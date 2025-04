Una de cada cuatro comunicaciones ferroviarias de la región sigue suprimida

Juan Soriano Martes, 26 de octubre 2021, 14:06 Comenta Compartir

Más de un 25% de las comunicaciones ferroviarias de la región siguen suprimidas debido a los efectos de la pandemia de covid ante las limitaciones a la movilidad y la caída de la demanda. La Junta de Extremadura ha anunciado que entre noviembre y diciembre se recuperará buena parte de las circulaciones suspendidas, a lo que se sumarán además otras mejoras.

La directora general de Transportes de la Junta, Eva Sánchez-Montero, ha señalado en una comparecencia en la Asamblea que antes de la crisis sanitaria había en funcionamiento en la región servicios ferroviarios que realizaban unos 53.000 kilómetros semanales. Durante el estado de alarma esa cifra se redujo al 24%, 12.700 kilómetros. A partir de junio del pasado año empezaron a recuperarse de forma paulatina según criterios de demanda y en la actualidad se llega al 72,4%, por encima de la media nacional.

Para ello, ha recalcado que el Ejecutivo autonómico ha venido trabajando con el Gobierno para reclamar no solo la recuperación de las relaciones ferroviarias, sino su mejora en aspectos puntuales para aprovechar la renovación de la red convencional que se viene realizando en los últimos años por parte de Adif. Como ha destacado, esto ha beneficiado no solo a servicios con demanda, sino a otros que no llegaban al 15% de ocupación, el mínimo fijado por Renfe para su recuperación.

En esa línea, ha señalado que en noviembre volverá a circular el tren Cáceres-Sevilla que se suprimió durante la pandemia. En su lugar, se acordó prolongar hasta la ciudad hispalense el servicio Madrid-Llerena. Este servicio se mantendrá junto al anterior, con lo que habrá una doble conexión directa con la capital andaluza, para lo que además se mantendrán los enlaces con Badajoz y Puertollano en Mérida. Para ello, la Junta subvencionará las relaciones entre Mérida y Llerena.

Junto a esto, en diciembre se recuperará el servicio entre Cáceres y Valencia de Alcántara y de Zafra a Mérida, lo que mejorará las conexiones con el Talgo a Madrid. Además, se ha acordado que el citado tren de Cáceres a Sevilla parta de Plasencia en sustitución de la relación con Mérida, con lo que la ciudad del Jerte pasará a contar con dos conexiones diarias con la capital andaluza (la otra es la de Madrid-Llerena que se ha prolongado hasta la ciudad hispalense durante la pandemia).

Con todo ello, estima que a final de año se habrá recuperado más del 85% de los servicios suprimidos durante la pandemia y además con mejoras añadidas. La aspiración es que se llegue al 100% en el primer trimestre del próximo año.

Sánchez-Montero ha comparecido para responder a una pregunta del diputado popular Víctor del Moral, quien ha criticado que de 178 circulaciones semanales en la región hay 77 que se mantienen afectadas.

En concreto, ha indicado que hay ocho trenes que siguen suspendidos. Se trata de las conexiones de las 6.28 entre Zafra y Mérida, Plasencia-Mérida de las 7.04, Badajoz-Villanueva de la Serena de las 12.30, Cáceres-Valencia de Alcántara de las 12.35 (y vuelta a las 14.35), Cáceres-Zafra-Llerena de las 16.58, Villanueva de la Serena-Badajoz de las 17.04 y Mérida-Villanueva de la Serena de las 18.05.

«Hay bastantes más destrozos», ha afirmado, ya que hay otros cinco servicios con modificaciones en recorridos o días de funcionamiento. El tren Cáceres-Sevilla de las 6.54 solo llega a Mérida, el Cabeza del Buey-Badajoz diario solo funciona sábados y domingos, el Mérida-Madrid de las 13.30 solo circula los domingos y sale desde Cáceres, el Madrid-Plasencia diario solo sale los viernes y el Sevilla-Cáceres tiene ahora su salida desde Mérida. Por todo ello, ha reclamado la recuperación de todas las relaciones anteriores a la pandemia.

Temas

Renfe

Extremadura

Infraestructuras