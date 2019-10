Cuatro acusados de estafar más de 400.000 euros en cinco regiones, entre ellas Extremadura, en busca y captura Cuatro de los cinco acusados no han acudido a la vista en la Audiencia Provincial de Valladolid, por lo que el fiscal ha demandado su busca, captura e ingreso en prisión EFE Lunes, 21 octubre 2019, 12:49

Cuatro de los cinco acusados que iban a ser juzgados este lunes en Valladolid, acusados de estafar más de 400.0000 euros con compras que no pagaron en Extremadura, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Madrid, no han acudido a la vista, por lo que el fiscal ha demandado su busca, captura e ingreso en prisión. En el caso de la región, dejaron cerca de 4.000 euros sin pagar en pedidos de jamones de una compañía de Badajoz.

Se trata de la segunda vez que varios encausados faltan a este juicio en la Audiencia Provincial de Valladolid, para ser juzgados por hechos ocurridos entre 2011 y 2012, según han explicado fuentes jurídicas.

El fiscal basa las acusaciones contra los encausados en que los cinco, «de común acuerdo y guiados por el propósito de obtener un beneficio patrimonial ilícito», adquirieron mercancías, la mayor parte de proveedores de productos cárnicos y lácteos, tras ganarse la confianza de las empresas mediante compras efectuadas a través de la mercantil Dismarianga SLU, con sede en Valladolid.

Pagaron puntualmente las primeras compras y aparentaron solvencia económica mediante la contratación de una póliza de seguro de cobro, que nunca llegaron a abonar, tras lo que concertaron pedidos con empresas sin intención de abonarlos.

Recibían así la mercancía y simulaban el pago mediante pagarés que, llegado su vencimiento, eran devueltos por la entidad bancaria por falta de fondos para su abono, según las conclusiones provisionales del fiscal.

Hoy, sólo ha comparecido en la vista uno de los procesados, José Javier C.O., lo que ha motivado que el fiscal interesara la suspensión del juicio y la puesta en busca y captura e ingreso en prisión de los cuatro acusados que no han acudido a la Audiencia.

Uno de los defensores de dos de los acusados, José A.N. y Julián A.T., ha presentado informes médicos para justificar la falta de asistencia de uno de los acusados y ha asegurado que esta misma mañana iban a ingresar el dinero que se les solicitaba para saldar la deuda contraída.

La letrada de otro de los procesados, Antonio Mariano G.H., ha dicho que a su defendido se le había estropeado el coche cuando acudía a la vista.

Ante los argumentos de los defensores, que han pedido que no se pusiera a los acusados en busca y captura, el fiscal ha considerado que la documentación médica aportada no sustenta la incomparecencia de uno de los acusados, lo mismo que un correo electrónico que remitió la esposa de uno de los procesados, que a su juicio no acredita nada.

Las acusaciones particulares se han adherido a lo manifestado por el acusador público y una de ellas ha alertado de que la falta de comparecencia de nuevo de los acusados puede suponer una estafa procesal.

El tribunal ha decidido unir a las actuaciones los documentos aportados por una de las defensas, de las que se dará traslado a las partes; ha optado por suspender la vista ante la falta de cuatro acusados y deliberará en las próximas horas sobre la solicitud de busca y captura de los acusados que no han comparecido.