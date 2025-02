Cuidado con los toros

Tras la pandemia, vuelven los toros. Las fiestas taurinas recuperan su esplendor en Extremadura. O parte de él. No ha habido toros en las ferias de Cáceres y Plasencia, pero sí los hubo en Olivenza, los habrá en las ferias de San Juan de Badajoz ... y en Coria se preparan para volver a disfrutar de unos 'sanjuanes' como los de antes de 2020, como los de siempre.

En el resto de España, los toros son un tema de alto voltaje político. En Extremadura, menos. Aquí hay bastante consenso en que la fiesta no se toca. Las corridas, que, por sentencia judicial, no se podrán celebrar, por ahora, en la plaza más grande del mundo, la de México D. F., parecen un acontecimiento condenado a desaparecer en el futuro, aunque Extremadura será uno de sus últimos baluartes. Aquí, no programar toros, sobre todo en los pueblos, suele traer graves consecuencias políticas para quien los rechaza o prefiere un programa sin capeas ni encierros.

Y es un tema que le toca a la izquierda y la derecha. Unas fiestas sin toros acabaron con el alcalde socialista de Cilleros y otras fiestas sin toros quitaron la alcaldía al PP en Aliseda. Las polémicas taurinas en Extremadura vienen de lejos. Hay un caso extraordinario que sucedió en Zarza de Granadilla en mayo de 1933. Fue una auténtica tragedia estudiada por el investigador extremeño Francisco Javier García Carrero y contada en sus libros y artículos.

A finales de mayo del 33, se prohibió en Zarza de Granadilla una capea por no contar con la aprobación del Gobierno Civil. Para impedir la capea, enviaron al pueblo al teniente de la Guardia Civil Mariano Bardaxi Moreno-Navarro al mando de varios números de la Benemérita. Pero no fue capaz de convencer a los partidarios de la celebración de la capea. En medio de la discusión, un hombre, que estaba subido a un carro, le pegó un garrotazo al teniente en la cabeza, que murió del golpe. Inmediatamente, los guardias empezaron a disparar. El resultado de la capea prohibida: seis muertos y seis heridos, además del teniente.

Los toros, en fin, son un tema políticamente delicado. Hay pueblos extremeños como Guareña, donde el dinero de los toros se dedica desde hace años a la compra de libros y material escolar sin que haya protestas serias. Sin embargo, en Cilleros, hubo cambio de alcalde del PSOE al PP y en el pueblo señalaban que el motivo fundamental fue que el equipo de gobierno socialista no apoyó los toros.

Recuerdo una merienda en Piornal con el anterior alcalde y algunos concejales. Se habló del precio de los toros para las fiestas y el alcalde, que no parecía ni muy convencido ni muy taurino, puso una cara de resignación que no olvido. Sin embargo, hubo toros y en el ambiente se olía que si el alcalde ponía algún pero, se le rebelaba el equipo de gobierno.

Aunque la trifulca político-taurina más intensa que he vivido de cerca fue la de Aliseda en agosto de 2002, cuando el alcalde del PP no programó toros en las fiestas, el pueblo se levantó, la Guardia Civil denunció a una niña de nueve años y a un anciano discapacitado por rebeldes y, según el atestado, por participar en una manifestación en la que se gritaba: «Mucha policía, poca diversión» y: «Picoleto el que no bote».

La Delegación del Gobierno puso seis multas de 300 euros (la niña se salvó, aunque no su padre ni su hermano), pero la revuelta de las vaquillas cambió el gobierno local: nueve meses después hubo elecciones municipales y ganaron los socialistas 8-1. En 2019, volvió el PP a la alcaldía y seguro que este verano hay vaquillas. Así que ya saben: mucho cuidado con los toros.