La cruz del Perdón, la más femenina de todas

C. J. VINAGRE MÉRIDA. Domingo, 1 de mayo 2022, 10:35 Comenta Compartir

La iglesia gótica de San Bartolomé tiene tres puertas aunque solo dos están abiertas. La tercera es conocida como la del Perdón, y allí se coloca cada año una cruz que tiene una particularidad: la visten las mujeres, las novias o las madres de la junta directiva de la Hermandad de la Santa Cruz. Una directiva, marca la tradición, exclusivamente formada por hombres, 18 en total. No solo eso. Solo puede haber hermanos inscritos en la cofradía. Lejos del órgano rector, en la hermandad sí aparecen mujeres en la llamada comisión de protección patrimonial. Que no haya mujeres ni en la directiva de la Santa Cruz ni en su propio censo de hermanos es una curiosidad más llamativa aún cuando en realidad el papel de la mujer en las Cruces de Mayo corita es básico para que estas existan. Son las grandes artesanas de las cruces, el alma de la celebración. Apenas hay hombres que las vistan. Laura Ortiz admite esa evidencia aunque prefiere no entrar en más debate. Eso sí, admite que es partidaria de feminizar de derecho la directiva y la hermandad. «Mientras haya mujeres que vistan las cruces habrá cruces», remata.