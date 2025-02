Cuatro industrias del Grupo Cristian Lay dejan de producir por el paro de transportistas

El mayor grupo industrial de Extremadura ha tenido que echar el cierre momentáneo en cuatro de sus empresas. El paro de transportistas golpea a unos ... 210 trabajadores del grupo industrial Cristian Lay en tres fábricas situadas en Jerez de los Caballeros relacionadas con el sector siderometalúrgico, Alfonso Gallardo SA, Ferromallas y Galvacolor, y una ubicada en Almendralejo, Ondupack.

«No podemos hacer nada más. O no hay materia prima suficiente para seguir produciendo o no hay espacio para seguir almacenando. Ante esta evidencia no nos queda más remedio que detener la actividad en esas cuatro empresas», confirma a HOY el consejero delegado del grupo, Miguel Ángel Leal.

En Siderúrgica Balboa, la industria que más empleo directo genera en Extremadura (530 trabajadores) está aguantado los obstáculos derivados del paro de los transportistas aunque su capacidad para seguir con la actividad se va reduciendo. «Seguimos produciendo y vamos a intentar que no nos tengamos que parar pero la verdad es que cada día es más complicado», remata Leal.

En Alfonso Gallardo SA, el germen industrial del grupo jerezano fabricando tubos de acero, trabajan alrededor de una treintena de empleados. En Ferromallas (mallas electrosoldadas), 40. En Galvacolor, que hace apenas tres semanas fue reabierta tras estar cerrada en 2018 para producir chapa galvanizada, hay 80 empleados e iba a aumentar su plantilla a corto plaza. Por último en Ondupack (cartonaje) son 60 los que componen su plantilla.

Cristian Lay ha concedido vacaciones forzosas a esas plantillas. Confía en que la próxima semana puedan volver a sus puestos de trabajo.

Por su parte, Inquiba, otra de las grandes industrias extremeñas, ha parado algunas secciones de su fábrica de Guareña pero no ha echado el cierre. Industrias Químicas de Badajoz (Inquiba) Está dedicada a la fabricación de productos de limpieza y cuidado, tanto personal como del hogar. Los suministros necesarios para fabricar siguen siendo muy limitados. En las últimas horas ha podido recibir mercancía por parte de camiones, escoltados eso sí, que han podido llegar a sus instalaciones.

«Nos sigue costando mucho trabajo producir. Espero que la normalidad podamos tenerla pronto», señala Juan Carmona Estévez, su director general. La plantilla de Inquiba ronda los 300 trabajadores.

Deutz y BA Glass

Otras dos grandes empresas de la región van sorteando como pueden las dificultades y mantienen su producción. Son Deutz Spain, en Zafra, y BA Glass, en Villafranca de los Barros.

En Deutz se dice que no se está teniendo incidencias importantes en la entrega de sus piezas (motores) a los clientes pero el paro sí está afectando a su principal proveedor nacional de materia prima. «Aunque ahora no estamos teniendo problemas importantes en la parte productiva debido al stock de materia existente, si la huelga se mantiene en el tiempo acabará afectando a nuestra producción», se indica a HOY.

Mientras, Iva Rodrigues, directora general de la fábrica de vidrio BA Glass, habla en conversación con este periódico de «mucha preocupación porque está habiendo dificultades para tener el material necesario para fabricar. Seguimos con la producción pero puede haber problemas».