Los cuatro detenidos en Navalmoral pertenecen presuntamente a un grupo que estafaba a una entidad religiosa

Las cuatro personas detenidas este martes, día 11, en el marco de una actuación policial llevada a cabo por la Guardia Civil en Navalmoral de la Mata por supuestos delitos de estafa, coacciones y blanqueo de capitales, podrían pertenecer a una organización criminal dedicada a estafar en el seno de una entidad religiosa. Los arrestados también están siendo investigados por asociación ilícita así como otros delitos que puedan derivarse de la operación en continúa abierta.

Así lo ha detallado este miércoles el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que ha apuntado que, de este modo, se les imputa otros delitos que afectaban a los derechos de los trabajadores.

A preguntas de los periodistas por estas detenciones, Quintana ha destacado asimismo que la operación sigue en curso y que no se descartan nuevas detenciones, por lo que no puede aportar más datos a este respecto.

Para llevar a cabo la actuación policia este martes, que se saldó con cuatro arrestados, la Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo en el casco urbano de Navalmoral, en el que participaron numerosos vehículos y agentes de la benemérita. Durante la operación, se efectuaron registros de viviendas y establecimientos en distintas zonas de la ciudad.

Los primeros sorprendidos fueron quienes residen en el poblado de la calle Antonio Concha, conocido como el poblado de la central nuclear de Almaraz, aunque posteriormente el operativo se trasladó a la zona peatonal y sus inmediaciones.

Desde la Guardia Civil añaden que se ofrecerán más detalles de esta intervención una vez finalizada la instrucción de las diligencias «y siempre que no se vea comprometido el desarrollo de las actuaciones», destacan.