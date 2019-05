Cuentas, casos y cosas Si el corazón tiene razones que la razón no entiende, uno podría decir con razón que la justicia tiene razones que el sentido común no entiende FELIPE SÁNCHEZ GAHETE Viernes, 3 mayo 2019, 10:47

Supongo que al profano siempre pueden sorprenderle decisiones que, en momentos determinados, dramáticos o de gran carga emocional, toman los expertos en sus respectivos campos. En muchos accidentes de tráfico el lego no entiende que los sanitarios prioricen, por ejemplo, si hay alguien sangrando mucho, comprobar si el accidentado respira, tiene pulso y las vías respiratorias están libres. ¡Que se va a desangrar!

Algo parecido me debe de pasar a mí con la justicia. No entiendo cómo un etarra que ha sido condenado a tropecientos años salga de la cárcel sin peinar canas.

Salvando las distancias y por continuar con los sanitarios, un paciente no comprende que el cardiólogo le diga que vuelva a los seis meses y, pasado año y medio y múltiples intentos, le digan que van por los de abril.

¿No podría consensuar el especialista y los que de verdad dan las citas unas fechas razonables? Los pacientes lo entenderían, pero, sobre todo, no se sentirían confundidos ni frustrados.

Para no sentirme confundido, ni que mi confianza en la justicia disminuya, necesitaría entender los motivos del empecinamiento en la prisión preventiva en casos como el de Rosell, 21 meses, y, para colmo, absuelto tras ser juzgado.

Tendrán sus razones, pero igual que la DGT divulga cómo debemos actuar, alguien nos debería explicar estas aparentemente incomprensibles decisiones. El dinero de una fianza se recupera, el tiempo o la vida, no.

Estos días de elecciones leí que alguien, a quien no deseo ningún mal, fue condenado en firme a cuatro años y medio. Ingresado a la fuerza, se negaba e entrar, a los dos meses y 20 días ya está fuera.

Uno, como miss Marple, traduce todo al pequeño ámbito donde vive, sea un cotagge de St. Mary Mead o una pequeña huerta de la campiña sur. Analizaba Marple casos, personas y acontecimientos por analogía con el día a día de su St. Mary Mead porque «la gente es igual en todas partes».

Aquí, con la cazurrería de los pueblos pequeños, intentamos entender a tanto artista suelto, pero también hacemos la cuenta de la vieja.

El señor que acaban de soltar fue condenado a 1.642 días y ha salido a los 80. O sea, no ha estado dentro ni el 5% de la condena. Y, como Gila, digo yo: Urdangarin fue condenado a cinco años y 10 meses, 2.125 días; por la misma regla de tres, a los 104 días, el 5%, debería haber estado de patitas en la calle. Desde el 18 de junio de 2109, los 104 días se hubieran cumplido el 30 de septiembre. Si no me equivoco, lleva dentro 316 días, el 15% de la condena.

Si el corazón tiene razones que la razón no entiende, uno podría decir con razón que la justicia tiene razones que el sentido común no entiende.