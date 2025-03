Un cuento o un milagro

Hace una par de semanas, estuve comiendo en un restaurante de carretera extremeño. Era un establecimiento sencillo, con mobiliario de batalla, que servía la comida ... tradicional que un forastero identifica con Extremadura: buenas carnes, buenos quesos y buen jamón. Era el único comensal hasta que entró una familia normal y corriente: padre, madre, hijos y abuela. Comieron y charlaron de todo un poco con el dueño del restaurante, que los conocía y los trataba como habituales de la casa. En una de esas conversaciones, entendí que el padre había asistido a una recepción de altísimo nivel en el Palacio Real y me picó la curiosidad. No tuve que indagar demasiado para enterarme de que se trataba de un importante ejecutivo de una institución bancaria internacional, que poseía por la zona una finca de 2.000 hectáreas. El maître-chef me comentó que tenía varios clientes de ese nivel: altos directivos de empresas eléctricas y aristócratas que venían a comer con guardaespaldas.

Extremadura sigue siendo un territorio extenso lleno de grandes fincas de recreo donde disfrutar del campo y la naturaleza con gusto. Les contábamos hace unos meses que 37 de los 100 mayores propietarios de cotos de caza en España tienen fincas en Extremadura. Juan Abelló, el propietario de más hectáreas de cotos (41.276) tiene uno en Badajoz; la familia March (30.285 hectáreas) tiene coto también en Badajoz. José Lladó y Fernández de Urrutia tiene cotos en Cáceres y en Badajoz; José María Aristráin tiene coto en Cáceres; los Álvarez de Toledo Urquijo poseen cotos en las dos provincias; los Fierro, en Badajoz; Alberto Alcocer, también en Badajoz; Jaime Botín, los Garnica, los Ladrón de Guevara, los Banús y los Cremades, en Cáceres; Alfonso Gallardo, en Badajoz; los Domecq Solís y los Fitz-James Stuart en Cáceres y en Badajoz... Nuestro sino es el latifundio y la generación de energía. El caso de la comarca de la Siberia es paradigmático: solo las regiones de Andalucía y Castilla León embalsan más agua que La Siberia. Es un agua solidaria que riega los campos de Extremadura, pero solo cinco hectáreas de La Siberia, es un agua tan generosa como maldita, que anegó las mejores tierras de la comarca y disparó la emigración. En Extremadura, hay más de cien embalses. Los más grandes son los de Alcántara, en el Tajo, y la Serena, en el Zújar, que ocupan más de 100 kilómetros cuadrados. La presa de Alcántara, con 133 metros de altitud es la más impresionante. El embalse más antiguo es el de Cíjara, que se construyó en 1956. En 1961, se acababa el de Orellana y antes de 1970 ya estaban construidos los de García de Sola (1963), Valdecañas (1964), Zújar (1964), Torrejón (1967) y Alcántara (1969). Somos la región con más agua embalsada en 13 centrales hidroeléctricas y 126 presas, casi un tercio del agua embalsada en toda España. La energía hidroeléctrica nos enorgulleció en los años 60, cuando presumíamos de tener los embalses más grandes de Europa, pero no cambió la historia de la región y desde hace unos años se analiza críticamente la Extremadura de los pantanos. Ya no se embalsa agua, ahora se ocupa el territorio con centrales fotovoltaicas. Algún día, también analizaremos esta fiebre del sol críticamente. Ojalá que entonces se hayan hecho realidad todos los proyectos ilusionantes que trae el nuevo año. Ojalá entre en un restaurante de carretera y esté lleno de jóvenes ingenieros, economistas y trabajadores cualificados en una Extremadura que sea algo más que el paraíso del alto ejecutivo madrileño y la fuente de energía y minerales de media España. Ya veremos.

