Uno de cada cuatro extremeños se encuentra en riesgo de pobreza a pesar del aumento de empleo La mitad de la población en la región sufre dificultades para llegar a fin de mes, según la última encuesta del INE sobre calidad de vida

María Díaz Badajoz Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:44 Comenta Compartir

Extremadura es la segunda comunidad autónoma con mayor riesgo de pobreza de España, superada únicamente por Andalucía. A pesar de que la tasa de empleo en la región alcanzó su máximo en 2024, el 26,7% de la población percibe unos ingresos por debajo de la línea de pobreza. Esta se establece, según los datos del INE, en el 60% de la media de los ingresos por unidad de consumo.

En correlación, los datos de desempleo en Extremadura también se sitúan entre los más bajos de los últimos años. La tasa es del 15,5%, una cifra que no se registraba desde 2008, cuando alcanzó el 15,4%. Sin embargo, los datos evidencian que tener un empleo no siempre es sinónimo de vivir sin problemas económicos, ni siquiera en un momento como el actual cuando los empleos son cada vez más estables, pues en 2024 se registró el menor número de asalariados temporales: el 22,4%, un 15,7% menos de temporalidad que en 2008.

De igual manera, Extremadura es la segunda comunidad autónoma con la renta media más baja del país (18.050 euros), solo por delante de Andalucía (17.990 euros). El País Vasco (27.537 euros) y la Comunidad de Madrid (25.712 euros) son las comunidades con mayor renta. Además, la primera se sitúa como una de las comunidades más equitativas, con la tasa de población en riesgo de pobreza más baja del país: un 9,2%.

Aunque la renta extremeña se encuentre a la cola de España, lo cierto es que no ha dejado de crecer desde 2017. Aun así, este aumento ha resultado insuficiente para alcanzar al resto de comunidades, cuyas rentas medias también han ido incrementándose con el paso de los años.

El resultado es una población con mayor empleabilidad, pero con un bajo poder adquisitivo. Según la última encuesta de satisfacción del INE, prácticamente la mitad de los extremeños tiene dificultades para llegar a fin de mes. Solo el 50,5% afirma no tener problemas para afrontar los gastos con su salario mensual.

Además, el 8,7% de la población extremeña reconoce que pasa muchas dificultades para llegar a final de mes. Aunque aún representa una cifra significativa, se ha reducido respecto a años anteriores: en 2023 era del 11%, en 2020 del 12,7% y en 2015 del 20,8%. La mejor cifra se registró en 2021, con un 8%.

Además de los gastos habituales, es común enfrentarse a imprevistos, como tener que llevar el coche al taller. En estos casos, el 37,9% de los extremeños sería incapaz de cubrir ese gasto extra, un porcentaje superior a la media nacional (35,8%). No obstante, en este apartado otras comunidades presentan mayores dificultades, como Andalucía (44,4%), Canarias (48,9%), Comunidad Valenciana (38,7%) y Murcia (42,1%).