Estamos de cumpleaños Carta de la directora El 6 de diciembre de 1978 tuvo lugar el referéndum en el que los españoles ratificaron la Constitución española. MANUELA MARTÍN Badajoz Domingo, 2 diciembre 2018, 12:40

Veinte años quizá no sean nada, como dice el bolero, pero cuarenta ya suponen una edad considerable. Incluso para una Constitución. Y más en España, donde las pocas constituciones que han visto la luz han tenido una vigencia efímera.

La Constitución del 78 cumple 40 años y tal vez porque cruzar esa frontera no es sencillo, tampoco para los seres humanos, concita más críticas que nunca. Unos la atacan con el argumento de que carece de legitimidad porque no ha sido votada por más de la mayoría de los españoles, que no había nacido o no era mayor de edad cuando se aprobó. Quizá este es el motivo más inconsistente a la hora de reclamar su reforma. No hay razón objetiva por la que la constitución de un país deba someterse a referéndum cada veinte, treinta o cincuenta años. El hecho de que en países con una larga historia democrática no se plantee cambiar sus constituciones más que centenarias indica que la edad no es un argumento suficiente.

La lógica dice que la Constitución debe reformarse cuando se quede obsoleta o cuando su articulado se convierta en un corsé que impida el desarrollo del país. Tenga la edad que tenga.

Muchos de los que reclaman la reforma centran la petición en el título VIII, el que define el estado de las autonomías. Y ahí las posturas van desde quienes le quitarían competencias a las comunidades a los que aprovecharían la reforma para dibujar una España federal e incluso confederal. No faltan quienes proponen una redefinición de las funciones del Senado y hasta los que proponen cerrarlo.

La principal constatación cuando se habla de reformar la Constitución es que no hay acuerdo entre los principales grupos políticos ni sobre qué se debe tocar ni cuándo ni en qué sentido. Y sin consenso, sin esos dos tercios del Congreso que se necesitan para que salga adelante, olvídense ustedes de que se emprenda esa reforma. Se hablará una temporada de ello y el tema volverá a la nevera política.

¿Hay que cambiar la Constitución? Los más entendidos dicen que vendría bien actualizarla, y no seré yo quien les contradiga.

Pero que sea conveniente esa reforma no quiere decir que no debamos celebrar en estos días que en España tenemos una Constitución que es garantía de derechos y libertades. Y sentirnos afortunados por ello. Y quizá es bueno repetir esta idea a quienes por edad no tienen la perspectiva de lo que supone no contar con una Constitución democrática. Solo hay que mirar alrededor; a Marruecos y otros países árabes, bien cerquita, o a Cuba y Venezuela; o a Rusia y China, para caer en la cuenta de que no todos los seres humanos están protegidos por el paraguas de una Constitución democrática. Una ley suprema que, entre los derechos que nos otorga está el de criticarla ferozmente.

¿Por qué hoy es más difícil ponerse de acuerdo para reformar la Constitución que lo que fue redactarla? Quizá porque entonces España tenía la necesidad imperiosa de dar carpetazo al franquismo y la mayoría de los políticos, incluidos los que habían tenido cargos en los gobiernos de Franco, como Adolfo Suárez, fueron conscientes de que había que alumbrar un régimen democrático. Y se pusieron a ello a pesar de la distancia que separaba a políticos como Santiago Carrillo y el propio Suárez. Hoy no sentimos esa necesidad perentoria de salir huyendo de una dictadura. Tenemos democracia, imperfecta pero democracia, y las diferencias sobre cómo mejorar la Constitución y de resultas la democracia, pesan más que la urgencia por cambiarla.

La reforma se ha planteado también como una salida/solución para la crisis catalana. Pero ni siquiera quienes apuntan hacia esa vía lo hacen con convencimiento. Desconfían de que un cambio en la Constitución contentase al independentismo y le hiciese abandonar su objetivo de convertir Cataluña en un estado independiente. Reformada o no, contamos con una Constitución, ya no tan joven, sino madura. Pero en esta España tan volcánica tenemos motivos para alegrarnos de que haya durado, al menos, cuarenta años. Estamos de cumpleaños. Celebrémoslo.