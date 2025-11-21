Con cuatro sentidos basta en la cocina Premios. La asociación 'Cocinar a ciegas' es premiada en Los Santos de Maimona e imparte un taller a alumnos de la ESO

La asociación sin ánimo de lucro 'Cocinar a Ciegas', de Logroño, y su cuadrilla de cocineros ciegos, han recibido este año uno de los premios San Lorenzo que entrega la asociación 'Amigos Cocineros de Extremadura' en un acto que tuvo lugar el miércoles en la ermita de San Lorenzo de Los Santos erigida en el siglo XVIII en honor al patrón de los cocineros. También recibieron el premio 'San Lorenzo 2025' Rafael Rivero, cocinero natural de Villafranca de los Barros y profesor de la Escuela de Hostelería de Cáceres e Inma Moñiz, jefa de Cocina del Balneario El Raposo, en una gala amenizada por la acordeonista Virginia Moreno.

Ángel Palacios y César Ortiz fueron los creadores de la Asociación 'Cocinar a ciegas' hace unos 15 años en Logroño y fueron los encargados de recibir una de las tres 'parrillas' símbolo del premio y del martirio de San Lorenzo.

«Nos conocimos en la ONCE cuando ambos habíamos perdido la vista siendo ya mayores y aprendíamos destrezas con bastones, perros guías o alfabeto Braille. Ahí surge la idea de crear esta asociación, sin ánimo de lucro, para visibilizar la necesidad que tenemos los ciegos de no arrinconarnos y demostrar que, aunque invidentes total o parcialmente, podríamos apañarnos en una cocina»- señala Ángel quien, antes de perder la vista a los 37 años, había sido jefe de sala en varios restaurantes de la Rioja. Su compañero César no tenía nada que ver con la hostelería y había sido agricultor antes de perder totalmente la vista de manera progresiva.

«Nuestra asociación tiene una parte didáctica en la que enseñamos a cocinar a personas que, por falta de agudeza visual tienen dificultades de desenvolverse en sus casa, y otra divulgativa con visitas de colegios u otros colectivos a nuestras cocinas o talleres que impartimos allí donde se nos demande», explica César.

Con motivo de la recogida del premio San Lorenzo 2025, Ángel y César han impartido un taller de 'cocina a ciegas' en el IES Dr. Fernández Santana de Los Santos y han hecho sentir al alumnado de tercero de la ESO la experiencia de ser ciego por unos minutos y preparar un merienda: adornar una galleta con chocolate y confituras.

«A los alumnos le colocamos un antifaz o unas gafas con una aplicación que simula una ceguera total o parcial; otro alumno le acompaña de guía. Sobre la galleta, y a ciegas, les enseñamos a utilizan las mangas pasteleras, llenas de chocolate blanco y negro, y decoran la galleta sin poder verla»- explica Ángel.

«Es una manera muy chula de sentir la ceguera y sensibilizarte de que una persona ciega no tiene por qué ser inservible a la sociedad. Una manera de entender un poco como es la vida y las dificultades de un ciego. Ha sido una magnifica experiencia», comentas uno de los alumnos.

La Asociación 'Cocinar a ciegas' cuenta con unos treintena cocineros que aprendieron de Ángel y Cesar y que proceden de sectores muy diversos de la sociedad. Les acompañan una decena de voluntarios ayudantes que no son ciegos.

«A diario en nuestras instalaciones- ahora prestadas por el ayuntamiento de Logroño- elaboramos un plato y hacemos un programa de televisión para divulgar la esencia de nuestro proyecto. El programa se emite en la '7 de la Rioja' y ya hemos realizado 150 programas», apunta Ángel.

Pero en estas cocinas donde se desenvuelven cocineros ciegos ocurren, más cosas. «Allí experimentamos con nuevos productos; ensayamos nuevas técnicas; nos habituamos al manejo de los cacharros de cocina y recibimos visitas de escolares de la región o del resto de España. También salimos a hacer eventos de cocina en vivo para asociaciones sin ánimo de lucro y que tengan carácter benéfico».

Hace poco, en un afamado hotel de Ibiza la cuadrilla de cocineros de 'Cocinar a ciegas' preparó un menú para sesenta personas en un evento benéfico en torno a la lubina: arroz con lubina, en ceviche, a la sal y en guirlache de escamas. Todo realizado en vivo desde la preparación al emplatado.

Aunque se atreven con cualquier elaboración, en la cocina para ciegos hay cuestiones que no son recomendables y tratan de cambiar por otras técnicas.

«Con el vapor sí hemos de tener mucho cuidado porque no lo apreciamos y por supuesto huimos de todo lo que conlleve fuego directo. El horno en cambio es un elemento muy asequible para nosotros, por ejemplo», explica César Ortiz.

Los premios San Lorenzo vienen a reconocer la labor de las personas, instituciones, asociaciones o empresas que hacen mucho por la cocina y gastronomía en general.

