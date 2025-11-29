Cuatro generaciones de escritores extremeños reivindican la cultura como pilar democrático El foro 'Constitución y Estatuto de Autonomía', celebrado ayer en Mérida, alcanzó su tercera edición y estuvo organizado por el Diario HOY

La reflexión sobre la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo jurídico, así como el derecho a la cultura de toda la ciudadanía, centraron ayer en el Parador Nacional de Turismo de Mérida la tercera edición del foro 'Constitución y Estatuto de Autonomía', organizado por el Diario HOY. El encuentro unió a representantes institucionales, académicos y a cuatro generaciones de escritores extremeños que compartieron sus percepciones, cada uno desde sus experiencias vitales, sobre los avances y desafíos del marco democrático en el ámbito de la cultura, casi medio siglo después de la aprobación de la Carta Magna en el año 1978.

El encuentro arrancó con la bienvenida del director del Diario HOY, José Orantos, que destacó la importancia para la historia de la región del lugar elegido para la celebración del evento: el Parador Nacional de Turismo de Mérida, cuyo salón-capilla, recordó, «acogió el 5 de marzo de 1983 un improvisado parlamento para asistir a la creación de la Asamblea de Extremadura, que aún carecía de instalaciones propias». El director de HOY también explicó, que «dada la delicada coyuntura actual», el foro abordaría la visión de la Carta Magna desde el punto de vista de cuatro escritores e intelectuales extremeños de distintas edades y estilos.

Antes de pasar a la mesa redonda, José Orantos cedió la palabra a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano. La consejera ensalzó durante su intervención la norma suprema, que consideró «fundamental en el ordenamiento jurídico y que propugna unos valores que hoy es más necesario que nunca recordar como son la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo jurídico».

Manzano también aludió a que en el artículo 9 de la Constitución Española «se le impone como poder a los poderes públicos la necesidad de impulsar estos principios y de remover cualquier obstáculo que impida su plena realización» y apeló a «la necesidad y a la obligación de que todas las regiones tengan el derecho a recibir una financiación justa e igualitaria».

Tras las intervenciones institucionales se celebró una mesa redonda, que estuvo moderada por el profesor de Derecho Constitucional y vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, además de colaborador de HOY, Gabriel Moreno. En ella participaron los escritores extremeños Manuel Pecellín (Monesterio, 1944), Álvaro Valverde (Plasencia, 1959), Jesús Sánchez Adalid (Don Benito, 1962) y Elena Álvarez (Olivenza, 1994), que fueron invitados a reflexionar desde sus distintas trayectorias literarias y vitales en torno a dos grandes ejes de debate.

El primero de los ejes giró en torno a la valoración de los avances y las carencias que España y Extremadura han experimentado en casi cincuenta años de democracia.

Los cuatro componentes de la mesa coincidieron en señalar que el periodo constitucional ha supuesto un salto cualitativo en derechos, libertades y modernización, así como en la consolidación del Estado autonómico. Los autores más veteranos subrayaron la dimensión histórica de este proceso y el impacto que tuvo en la apertura cultural y educativa de la región, tal y como compartió Jesús Sánchez Adalid. El día previo al referéndum constitucional el escritor se encontraba, con apenas 16 años, de viaje escolar al bario antiguo de Cáceres, y su profesor era Manuel Pecellín. «En nuestra ignorancia adolescente no sabíamos qué estaba ocurriendo. Había mucho revuelo en la ciudad porque Blas Piñar daba un mitin y en las calles había un enorme movimiento obrero y sindicalista», explicó Sánchez Adalid que dejó de lado su faceta jurídica y se centró en su experiencia vital.

Por su parte, el bibliógrafo y profesor de Monesterio, pero también colaborador de HOY en la sección Trazos, Manuel Pecellín, centró su discurso en resaltar en las entidades culturales que se han desarrollado en Extremadura gracias a la Constitución. Pecellín hizo así referencia a la Universidad de Mayores de la Universidad de Extremadura, de la que ha sido profesor y que consideró «se debe valorar y potenciar aún más». También nombró al Centro Universitario Santa Ana de Almendralejo, (CUSA), una universidad privada con una gran biblioteca que posee unos 200.000 títulos; la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País, fundada en 1817; o el Diario de Badajoz, que data de 1981. El escritor monesteriense también aludió a una entidad de la que le gustaría formar parte en un futuro y que aún se encuentra en fase de construcción como es el Instituto Extremeño de Estudios Hispanoamericanos. «Lo considero fundamental en una Extremadura que cada año ha perdido varios miles de jóvenes y que ahora se merecen recibir lo mismo que nos dieron», dijo el profesor Pecellín.

El poeta y escritor Álvaro Valverde aseguró que «si algo trajo la Constitución y el Estatuto fue el estar a la hora de Europa y del mundo» y que, a partir de ahí, «comenzó el surgimiento cultural porque durante el periodo de la dictadura se compusieron obras muy dignas».

Las vivencias y recuerdos de la época de los más veteranos contrastaron con las de Elena Álvarez, la más joven del grupo junto a Gabriel Moreno, que explicó que no ha conocido «otra realidad que no sea convivir la Constitución y con el actual ordenamiento jurídico», sin olvidar que hay que « seguir trabajando y luchando para mantener los servicios que tenemos actualmente».

El segundo eje de la mesa redonda abordó el derecho de acceso a la cultura, reconocido tanto en el artículo 44 de la Constitución como en el artículo 7 del Estatuto de Autonomía. Los participantes analizaron el papel de las instituciones en la promoción cultural, como la Editora Regional Extremadura, y coincidieron en que, aunque las políticas públicas han mejorado la oferta y el acceso, aún existen amplias áreas de mejora. Entre ellas, reforzar el apoyo a la creación literaria, potenciar la red de bibliotecas y centros culturales, promover la lectura en edades tempranas y garantizar que la cultura llegue también al medio rural. Se subrayó igualmente la importancia de visibilizar el talento extremeño y de impulsar la industria editorial y las iniciativas que conecten a los creadores con el público.

«Se han desarrollado muchas entidades culturales en la región gracias a la Constitución» MANUEL PECELLÍN Bibliógrafo y profesor de Monesterio (1944)

«Durante la dictadura se compusieron y crearon obras muy dignas» ÁLVARO VALVERDE Poeta y escritor placentino (1959)

«El día previo al referéndum me pilló de viaje escolar en el barrio antiguo de Cáceres» JESÚS SÁNCHEZ ADALID Escritor dombenitense (1962)

«No concibo otra realidad que no sea vivir con el actual ordenamiento jurídico» ELENA ÁLVAREZ Escritora de Olivenza (1994)

El debate también señaló la importancia de mirar la Constitución no solo como un texto jurídico, sino como un marco vivo que estructura la convivencia y la vida cultural de la comunidad. Las aportaciones de los escritores permitieron trazar un recorrido generacional sobre cómo se ha vivido, percibido y transformado la realidad democrática y cultural de Extremadura desde 1978 hasta hoy.

El acto concluyó tras casi una hora de reflexión conjunta que dejó sobre la mesa un mensaje compartido: la necesidad de seguir fortaleciendo la cultura como pilar esencial del proyecto democrático.

