Violencia de género en Jaraicejo en 1925

Durante mucho tiempo en España se habló de 'crímenes pasionales', para referirse a terribles casos de violencia de género. En esos tiempos parecía que los ' ... crímenes pasionales' eran fruto de un arrebato emocional que cualquiera podía tener, y con ello algunos llegaban a casi justificar muertes sin sentido que nunca se debieron producir.

En el año 1925, uno de esos mal llamados 'crímenes pasionales' impactó bastante en la opinión pública; sobre todo en el pueblo de Jaraicejo, en donde ocurrió, y también en la ciudad de Cáceres, ya que el autor era muy conocido por los jóvenes cacereños, al haber estudiado el bachillerato en el Instituto de Segunda Enseñanza de Cáceres, que estaba en el antiguo convento jesuita de la Plaza de San Jorge, que ahora acoge a la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD).

Según publicaron varios periódicos nacionales, el crimen ocurrió el domingo 18 de octubre de 1925 en Jaraicejo, localidad a 25 kilómetros de Trujillo que entonces tenía alrededor de 2.300 habitantes (ahora tiene 457).

Ese día el joven de 18 años Manuel Cáceres Martín decidió terminar con la vida de la que había sido su novia, Juana Toro Gil, de 17 años. Habían sido novios, pero ella decidió romper la relación, en parte porque sus padres no eran partidarios de que se casara con Manuel.

El crimen

A las seis de la tarde de ese domingo, Juana estaba paseando por la localidad con su hermana María Josefa y sus amigas, cuando de repente apareció su exnovio. Manuel le dijo que se fuera un momento con él para hablar de su relación. Ella se negó, apoyada por su hermana, y de repente Manuel sacó una gran navaja que llevaba escondida en la manga derecha de su americana, y dio una puñalada en el cuello a Juana, que cayó al suelo. Las amigas y la hermana huyeron pidiendo ayuda, y Manuel corrió hacia la hermana de su exnovia, a la que apuñaló en la espalda. Luego volvió a donde estaba Juana tirada, y le dio una puñalada en el costado.

El criminal huyó al campo, mientras Juana pudo levantarse del suelo y pedir ayuda en la casa del vecino Juan Salas, donde fue asistida, pero a las dos horas perdía la vida. Había recibido tres puñaladas, dos de ellas mortales al afectar la pleura, la tráquea y un pulmón.

Su hermana tardó 30 días en curar de la cuchillada.

El criminal fue encontrado por el farmacéutico Serafín García, que le convenció para que le diera la navaja y se entregara a la Guardia Civil.

Ampliar Noticia del crimen en 'La Montaña', diario de Cáceres. hoy

Una vez detenido, fue encerrado en la cárcel del pueblo, que entonces estaba en lo que ahora es el Ayuntamiento, en lo que fue el pósito de trigo, que se construyó en 1590 para guardar el grano y asegurar el pan a los vecinos.

Al día siguiente, el lunes por la tarde, Juana fue enterrada. El pueblo en masa acudió al funeral, en la imponente iglesia de Nuestra Señora de la Asunción que parece una fortaleza. La iglesia está en la Plaza, frente al Ayuntamiento en donde estaba encerrado el criminal. El cortejo fúnebre pasó frente a la cárcel y hubo gente que empezó a tirar piedras contra el edificio pidiendo sacar del calabozo a Manuel para matarle.

La Guardia Civil pudo calmar los ánimos, pero al ver a los vecinos con ganas de vengar la muerte, decidieron aprovechar la noche para llevarse a Manuel a la cárcel de Trujillo.

Manuel fue juzgado en Cáceres en septiembre de 1926. Su abogado defensor, el letrado Pérez Córdoba, recalcó que eera un joven desgraciado y enfermo, que había enloquecido, «por la pasión del amor y por la oposición que a él se hacía. Él amaba a su novia. 'Ama y mata' gritaba imperiosamente desde su alma una voz, y este delito solo se da contra la persona a quien se ama». Llegó a decir que la familia de la víctima había sido el autor moral del crimen, porque al principio consintió las relaciones amorosas, «y después resultó imposible contener la pasión desbordada». El abogado pidió que fuera condenado a ocho años.

El fiscal solicitó 17 años y 6 meses de cárcel. El padre de la fallecida, Cecilio Toro Sanguino, ejerció la acusación particular, contratando al procurador Campillo y al abogado Juan Zancada para pedir la cadena perpetua. Las acusaciones recalcaron que Manuel tenía intención de matar, y por eso había usado una navaja de muelle, que su padre, que era guardia, había requisado a un delincuente. «El arma no es pequeña –escribió un periodista–, parece un mamotreto, que no se tiene sino con un fin determinado, el de agredir y matar». Además, le atacó dos veces.

Ampliar Imagen de 1930 de Cáceres, en donde el crimen impactó entre los compañeros del autor. Roisin

Al final fue condenado a 14 años, 10 meses y 1 día de cárcel. En la noticia de la condena publicada en el diario 'Nuevo Día', llama la atención la reflexión del periodista Licenciado Gregorio López, que dice así:

«Y sin referirnos más a la sentencia, pues como cosa juzgada es cosa santa, no terminaremos cuanto al proceso afecta, sin elevar desde nuestra alma con toda unción religiosa una sentida oración por la pobre muerta, que abandonó este mundo cuando todo le sonreía y prometía felicidades y dichas; y un voto, un deseo sincero para el desdichado joven que en cumplimiento inexorable de la ley, ha de comenzar su vida de penitencia, de expiación; y es que durante su cautiverio, conserve siempre puestos los ojos en Dios, el espíritu elevado, resignado pero firme, mostrando en todo momento arrepentimientos por su desmán y fiado en que la pena, atendida en su fin de corrección, le cure y aleje para lo sucesivo de los senderos del mal y del vicio».