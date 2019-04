Cultura dedica 565.000 euros a reparar y adecuar un edificio concluido en 2015 Edificio del Archivo General de Extremadura, en la barriada El Prado de Mérida. :: BRÍGIDO El edificio del Archivo Regional construido en Mérida se empezó en 2010 y terminó hace cuatro años pero nunca se ha puesto en servicio JUAN SORIANO Sábado, 6 abril 2019, 09:12

En un barrio residencial de Mérida, alejado del centro y de las áreas administrativas, se levanta un inmueble singular que para muchos sigue siendo una incógnita. El edificio del Archivo Regional está terminado desde mediados de 2015. Sin embargo, han pasado casi cuatro años y aún no está en uso. De hecho, ahora será necesario destinar 565.000 euros para adecuar nuevos espacios y reparar los daños sufridos en los últimos años.

La obra del Archivo Regional empezó a hacerse realidad a mediados de 2008, cuando la Junta convocó un concurso de arquitectura para el diseño del nuevo archivo regional de Extremadura. Este edificio está destinado a reunir, conservar y difundir, para su utilización en el campo de la investigación, la cultura y la gestión administrativa, los fondos documentales de la Administración regional, así como la documentación histórica que se conserva sobre la región. Para ello, se diseñó con una capacidad de depósito de en torno a 60 kilómetros de estanterías, la distancia entre Mérida y Badajoz.

El proyecto presentado por el arquitecto Carlos Meri Cucart fue elegido como el más idóneo para el nuevo edificio. El diseño se adapta a la diferencia de cota del terreno, con un espacio administrativo en la parte alta y el bloque principal de archivo en la baja, unidos por un jardín. El resultado es un inmueble muy funcional pero de carácter singular en una zona de unifamiliares y viviendas sociales.

El Ayuntamiento concedió la licencia de primera utilización en mayo del pasado año

La Junta llegó a anunciar la apertura inminente de las instalaciones a finales de 2017

En agosto de 2009 salió a concurso la construcción del archivo con un importe de nueve millones y un plazo de ejecución de 28 meses. El contrato se adjudicó en diciembre de ese año y los trabajos empezaron en la primera mitad de 2010.

Atendiendo al plazo de ejecución, la obra debía estar terminada a finales de 2012. Sin embargo, se prolongó hasta mediados de 2015. El certificado final de obra es del 15 de junio de ese año.

Desde entonces, la Junta ha anunciado la apertura de las instalaciones. El Gobierno regional llegó a anunciar a finales de 2017 la puesta en servicio inminente. Pero nunca se ha dado ese paso. De hecho, la licencia de primera utilización fue concedida por el Ayuntamiento de Mérida en mayo del pasado año.

En 2019 el impulso parece definitivo con dos nuevos contratos. Uno de ellos contiene el equipamiento necesario para dar los servicios previstos. El otro se destina a adecuar nuevos espacios y corregir las deficiencias del edificio.

Humedades y reparaciones

Este concurso tiene una dotación de 565.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Por lo tanto, se prevé su conclusión para la segunda mitad de este año. Diez años después de que saliera a concurso una obra cuya conclusión estaba prevista para 2012.

Según recoge la memoria del nuevo concurso, el edificio se encuentra en buen estado de conservación, pero existen unas patologías graves que hay que resolver.

Entre las cuestiones a corregir se encuentran las humedades que han aparecido en la planta baja del edificio principal y que afectan a la carpintería. Este espacio se encuentra actualmente abierto y se cerrará para crear nuevas estancias de gestión de documentos. Asimismo, es necesario corregir los huecos de los armarios empotrados para que quepan las estanterías.

En la primera planta también hay humedades en la zona del porche, por lo que se plantea su arreglo con una nueva capa de impermeabilización y un canalón para la recogida del agua. En la segunda planta del edificio principal se adecuarán dos nuevos despachos.

En cuanto al espacio administrativo, también se adecuará una nueva estancia en el sótano mediante una instalación mínima de electricidad y alumbrado. En la planta baja se tabicará una zona para habilitar más despachos y se reparará un falso techo que ha sufrido daños durante una intervención anterior.

Junto a esto, la memoria recoge una serie de intervenciones adicionales en el edificio, como un revestimiento de poliuretano sobre el suelo, que es de losa estructura pulida. Asimismo, se ejecutará sobre las escaleras del edificio una banda de señalización para mejorar la seguridad y cumplir con el decreto de accesibilidad.

Además, se efectuará una reparación en un lateral del bloque destinado a archivo que se ve expuesto a humedades que afectan a las estancias de la planta de acceso público y la planta de acceso a zona de documentación.

La memoria añade que las instalaciones de telecomunicaciones existentes no se encuentran en uso porque no está certificada su instalación ni hay suministro contratado. Por ese motivo, para las nuevas estancias a adecuar solo se plantean las conducciones, sin que se prevea el servicio ni el cableado. En la misma línea, la instalación eléctrica no se encuentra en funcionamiento, por lo que los espacios proyectados se conectan simplemente a los cuadros de planta existentes sin que sea posible comprobar su estado hasta que el edificio se ponga en marcha.