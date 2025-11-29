Ni secuestro, ni violación, su mujer tenía un amante

Natalia Reigadas Badajoz Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:34 Comenta Compartir

En 1999 los vecinos de la zona de La Vera vivieron dos días de emociones que pocos habrán olvidado. La alarma por la desaparición de una vecina de solo 21 años se convirtió en conmoción cuando se supo que había sido secuestrada y violada. Pero esa no era toda la historia.

El susto ocurrió en septiembre de 1999. La mañana del viernes 10, un hombre joven se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Jarandilla de la Vera. Denunció que su mujer, de 21 años, no aparecía por su casa desde el día anterior. Añadió que, tras muchos intentos de contactar con ella, la joven le había llamado para decirle que tres hombres la habían secuestrado y la habían llevado a la fuerza a Madrid.

Los guardias se movilizaron inmediatamente para encontrar a la joven. Estudiaron los últimos lugares donde se vio a la joven y los movimientos de ella cuando se llevaron una sorpresa, una llamada les dijo que había una persona con una descripción similar a la desaparecida en la estación de autobuses de Navalmoral de la Mata.

Los investigadores se desplazaron hasta la capital morala para localizar a la desaparecida. Efectivamente, se trataba de ella, estaba sentada en la estación sola y sin tener claro qué hacía allí y dónde iba a ir.

La joven le repitió a los guardias la misma versión que había dado por teléfono a su marido. Había sido secuestrada por varios hombres y violada. La habían amenazado con matarla, por lo que no se atrevía a dar detalles sobre la identidad de los delincuentes. Eso sí, afirmaba que también le habían robado dinero y joyas.

Los agentes llevaron a la víctima a que recibiese atención médica y fue reconocida por un médico forenses para dejar constancia de sus lesiones.

La Guardia Civil, aunque ella no daba demasiados detalles, abrió una investigación para localizar a los agresores. Según comprobaban el relato del calvario que citaba la joven, encontraban más contradicciones sobre su secuestro y violación.

En un momento dado esta vecina no pudo más y contó la verdad. Confesó que todo lo que había dicho era mentira, que la única razón por la que se había inventado el relato era para ocultar una relación extramatrimonial.

La joven estaba enamorada de otro hombre y había ido a visitarle, el viaje se complicó, se retrasó y no supo qué excusa poner a su marido, por lo que le dijo que había sido secuestrada. No pensó que tendría que mantener la versión ante la Guardia Civil.

Finalmente la mujer fue detenida y procesada por simulación de delito, una figura castigada en el Código Penal con multa de seis a doce meses. Se desconoce sin embargo qué ocurrió con su matrimonio.

El de esta joven de Jarandilla de la Vera es uno de los más llamativos que se ha dado, pero no es el único caso de simulación de delito. Los más comunes son robos falsos para estafar al seguro, pero a veces incluye engaños mucho más elaborados.

En 1981, por ejemplo, en Badajoz se desató la alarma después de que una joven denunciase que había sido secuestrada y violada. Fue una auténtica psicosis, según relató HOY, cuando se supo que una mujer había sido raptada en la calle Cardenal Carvajal y había aparecido horas después con golpes y arañazos.

La comisaría de la Policía Nacional emitió un comunicado al día siguiente para tranquilizar a la población y aclarar que todo era mentira.

La joven quería pasar la noche con un amigo «de su agrado», como decía el comunicado, pero estaba mal visto por sus padres. Finalmente decidió hacerlo de todas formas y se marchó con él a un hostal de una localidad cercana a Badajoz.

Tras estar la noche con el chico se arrepintió sin embargo y no se atrevió a volver a casa y decir la verdad, por lo que presentó la denuncia, pero la policía averiguó la verdad en horas.

En 1985, curiosamente, se dieron tres casos de simulación de secuestros la misma semana. En uno de los casos la historia fue muy complicada. Ocurrió en Villanueva de la Serena. Hubo una pelea con heridos entre familias con heridos e incluso un menor de edad retenido contra su voluntad. Cuando la Guardia Civil intervino, los que se enfrentaban alegaron que una de las partes había secuestrado a una menor de 17 años. Comenzó la búsqueda pero la chica apareció una semana después por su propio pie. No se aclaró exactamente qué había ocurrido.

Esa misma semana la Policía Nacional puso dos denuncias por simulación de delito en Badajoz por dos casos totalmente separados pero con semejanzas. Un agente de seguros de 25 años denunció que el 9 de octubre lo habían secuestrado unos desconocidos, lo llevaron a Mérida y allí lo abandonaron después de robarle 5.900 pesetas (33 euros). La Guardia Civil averiguó que se había gastado el dinero en copas y que era de una póliza, por lo que presentó la denuncia para ocultárselo a su empresa.

La segunda denuncia fue contra un pacense de 31 años, celador, que afirmó ante la Policía que al salir de una discoteca unos desconocidos le asaltaron, lo llevaron a un parque infantil, lo desnudaron de medio cuerpo hacia abajo y le robaron una cadena de oro y un reloj. Horas después se supo que había dado esos objetos a un joven con el que se fue voluntariamente.

Uno de los mejores casos de simulación, sin embargo, fue fuera de las fronteras extremeñas aunque tuvo su roce con esta región. En 1982 la esposa del cónsul de Alemania en Granada fue secuestrada en su chalet en pleno verano. O eso pensaron.

La mujer desapareció durante 15 días y fue rescatada en la ciudad portuguesa de Faro y entregada a las autoridades españolas en Caya. En lugar de rescatada fue detenida, e incluso ingresó en prisión, porque comprobaron que todo había sido falso. Ella dijo que había pasado encerrada ese tiempo en una sala sin ventanas, pero descubrieron que, junto con unos cómplices, organizó su propio secuestro para cobrar el rescate. Esperaba sacar varios millones de marcos del gobierno alemán, pero no lo logró.

