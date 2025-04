Teniente coronel Gómez Cantos, 'El carnicero de Extremadura'

Fueron veinte horas de horror las que se vivieron en la localidad de Mesas de Ibor (a 24 kilómetros de Navalmoral de la Mata) a ... mediados del mes de abril de 1945.

Era la época del apogeo de los maquis, de los guerrilleros antifranquistas, ya que a partir de 1944, con los ejércitos alemanes rindiéndose en la Segunda Guerra Mundial, muchos volvieron a luchar en España. Su presencia fue fuerte hasta 1948, cuando Stalin mostró su falta de apoyo a la guerrilla comunista en España.

Una de las zonas de Extremadura en donde los maquis intentaron hacerse fuertes era en Los Ibores. Fue el 17 de abril de 1945, cuando un grupo de 40 maquis de la cuadrilla de Chaquetalarga planearon ocupar la localidad de Mesas de Ibor, que entonces tenía 950 habitantes (ahora ha bajado su población a 162).

En el cuartel de la Guardia Civil solo había cuatro agentes: el cabo Julián Jiménez Cebrián, de 31 años, natural de Plasenzuela (Cáceres); el guardia Lorenzo Sóstenes Romero Flores, de 37 años, natural de Arroyo de la Luz (Cáceres); el guardia Timoteo Pérez Cabrera, de 32 años, nacido en Villa del Rey (Cáceres); y el guardia Juan Martín González, de 36 años, nacido en Tremedal de la Sierra (Ávila).

Ampliar Una de las vítimas, el guardia Sóstenes, con su familia.

A las nueve de la noche los maquis atacaron la población. No llevaban únicamente escopetas y pistolas, tenían una ametralladora y bombas de mano. Con la ayuda de alguien del pueblo debieron saber que dos guardias estaban en el cuartel y los otros dos en una taberna situada a menos de 100 metros del cuartel.

Los maquis atacaron los dos sitios en donde estaban los agentes, y ellos se defendieron como pudieron. En el cuartel se encontraban los guardias Timoteo y Juan, que se rindieron una vez que Juan, el de Ávila, resultó herido grave al recibir un disparo en el vientre.

En la taberna, en donde estaba el cabo Julián y el agente Sóstenes, se intensificó el ataque y el cabo decidió pactar con los maquis cuando supo que los compañeros del cuartel se habían rendido, y en la taberna tres civiles (dos hombres y una mujer) estaban heridos. Por otra parte ya casi no les quedaba munición.

El cabo aceptó rendirse (aunque Sóstenes no quería), al asegurar los maquis que ya no habría más heridos.

Los de Chaquetalarga se fueron del pueblo a las doce y media de la noche. Se llevaron armamento y uniformes del cuartel, dinero y alimentos de la casa del secretario del Ayuntamiento, jefe local de Falange.

Ampliar Manuel Gómez Cantos.

El cabo Julián avisó a sus superiores de lo ocurrido. A las tres de la madrugada, Juan, el guardia herido, fue llevado a un hospital militar de Cáceres, en donde murió a las cuatro y media de la tarde del día siguiente.

Los tres guardias esperaban órdenes en el pueblo. El guardia Lorenzo Sóstenes, el de Arroyo de la Luz, aprovechó para mandar esta carta a su mujer que estaba embarazada y a sus cuatro hijas: «Querida esposa e hijas, me alegraría que al estar esta en vuestro poder os encontréis todos bien. Yo quedo bien gracias a Dios. Amelia, la presente es para decirte que esta noche pasada han estado los rojos en Mesas, pero afortunadamente no ha pasado nada; únicamente a Juan lo han herido, pero no es cosa de importancia. Así es que ya lo sabes. Te lo digo yo antes que nadie, para que no te asustes, pues luego las cosas cada uno las cuenta a su manera y podrían aumentar más de lo que ha sido. Muchos besos para nuestras queridas hijas e iré pronto si Dios quiere».

Cuando Amelia leyó esta carta su marido ya estaba muerto.

Al mando de los guardias de la provincia de Cáceres estaba un hombre sanguinario, el teniente coronel Manuel Gómez Cantos que se ganó el sobrenombre del Carnicero de Extremadura.

Varios investigadores han estudiado su repugnante manera de actuar, han escrito su biografía llena de sangre, en libros y artículos, como el historiador Julián Chaves, Francisco Javier García Carrero o Miguel López Corral.

Manuel Gómez Cantos, nacido en San Fernando (Cádiz) en 1892, estaba al mando del cuartel de Villanueva de la Serena cuando empezó la Guerra Civil, y allí mandó fusilar a más de 30 vecinos. En Miajadas simuló rendirse ante los republicanos, mostrando una bandera blanca, y cuando se acercaron mataron a 213 milicianos. Hay quien le sitúa en la matanza en la plaza de toros de Badajoz. Participó en la toma de Guadalupe, Rena, Santa Amalia... Terminada la Guerra fue gobernador civil en Pontevedra, hasta que en 1942 volvió a Extremadura como teniente coronel al mando de la Comandancia de Cáceres. Empeñado en acabar con los maquis en Alía, fusiló en el año 1942 a 24 o 30 vecinos (la cifra varía según las fuentes).

Ampliar Carrero con su libro.

Este hombre fue el que a las diez de la mañana del 18 de abril de 1945 salió de la Comandancia cacereña con 25 hombres, camino de Mesas de Ibor. Llegaron a las tres y media de la tarde.

El teniente coronel Gómez Cantos ordenó el arresto de los tres guardias. A las cinco y media, esposados, fueron llevados a la plaza. Allí les llamó cobardes, les quitó botones e insignias y quemó sus chaquetas. Sin ser juzgados, los tres fueron llevados ante una pared, y Cantos constituyó un pelotón de fusilamiento con cinco guardias. El cabo pidió ser confesado, pero el Carnicero de Extremadura no le concedió ponerse en paz con Dios. El teniente coronel dio la orden al pelotón de disparar. Uno de los guardias no pudo hacerlo porque se desmayó. Sóstenes no murió al momento y fue rematado.

Fusilar a estos pobres guardias civiles fue su último acto sanguinario. Apartado de la jefatura de la Comandancia de Cáceres, se le formó un consejo de guerra que le acusó de abuso de autoridad, y le condenaron a un año de cárcel. Estando en prisión solicitó el retiro voluntario de la Guardia Civil.

Vivió en la ciudad de Cáceres hasta 1970. Luego se fue a Madrid, en donde murió en un hospital militar en mayo de 1977, cuando tenía 85 años.