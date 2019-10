Ramón Pino es de Villanueva de la Serena y es uno de los responsables de una empresa de construcción que se dedica principalmente a la promoción de viviendas. Además, también cuenta con 80 hectáreas de frutales en el termino municipal de la localidad pacense de Villar de Rena. Se dedica a dos sectores que en el último año están teniendo dificultades para encontrar a profesionales. De hecho, tal y como él mismo reconoce, en más de una ocasión no ha podido encontrar en la región al especialista que buscaba.

«En la construcción es complicado conseguir a trabajadores buenos. Durante la crisis económica muchos optaron por pasarse a otros sectores como el campo. Además, los jóvenes ya no quieren trabajar en el ladrillo y eso ha provocado que, ahora que hay un pequeño repunte de mejoría, lo tengamos difícil», reconoce Pino, que pone ejemplos. «Nos cuesta mucho encontrar oficiales de obra y gruistas». Ante esas dificultades, dice que en su empresa fidelizan a sus empleados. «Así no tenemos que arriesgarnos constantemente a buscar y no encontrar», matiza. En el campo le sucede lo mismo. De mayo a septiembre suele emplear a 30 personas para recolectar fruta. «Aunque el salario mínimo ha subido, en esta campaña ha sido muy difícil encontrar trabajadores. Ha habido días en los que el rendimiento ha sido menor de lo previsto por ese motivo», concluye.