bérchules. No seré yo el aguafiestas que critique estas cosas, que cada uno es muy libre de divertirse como quiera siempre que ello no suponga ni molestar a nadie, ni ensuciar, ni jugarte la vida y el dinero de todos corriendo delante de un toro. Ni vas, como ellos, en manada, a realizar cobardemente lo que no te atreves solo.

En Granja es digno de admirar el esfuerzo de sus vecinos en acicalar sus calles para la fiesta del Cristo pero, para que todo fuera perfecto, haría falta una cosa que podría hacerse extensible a los pueblos de alrededor, que todos y cada uno de ellos, puestos de acuerdo, celebraran el día de la cuneta.

De nada vale que las calles estén hechas un primor si, en unos más que en otros, pero en todos demasiado, conforme vas llegando a ellos para disfrutar de lo que te ofrecen, encuentras las cunetas sucias y rebosantes del material más variopinto: latas, bolsas, dodotis, vasos... y, lo que se sembró para ornato, agostado e invadido de cardos borriqueros y pajotes. En una jornada de limpieza han encontrado en el fondo de un pilón un coche robado hace tres años.

Limpiarlas sería el castigo ideal para los que las ensucian pero, a falta de pan, celebremos, como en Trujillo con el pilón, un día de la cuneta para que la gente, en un ambiente festivo y didáctico, se lance a limpiarlas.

Seguro que entre los que se apuntan están, como en los incendios, los que han ensuciado pero, aunque no logremos que escarmienten, el que nace lechón muere cochino, en algo repararán el daño causado.