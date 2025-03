Cruce de reproches por unas palabras de Díaz Ayuso y el salario mínimo en Extremadura La presidenta de la Comunidad de Madrid opina que aprobar la revisión del SMI por imposición no tiene el mismo efecto para todos los sectores

Juan Soriano y Salvador Vallejo Sábado, 14 de diciembre 2024, 10:08 Comenta Compartir

La Conferencia de Presidentes dejó en anécdota lo que al principio parecían unas controvertidas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz ... Ayuso, en las que citaba a Extremadura. Durante la reunión se tuvo conocimiento de que había planteado que el salario mínimo no puede ser el mismo para un agricultor extremeño que para una gran empresa. Esto supondría establecer sueldos distintos en función de cada comunidad autónoma. Sin embargo, la propia mandataria madrileña explicó en la rueda de prensa posterior a la reunión que no había propuesto un salario mínimo distinto por regiones, sino que el Gobierno debe tener en cuenta que aprobar su revisión por imposición no tiene el mismo efecto para todos los sectores. «A un agricultor, a un ganadero o un autónomo, y especialmente en algunas comunidades autónomas, esto les hace papilla», afirmó.

La presidenta extremeña, María Guardiola, confirmó estas palabras, con las que se mostró de acuerdo, y subrayó que el fondo de la cuestión es que «estas decisiones no se pueden tomar de forma unilateral, sino consensuada». Cruce de reproches El secretario general en funciones del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, instó a Guardiola a corregir a la presidenta madrileña por las supuestas declaraciones en las que opinaba que el salario mínimo no podía ser el mismo para un agricultor extremeño que para un gran empresario. Más información Guardiola reclama un plan de choque para asegurar 600 plazas de médicos antes de 2027

Guardiola reclama un plan de choque para asegurar 600 plazas de médicos antes de 2027 La presidenta de la Junta pide a Sánchez que recapacite sobre el cierre de Almaraz «¿Hoy no va a gritar la señora Guardiola basta ya? Ahora tiene la oportunidad de defender al pueblo extremeño, quien merece una disculpa por las palabras de Ayuso». Así se manifestó Gallardo a través de redes sociales, contra una Guardiola a la que acusó de «solo» alzar la voz contra el Gobierno de Pedro Sánchez y «mostrar silencio» ante los «ataques» del Partido Popular. Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, calificó a Ayuso como una «ignorante absoluta» y, en respuesta, opinó que la luz «no la debería pagar igual un extremeño que un madrileño». Esa misma tarde, el consejero de Presidencia, Diálogo y Social, Abel Bautista, contestó en la red social X a Gallardo para apostillar que Guardiola «ha defendido los intereses de Extremadura» y que «no puede gritar contra algo que es mentira». En este sentido, ha apuntado que Díaz Ayuso «ha dicho que para tomar decisiones hay que contar con todos y que no es lo mismo afrontar el pago para un agricultor que para el dueño de una multinacional en Madrid».

Temas

Extremadura