JESÚS GALAVÍS Viernes, 26 abril 2019, 09:47

Los cuatro evangelistas

La buena nueva, la noticia agradable. Ya saben que eso es lo que en origen significa evangelio. Y también, regalo, don. Allí estaban ellos, tras los atriles, en dos sesiones, la una desde la pública y la otra en la privada, que no sé de qué se privaron. Quizá a quienes privaron de algo fue a los televidentes, en esta ocasión, también, tetravidentes. Cada uno nos traía su evangelio particular en forma de propuestas, y sus dones, en forma de promesas. Una sola verdad, esta España en ascuas algo cenicientas por campañas y encuestas, y cuatro evangelios distintos, al menos en apariencia, pues si se rasca un poco en los versículos, no es para tanto. Y a veces alguno se transmutó más en profeta que en comunicador de novedades admirables: vimos a Rivera esgrimiendo las tablas, como un Moisés, pero tan juvenil, tan teatral y tan sin barbas canas y luengas, que daba más sonrisas que respetos. Pablo Iglesias se nos apareció en modo Ezequiel de la nación, sin faltarle el anuncio de la ruina del pueblo oprimido porque no se cumplen ni se observan los mandamientos del Gran Libro (la Constitución). Aunque fue profeta algo interesado, solo leyó los pasajes que le convenían. Bueno, como todos los profetas modernos. Pedro, a veces cortado, a veces en el papel de tú eres Pedro y sobre esta piedra. Pedro era el presidente, el apóstol superior, aunque sus condiscípulos le pusieron bonito algunas veces. Y el otro Pablo, reformado, Saulo descabalgado, cuidadoso de su posible primogenitura, pero sin la pasión de los clásicos (los profetas consagrados Aznar y Rajoy). Faltaron, eso sí, los evangelios apócrifos de Vox para darnos una versión completa de lo que se cuece realmente en nuestro país.

El formato, aparte de similar, correcto en ambos casos, aunque algo rígido, compresor. Desconozco si hay otra posible puesta en escena más cautivadora, pero el escenario cumplió. A ver si alguien inventa algo más entretenido.

En cuanto al nivel, qué quieren que les diga, me resultó mediocre. Pero es lo que hay. Y de eso ya he escrito en otras ocasiones, seguramente esta sociedad tiene estos políticos porque son los que nos corresponden, son los que merecemos.

En cuanto a la pregunta -que ya se cataloga como clásica-, acerca de si sirven para algo estos debates, yo creo que sí, que son convenientes, que ilustran, mejor o peor, el juego de la democracia, que pueden ser educacionales para que el mocerío (y los adultos algo adolescentes y viscerales) comprenda que se puede discrepar sin necesidad de arrojarse a buscar la yugular de tu adversario político o de publicar soflamas insultantes en la dichosa red. Y que bien haya dos, o cuatro o más Españas, ninguna tiene por qué helar ningún corazón de ningún españolito de a pie, más allá de que su equipo pierda la liga o de que en su pueblo llueva el día que bajan al santino.