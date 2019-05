La cuantificación de la tasa no es discrecional, señala el TSJEx Jueves, 23 mayo 2019, 08:13

La última sentencia de la sala de lo Contencioso del TSJEx concluye que el importe de las tasas por la utilización privativa o aprovechamiento especial de suelo público se fijará tomando como referencia «el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento si los bienes afectados no fuesen de dominio público». Del mismo modo recoge que las ordenanzas fiscales podrán señalar los «criterios y parámetros que permitan definir el valor de mercado de la utilidad derivada».

También es relevante la afirmación del TSJEx de que la cuantificación de la tasa «escapa a la discrecionalidad administrativa por cuanto se trata de alcanzar el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de la utilización o aprovechamiento de los bienes afectados, como si no fueren de dominio público». Desde el OAR de Badajoz se subraya que con la jurisprudencia ya existente no hay dudas en que todos los recursos presentados por Red Eléctrica e Iberdrola que todavía no han sido resueltos acabarán del mismo modo que los tres anteriores. «Las eléctricas están planteando nuevas cuestiones para intentar evitar pagar las tasas pero confiamos que podamos cobrar en poco tiempo», subraya Ana María Frade.