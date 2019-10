Benito Román: «CSIF no quiere ser correa de transmisión de ningún partido» Benito Román tiene 45 años y plaza de maestro en Mirandilla. :: C.m. J. LÓPEZ-LAGO BADAJOZ. Lunes, 21 octubre 2019, 08:29

El martes en Mérida el sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) celebra su VIII Congreso, durante el cual 128 compromisarios en representación de más de 12.000 afiliados elegirán, de nuevo, a su presidente autonómico, Benito Román, maestro de 45 años. Desde que se hizo cargo de esta organización en Extremadura en 2012, ha concurrido en solitario a su reelección por dos veces, por lo que si culminar su mandato en 2023 llevará once años seguidos al frente de CSIF. Una vez más, es la única candidatura.

-¿En qué posición cogió el sindicato y en cuál está ahora?

-Hubo un cambio generacional en 2012 cuando nuestro querido Pepe Fernández, fallecido en diciembre del año pasado, ya había encarrilado la marca CSIF en Extremadura. Entonces la representatividad estaba en torno al 9,9% en el sector público y hoy es del 16% sumando el ámbito público y privado. Cogimos el sindicato con 7.200 afiliados y ya estamos en más de 12.500. En ese crecimiento radica nuestra fuerza y se debe a que queremos hacer un sindicalismo diferente.

- ¿Es una espinita no estar en la concertación social en la que participan UGT, CC OO y la patronal?

-Tenemos como objetivo ayudar a mejorar las condiciones sociales, políticas y económicas de todos los trabajadores. Ahora bien, a través de señas de identidad como profesionalidad, servicio y, sobre todo, independencia política sin importar quién esté gobernando. CSIF no quiere estar en esos foros de diálogo social, los que quieren estar son esos miles de trabajadores que optan por una opción diferente a los sindicatos tradicionales. Ellos con su voto dicen que quieren estar en ese diálogo social y por eso se está equivocando el presidente de la Junta al no darles participación. Tenemos claro que somos duros negociando, pero leales.

- ¿En qué más se diferencian de UGT y CC OO?

- En algo que nos están pidiendo a gritos los trabajadores. Quieren un sindicato profesional, pero sobre todo independientes política y económicamente. No quieren que seamos correas de transmisión de ningún partido. Nos hemos manifestado contra el gobierno de Monago y de Fernández Vara, y con ambos hemos llegado a muy buenos acuerdos.

-Se hacen reivindicaciones para el sector público que quien pertenece a la empresa privada no siempre ve con buenos ojos.

-Estamos para defender a los trabajadores. En el ámbito público es más fácil, y en ocasiones es la punta de lanza para conseguir reivindicaciones en otros sectores privados. Hay mejoras en temas de conciliación que luego se han trasladado al ámbito privado. Al contrario también sucede, como con el teletrabajo, algo que está aún en mantillas en el ámbito público.

MÁS DATOS Perfil personal Sus padres son de Torreorgaz, pero emigraron primero a Alemania y después a San Sebastián, donde nació Benito Román en 1974. A los nueve años regresó a Torreorgaz y en la actualidad reside en Cáceres. Está casado, tiene dos hijos y plaza de maestro en Mirandilla (Badajoz). Pertenece a CSIF desde que cumplió 27 años y es su presidente autonómico desde 2012. Equipo. Benito Román concurre a su tercer mandato en CSIF con un equipo de cinco hombres y cuatro mujeres, de los cuales siete repiten Andrés Rayo (vicepresidente y secretario de organización), Juan José Samino (comunicación), Miguel Díaz (acción sindical), Francisco Morán (desarrollo territorial y presidente provincial de Badajoz), Jesús Solana (institucional y presidente provincial de Cáceres), Amparo Galán (igualdad y responsabilidad social), Emilia Montero (prevención de riesgos laborales). Nuevas son Eva Rodríguez (formación) y Concepción Rodríguez (acción social).

- La jornada laboral de 37,5 horas semanales se consiguió rebajar a 35 horas a cambio de dedicar media hora diaria a formación '0n-line', ¿diría que esto se cumple?

- Así acordamos esa flexibilización horaria. Creemos que así se está llevando a cabo.

- Extremadura tiene una tasa de empleados públicos (uno por cada 11,8 habitantes) muy superior a la media nacional (uno por cada 18,2) y cada vez que hay una convocatoria para un empleo público hay avalancha de opositores. ¿Cree que esto mata la iniciativa privada?

-El número de empleados públicos hay que contextualizarlo en Extremadura con su dispersión geográfica. Si queremos que cada servicio básico tenga calidad hay que apostar por atomizar esos servicios. Esa pregunta habría que hacerla a las personas que van a urgencias y deben esperar horas para ser atendidas. O a esos profesores con niños con capacidades diversas donde a duras penas llevan a cabo su función por falta de personal. O a los geriátricos, con contratos precarios. Entonces quizás no sobran empleados públicos. Yo creo que lo que sobran son los cargos públicos de libre designación, ahí sí están infladas las cifras.

- En la educación la interinidad es muy alta, lo que impide proyectos personales con docentes de más de cuarenta años cambiando de destino continuamente y examinándose cada dos años, ¿además de una debilidad del sistema, no lo considera un fracaso sindical?

- Vemos cortoplacismo en nuestros políticos porque no están pendientes del mañana. Desde nuestra organización pedimos que las ofertas de empleo público sean reales y que el porcentaje de interinidad no supere el 8% cuando nuestra temporalidad es del 26%. Aunque es cierto que la culpa no solo la tiene una parte, hay que dar estabilidad a las plantillas y tener un calendario de oposiciones claro para planificarse.

- ¿Le preocupa que en los últimos años después de cada oposición haya cientos de reclamaciones que incluso llegan a los juzgados?

-Mucho. Tiene que primar la seguridad jurídica, la cual está puesta en cuestión ahora mismo.

- Pero los sindicatos son parte del proceso selectivo.

- Sí, y reivindicamos que a los miembros de los tribunales se les tiene que formar por la responsabilidad que tienen. No puede ser que la tarde anterior uno sea maestro o enfermero y al día siguiente miembro de un tribunal sin una formación previa de cómo funciona la prueba. También debe haber criterios clarísimos en los que no quepa duda para evitar la masiva judicialización de todos estos procesos selectivos.

- ¿Se ve usted en política dentro de cuatro años como otros líderes sindicales?

-No me lo he planteado. El sindicalismo debe hacer sindicalismo y el político política y mi cabeza está ahora en el sindicalismo.