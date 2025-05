El 'pistolero' de Jaraíz que pudo ser el último muerto a garrote de España

Sergio Lorenzo Cáceres Sábado, 20 de noviembre 2021, 07:57 Comenta Compartir

El 2 de marzo de 1974 se realizaron las dos últimas ejecuciones con garrote practicadas en España: la del anarquista Puig Antich en Barcelona, y la del vagabundo alemán Georg Michael Welzel en Tarragona. No hubieran sido las últimas si la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Cáceres hubiera hecho caso al abogado de la acusación particular contra un 'pistolero' de Jaraíz, ya que pidió al tribunal cacereño que le condenara a muerte.

El 22 de enero de 1975 comenzó en Cáceres el juicio por asesinato contra un vecino de Jaraíz de la Vera. Al pedir la pena capital, el tribunal fue reforzado con dos magistrados. Presidió la vista oral Francisco Redondo Pérez, y los otros magistrados fueron Santiago Sánchez Castillo, José Mateos García, José María López Asúnsolo y Augusto Gago García. El juicio duró dos días y el Palacio de Justicia estaba repleto de personas por el hecho de pedir la pena capital contra el reo, algo que hacía muchos años que no pasaba en Cáceres.

Se juzgaba lo ocurrido en un conocido bar de Jaraíz de la Vera el 26 de julio de 1973. Transcurrido poco tiempo desde el crimen, el responsable del bar contaba a HOY qué había pasado con estas palabras: «Yo estaba delante de él en el bar. Sacó la pistola del interior de su chaqueta, no sé si la llevaba en el bolsillo o en una funda, y empezó a disparar. Lo hizo primero hacia mi izquierda, donde se encontraban tres clientes. Yo también estaba próximo, pero un poco retirado de la trayectoria de las balas. Estaba junto a una nevera y noté la proximidad de las tres balas. Yo lo que pensé, y además lo dije a voces, que no corrieran porque creí que era una pistola detonadora. No me di cuenta que era una pistola real hasta que una bala atravesó una de las bandejas que tengo para servir a los clientes, atravesando la bala también la nevera para empotrarse en la pared. Fue algo espantoso».

Aseguró que todo fue muy rápido y los clientes salieron corriendo: unos se escondieron en la cocina con él y su mujer, otros salieron a la calle, y otros se guarecieron en el sótano. Indicó que una vez que disparó seis veces, el agresor guardó tranquilamente la pistola y se fue.

Salieron de sus escondites y vieron tumbado en el suelo a un cliente que estaba leyendo el periódico en el última taburete de la derecha. «Tenía dos balas –contó el regente del bar–. Una en la pierna, que se la atravesó, y otra le había entrado por la parte inferior del labio superior, quitándole un diente, que estaba allí. La bala se había quedado en el cráneo».

El fallecido era un conocido industrial de Jaraíz de la Vera, que a sus 43 años tenía nueve hijos. Este diario afirmó que su sepelio, al día siguiente, «constituyó una impresionante manifestación de duelo». El funeral fue en una repleta iglesia de San Miguel, acompañando luego todos los asistentes a la familia al cementerio, donde enterraron a la víctima.

Al principio parecía que el 'pistolero' había disparado a las doce personas que había en el bar de una manera indiscriminada; pero luego se supo que intentó acabar con la vida de un cliente del local: un convecino con el que había perdido un pleito tras un accidente de tráfico.

El periodista encargado de cubrir el juicio para este periódico fue Fernando García Morales, que describió así la llegada del acusado: «Es un hombre achaparrado, de unos cincuenta años, con abundante pelo canoso. Se presentaba bien trajeado, con abrigo azul, sombrero con el que procuraba tapar las esposas y bufanda. Se situó ante el tribunal, y el presidente indicó que le fueran quitadas las esposas». El acusado contestó a muchas preguntas diciendo que no se acordaba. Aseguró que la bebida le había hecho mucho mal, y parte del público se rio cuando dijo que se había peleado físicamente con la persona con la que estaba enemistado, que recibió un golpe en la cabeza, y «el mundo se me vino encima». Sobre el motivo de ir armado, aseguró que llevaba una pistola porque había sido amenazado de muerte. Alguien del público gritó en ese momento «¡mentiroso!», y el presidente del tribunal avisó que iba a empezar a echar a gente del público.

Declaró el hombre al que supuestamente quiso matar, y al ver que sus versiones eran distintas, el tribunal ordenó un careo entre los dos. El testigo preguntó al acusado si no se acordaba que había proferido la siguiente amenaza: «Cualquier día en el bar voy a armarla y todos correrán como conejos». El acusado dijo que no se acordaba.

El abogado defensor aseguró que su cliente no había sido responsable porque estaba enfermo. «Mi patrocinado –dijo–, padece una epilepsia sintomática, consecuencia de un proceso de arterioesclerosis, que afecta a la arteria carótida izquierda, con destrucción de sustancia, enfermedad irreversible y progresiva, la cual influye en la voluntariedad de los actos del procesado, quien sufre depresiones, dominado por ideas de persecución, y tensiones psíquicas determinantes de crisis explosivas, con anulación de la voluntad». Pidió su absolución, sin perjuicio de que fuera internado en un psiquiátrico.

El acusador privado insistió en pedir la pena de muerte por asesinar a un inocente, 30 años de prisión por intentar matar a una persona, y otros 12 años por tenencia ilícita de armas, e indemnizar con 30.000 euros a la familia del fallecido.

El fiscal, Manuel Padial, solicitó 17 años de prisión por homicidio consumado, otros diez años por homicidio frustrado, y 6.000 euros para la familia de la víctima mortal.

Al final no hubo condena a muerte. El acusado fue sentenciado a 23 años y 4 meses de prisión por homicidio consumado y un homicidio frustrado. Además, tenía que indemnizar a la familia del fallecido con 12.000 euros.

Unos meses después, el 27 de septiembre de 1975, el moribundo régimen de Franco mandó fusilar a dos miembros de ETA y a tres del FRAP. Luego, la constitución de 1978 abolió la pena de muerte.

