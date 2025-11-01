Tortura por dinero en Almendralejo

Natalia Reigadas Badajoz Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:49 Comenta Compartir

Acusó a tamaño aborto de la humanidad el distinguidísimo representante de la ley». Con esta frase el periódico La Coalición dejó clara su postura sobre el acusado de un crimen en Almendralejo en 1904. Pocas veces se leen opiniones tan marcadas en las crónicas judiciales, pero el crimen fue de los que no se olvidan.

Ocurrió a principios de ese año. Un joven de 22 años, Pedro, volvió a su casa y se encontró una escena terrible. Su padre de 72 años, Manuel, yacía en medio de un charco de sangre con puñaladas, golpes y signos de estrangulamiento.

Pensó que estaba muerto y lo abrazó, pero al tocarlo el anciano reaccionó. Pudo emitir solo unas pocas palabras. Las suficientes para que a su hijo se le helase la sangre. Le dijo que lo había atacado Morete, el mejor amigo de Pedro.

Manuel, alias Morete, era conocido de la familia de siempre. Había entrado en la casa desde pequeño, por lo que la noticia de su presunta autoría fue un golpe enorme para las víctimas. Aún más cuando fueron conociendo detalles del ataque y cuando el padre falleció por las heridas.

Tras su muerte el caso pasó a ser por asesinato y poco después incluyó el robo porque se descubrió que faltaba el dinero que el anciano había recogido ese mismo días por la venta de una finca. Para los investigadores el caso estaba cerrado, el móvil fue la codicia.

Avaricia y traición

El juicio se celebró unos meses después de los hechos, a finales de octubre. Es decir, hace 121 años en la Audiencia Provincial de Badajoz.

El fiscal mantuvo que Morete supo que Manuel, el padre de su amigo, había cobrado el precio de una de sus fincas y se acercó a casa de este con la intención de apoderarse del dinero. Aprovechó que le conocía y existía confianza para que el anciano le abriese una puerta.

Una vez dentro, Morete exigió llevarse el dinero, pero el dueño de la casa se negó a decir donde estaba el montante. Fue cuando comenzó su calvario. El joven no lo dudó y comenzó a apuñalarlo en distintas partes del cuerpo. Eso sí, sin causar graves daños porque lo que buscaba era que el anciano confesase.

Como no logró su objetivo con el cuchillo, a pesar de que la víctima sangraba profusamente, Morete aumentó la tortura. Cogió una soga que había en la casa, hizo un lazo y rodeó con el cuello del padre de su amigo. Lo estranguló y reanimó varias veces hasta que el anciano cedió y le dijo dónde estaba el dinero.

El joven cogió el dinero y se marchó dando por muerto al anciano que, sin embargo, pudo señalar a su verdugo cuando lo encontró su hijo.

En el juicio uno de los momentos más duros, según destacó la prensa, fue el testimonio de Pedro que tuvo que dar los detalles de cómo encontró a su padre y como lo vio morir solo unos minutos después. Ratificó que, en su agonía, estaba lúcido para reconocer a su agresor.

Fue este testimonio en su lecho de muerte el que provocó la detención de Morete. Si Manuel hubiese muerto si poder hablar con nadie, probablemente el caso se hubiese quedado sin resolver, según destacaron los conocidos de la víctima, porque jamás hubiesen pensado que el responsable era un joven que consideraban casi de la familia.

La prensa también destacó que la actitud de Morete fue muy mala durante las vistas judiciales. «De la prueba testifical, que se practicó ayer, resulta mal parado. En varias careos del acusado con grupos de los testigos condujose aquél de forma que no predisponía nada en su favor», afirmó el Noticiero Extremeño sobre la actitud del preso.

Prensa contra el reo

El medio más crítico con el crimen, sin embargo, fue La Coalición que no dudo en insultar directamente al procesado tras conocer los detalles de la tortura que aplicó al padre de su amigo. Además de calificarlo de «aborto de la humanidad», añadió que era un juicio «por unos de esos delitos que repugnan, que hieren el corazón, que ofenden a los sentidos».

«Un hombre joven (apenas tenía 22 años el acusado) que tiene un amigo íntimo, cuya casa visita con alguna frecuencia, que noticioso de que el padre de aquel, de 72 años, había cogido algunos cuartos de la venta de una finquita (...) ¡Criminal!», reprochó este medio de comunicación al acusado.

Morete culpable

El veredicto contra Morete fue de culpabilidad por robo y homicidio apreciándose los agravantes de alevosía, abuso de confianza y morada al ejecutarse el delito en la casa de la víctima. Por contra se aceptó el atenuante de embriaguez no habitual basada en el testimonio del propio acusado y de varios vecinos que lo vieron ese día.

Ante esta decisión el Ministerio Fiscal solicitó la pena de muerte para el condenado. No era habitual y no estaba bien vista por la sociedad salvo en casos muy llamativos, sin embargo, el fiscal decidió arriesgarse con esta propuesta. El defensor, al verse ante un veredicto tan contundente, solicitó la cadena perpetua con la esperanza de salvar la vida de Morete.

Lo logró, el tribunal lo condenó a pasar la vida encerrado. «Cuántos años de presidio: la vida de un hombre», concluyó el periódico La Coalición.

