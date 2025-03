Cumples con brócoli

Desde que soy abuelo y tío abuelo, mi agenda está llena de eventos infantiles, fundamentalmente cumpleaños y fiestas de extraña catalogación en las que se ... celebra la adopción de un gatito nuevo, el fin de curso de la 'guarde' o los primeros frutos de un joven limonero. Yo me apunto a todas y estoy descubriendo un fascinante mundo infantil en el que ya no existen ni el azúcar ni la sal. Comprenderán ustedes que ir al cumple de un sobrino y que te sirvan una tarta neutra, que ni lleva sal ni lleva azúcar, es una experiencia gastronómica que te confunde. Masticas y el paladar no reconoce sabores, solo distingue texturas y, en fin, a cierta edad, cambiar el universo de los sabores por el de las texturas resulta un empeño imposible.

A finales de mayo, mi nieta cumplió un año y mi hijo preparó una tarta de apariencia formidable. Era un bizcocho redondo de considerable diámetro, apariencia esponjosa y decoración apetitosa. Sobre la corteza del pastel, se veían rodajas de plátano, arándanos jugosos y grosellas de color restallante. La tarta decía cómeme y, efectivamente, comí la porción que me tocó en suerte. Pero aquello no sabía a nada. Es verdad que crujía, chascaba, se deshacía… Pero masticabas y te podía la confusión: esperabas derretirte con el sabor dulce y cremoso de una tarta fetén y te encontrabas con un bizcocho tan sano como insípido en el que las frutas eran mero atrezzo, simple decoración.

Admiro a estos padres modernos y concienciados que han desterrado la sal y el azúcar de sus alacenas y están criando niños saludables y vitales que acabarán con la profesión de analista médico y con los laboratorios de análisis clínicos. Niños que crecerán y vivirán sin colesterol alto, azúcar elevada ni hipertensión. Pero y los parientes, ¿qué hacemos con los mayores de la familia? ¿Los castigamos el resto de su vida a celebrar cumpleaños light?

Las fiestas infantiles se han convertido en un ritual sano, sin vicios, benéfico y salutífero. Sigue habiendo tortillas de patatas con cebolla y sin cebolla, pero ambas se cocinan sin sal para que los niños disfruten de la esencia del sabor y no sufran contratiempos yodados. Las tartas llevan velas y su apariencia es tentadora, pero nada de azúcar. Y eso sí, mucha fruta, mucho aguacate machado y mucho kéfir con kiwi, que ya decía mi frutero que el kiwi se tomaba como medicina, que si no, de qué.

En algún cumpleaños, se me ha hecho la boca agua al ver hamburguesas, pero enseguida he descubierto que tenían truco. Es decir, pan de masa madre 100% integral, vegetales comprimidos en vez de carne y en lugar de patatas fritas, barritas de zanahoria. Todo esto me parece estupendo e imagino un futuro de ciudadanos sin asteriscos en sus analíticas, estilizados, robustos y sin achaques. Pero uno tiene la mentalidad que tiene y no puede entender que a mi nieta de un año le encante la coliflor sin sal, se pirre por las tortitas de trigo sarraceno y desconozca el sabor del azúcar.

Cuando era niño, estaba de moda comer sesos rebozados, que hoy son pecado dietético. A mi hijo, le dábamos purés con sal y papillas con azúcar, que actualmente también son anatema dietético. A los bebés de hoy les dan todo entero para que toquen, experimenten y se alimenten con sabores naturales, sin condimentar ni azucarar. La diferencia estriba en que antes, en los cumples, ni daban sesos, ni servían purés a los mayores. ¿Por qué ahora nos dan tartas y tortillas cero, cero? Mucho me temo que en el próximo cumple infantil me pongan un plato de brócoli y encima me lo vendan: «Prueba, abuelo, ya verás qué textura».