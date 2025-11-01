Cinco de las diez localidades más lluviosas de España este sábado son extremeñas

Rubén Bonilla Badajoz Sábado, 1 de noviembre 2025, 16:47 | Actualizado 20:55h.

Sábado de paraguas en Extremadura, aunque de manera desigual, mucha lluvia en el norte y testimonial en el resto. De las 53 estaciones que tiene la Agencia Estatal Meteorológica repartidas por toda la geografía extremeña, 17 no han registrado lluvias en sus medidores.

Hasta las 20.00 horas, cinco de los diez municipios más lluviosos de España son extremeños, y tres de ellos encabezan la lista.

Como se preveía, ya que tiene un aviso amarillo vigente hasta las 22.00 horas por precipitaciones, ha sido en el norte donde más precipitaciones se han recogido. Así, Nuñomoral (Las Hurdes) es el municipio que más agua ha acumulado en el país, con 49 litros por metro cuadrado.

El podio lo completan otros municipios cacereños: Garganta la Olla (La Vera) y Torrecilla de los Ángeles (Sierra de Gata), con 39 y 33,4 litros respectivamente.

En la lista de las 10 estaciones más lluviosas también están Tornavacas (Valle del Jerte), con 31,6 litros, y Piornal (Valle del Jerte), con 31,2, en séptima y octava posición respectivamente.

Si sumamos el agua acumulada entre el viernes y lo que va de sábado, en Nuñomoral se han recogido más de 90 litros por metro cuadrado, concretamente 90,8 litros.

También han superado los 50 litros en cuatro estaciones del norte extremeño: Torrecilla de los Ángeles (56,6), Hoyos (55,8), Valverde del Fresno (55,4), y Garganta la Olla (53,2)

Descenso de temperaturas

La Aemet señala como fenómeno significativo para el último día de la semana un «descenso notable de temperaturas mínimas y las máximas en ligero ascenso en el norte y sin cambios o en ligero descenso en el resto». El domingo amanecerá con intervalos nubosos sin descartar algunas precipitaciones débiles y dispersas, y tendiendo a poco nuboso.

El lunes se esperan bancos de niebla en el Tajo y el Guadiana y las mínimas continuarán bajando. Ya el martes se podrían dar lluvias dispersas en la segunda parte del día y se espera que el miércoles entre una nueva borrasca atlántica «con probables precipitaciones generalizadas, débiles o moderadas y rachas fuertes de viento al final en el norte montañoso», prevé la Aemet.