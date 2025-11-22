El principal testigo era el homicida

Natalia Reigadas Badajoz Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:11 Comenta Compartir

Aparece en el canal de Montijo el cadáver desnudo de la joven que desapareció tras salir de una discoteca. Este titular de HOY de noviembre de 1991 confirmó los peores miedos de los familiares y vecinos que llevaban buscando a Adela R. 12 días. La Guardia Civil comenzó a interrogar a las últimas personas que la vieron con vida y arrancó entonces la persecución de un hombre ficticio, un portugués alto con pendiente. La pista era del principal testigo que cuatro años después fue juzgado como autor del crimen.

«Salió tan bonita de su casa y ahora...», se lamentó una vecina de Adela al ver pasar el féretro de la joven el día de su funeral, al que acudieron más de 3.000 personas. Los vecinos de Montijo estaban conmocionados y no esperaban que el responsable fuese uno de ellos.

Adela fue a la discoteca con una amiga la noche del 15 de noviembre de 1991. Era una chica normal, de familia humilde, con nueve hermanos. La mayoría de ellos ya estaban casados y vivían fuera, por lo que esta joven residía con sus padres y un hermano de 33 años en la casa familiar. Había trabajado como camarera y no tenía novio.

Según los que estaban en la discoteca, sobre las once de la noche, Adela dijo sentirse mal y afirmó que se marchaba a casa, que estaba a un kilómetro de distancia. Nunca llegó a su hogar.

El 27 de noviembre apareció su cuerpo flotando boca abajo en el canal de Montijo. Solo llevaban unas medias negras cortas.

Otro crimen

El cuerpo fue encontrado curiosamente debido a otro crimen. Unos días antes había aparecido asesinato a tiros un pastor y la Guardia Civil detuvo al mayoral de la finca y a la mujer de la víctima, amantes entre ellos y presuntos responsables. Para apuntalar este caso decidieron bajar el nivel del canal en busca de la escopeta del crimen y, al remover el agua, salieron a flote los restos de la joven Adela.

El lugar donde fue encontrada.

El cuerpo estaba muy hinchado, tanto que varias personas no fueron capaces de reconocerla. Finalmente una cicatriz en su brazo y los anillos que portaba sirvieron para confirmar su identidad.

El primer informe médico afirmó que había sufrido golpes y había sido violada. El definitivo, sin embargo, descartó la agresión sexual, no había tenido relaciones antes de fallecer y la muerte se produjo por ahogamiento, posiblemente porque cayó sin sentido al agua.

La investigación se centró en un primer momento en busca a un hombre portugués, alto y con pendiente, que describió el último que la vio, un joven de Montijo de 22 años que estaba en la discoteca.

Su testimonio coincidía con el de otro vecino que afirmaba que vio a Adela subirse a un coche con tres hombres esa noche. La policía, además, tenía una denuncia de la víctima de 20 días antes de su desaparición en la que afirmaba que unos desconocidos se metieron con ella. Todo señalaba, por tanto, que alguien de fuera había raptado, violado y asesinado a la joven.

Detención del culpable

Pero pasaron los meses y no había resultados. El Ayuntamiento de Montijo se personó en la causa como acusación y se sucedieron varios actos de protesta, convocados por colectivos de mujeres, para pedir justicia por Adela.

A principios de 1992 un policía revisó el caso desde cero y todo dio un vuelco. Al volver a interrogar a los testigo el hombre que había dicho que la vio con desconocidos se dio cuenta de que la escena era de dos días antes de la desaparición. La amiga que acompañaba a Adela, además, confesó que había recibido cuatro anónimos señalando que podría pasarle lo mismo si hablaba. Todo señalaba al testigo principal, al último que la vio, José Luis G, un chico del pueblo de 22 años.

La Guardia Civil le detuvo a principios de febrero. En el furgón policial uno de los investigadores lo presionó. «José Luis, se acabó, nos has estado dando pistas falsas pero se acabó». El arrestado sollozó: «Fue todo un accidente, yo no quería matarla».

Su detención dejó impactado a todo el pueblo, incluso a la familia de la víctima que declaró que le costaba creer que podría ser él y no entendían el móvil.

El juicio se celebró en septiembre de 1995 en la Audiencia Provincial de Badajoz y precisamente la falta de móvil fue lo más destacado. José Luis mantuvo que fue un accidente. Dijo que al salir de la discoteca fueron a tomar unas copas a otro bar de Pueblonuevo y de ahí a una finca de su familia, pero al llegar estaba cerrada y no pudieron entrar. Los jóvenes fueron en coche al canal y allí, según el acusado, se desnudaron y salieron del coche para pasar a l asiento trasero a mantener relaciones. En ese momento, según José Luis, Adela se cayó de forma accidental al canal y él no se tiró a sacarla porque no sabía nadar. Luego lanzó la ropa de ella al agua y se marchó.

La Fiscalía rechazó la versión del acusado. Indicó que el informe forense señalaba golpes que representaban que Adela recibió una paliza y que probablemente la lanzó al agua pensando que estaba muerta. En ningún caso, mantuvo el Ministerio Público, cayó consciente porque se habría salvado con ponerse de pie, no cubría. Pidieron para él 18 años de cárcel que la acusación particular elevó a 20. José Luis fue condenado a 15 años de internamiento y a pagar 15 millones de pesetas (90.000 euros) de indemnización.

