Ese culo pajarero

El taco ha perdido fuerza como tabú, pero el culo, no. Palabras que antes te llevaban directamente al confesionario por ser consideradas blasfemias, son hoy empleadas sin vergüenza ni prudencia hasta en las retransmisiones de fútbol.

No es fácil asimilar tantas barbaridades por partido: los ... jugadores son la hos..., marcan goles de pu... madre y el VAR es una cabrona... si nos perjudica o de nuevo la hos... si nos beneficia.

Como se dice y no pasa nada, los locutores deportivos se envalentonan y cada vez recurren más al lenguaje tabernario futbolístico, que quizás acerque al oyente joven, pero le quita gracia, solemnidad y precisión al lenguaje de la radio. Tú no escuchas una emisora para que te resuman las jugadas con un ¡joder!, sino para que te las cuenten con emoción y vocabulario.

Reconozco que fui tan mojigato que la primera vez que pronuncié la palabra cachondeo acudí a confesarme, despertando en el cura la misma estupefacción que cuando confesé en Biarritz y en francés a un sacerdote galo que me había fijado en una bañista en bikini, provocándome malos pensamientos (atención al machismo adolescente: ella los provocaba y yo los tenía).

Pues eso, que los dos curas, el de Cáceres y el de Biarritz, me dijeron que me dejara de tonterías, que no los mareara con nimiedades y que decir palabras feas y admirar a mujeres guapas no era pecado.

Así que supongo que blasfemar en la radio con cada gol tampoco es para ir al infierno. Sin embargo, si sale la palabra culo, sea en la radio, sea en la vida cotidiana, la gente se pone nerviosa y empieza a hacer el ridículo, a llamarlo salva sea la parte, trasero o culete. Me pregunto a qué viene esta diferencia de percepción entre la blasfemia y el culo. Sospecho que se debe a que blasfemar era cosa de machotes patibularios, de reafirmación adolescente tan trascendente como fumar o hablar de tías. Y eso marca... Marca tanto que cuarenta años después de la primera palabrota, la sueltas de nuevo en un contexto comedido y vuelves a sentirte mayor, hombretón, marcando territorio.

Pero lo del culo. ¿Cómo explicamos la personalidad de un locutor para el que, en antena, un gol es la pu... hos..., pero el culo es el pompis? ¿Cómo se puede ser tan bruto y tan cursi a la vez? En esos casos, no hay nada mejor que recurrir a la naturalidad y ahí aparece mi suegra, que no dice ni coñe, pero con culo tiene un repertorio riquísimo.

A mí, la expresión que más me gusta del acervo popular de mi suegra es la de culo pajarero, que no es lo mismo que culo en pompa, aunque en ambos casos se trate del culo desnudo. El pajarero es que andas por la casa 'deshabillé' y el en pompa es que lo colocas en posición elevada para que lo manipulen. Por ejemplo: «A ver, mi niño, coloca el culo en pompa que te ponga un supositorio».

También me gusta una sutil diferencia que mi suegra establece en su particular taxonomía culera. Ella distingue entre culo respingón, culo carpeta y culo mesa camilla. Los dos primeros son opuestos, podríamos decir que antónimos: puntiagudo, saliente y alegre el respingón y plano y triste el carpeta. El mesa camilla no hace falta explicarlo, baste decir que tiene mucho que ver con la inmensidad.

Para acabar, me quedo con la expresión más castiza y malvada de todas, que es cuando alguien parece una gallina reculá. No sé cómo son las gallinas reculás, pero sí he aprendido de mi suegra que si tienes el culo bajo y las patinas cortas, te pareces a ellas. Yo creo que es más duro decirle a un árbitro o al juez del VAR gallina reculá que llamarlo hijo de...