Dos muertes a golpes de reja de arado en Peraleda de San Román

Sucedió cuando España estaba conmocionada por el asesinato del almirante Carrero Blanco. Ocurrió en la época en la que media España estaba preocupada ante la ... enigmática frase que pronunció el dictador Francisco Franco tras llorar por la muerte del que había sido su brazo derecho: «No hay mal que por bien no venga».

Tres días después de que el coche del presidente del Gobierno saltara por los aires, la mañana del 23 de diciembre de 1973, Isidoro, un cabrero de 45 años, recorría las calles de Peraleda de San Román (a 28 kilómetros de Navalmoral de la Mata), llevando en su mano derecha un trozo de metal ensangrentado, una reja de arado con la que acaba de cometer un horrible crimen. Iba caminando lentamente, gritando una y otra vez:

–¡Ya las maté! ¡Ya las maté!

El cabrero Isidoro C. A. acababa de terminar con las vidas de su mujer Isabel A. P. de 33 años, y de su suegra Francisca P. D. de 62. Siguió gritando su culpabilidad hasta que salió del pueblo que tenía entonces alrededor de 800 habitantes.

Ampliar Rejas de arado. hoy

Agentes de la Guardia Civil siguieron su rastro hacia el sur del pueblo, hasta encontrarle en el paraje 'La Breña', en el término de Castañar de Ibor.

La noticia salió en el Diario HOY con el titular: «Mata a su esposa y a su suegra con una reja de arado», contando que les había destrozado los cráneos a golpes, delante del suegro y dos de sus cinco hijos menores. La noticia compartía página con una esquela de gruesa orla negra que pedía: «Rogad a Dios en caridad por el alma del excelentísimo señor D. Luis Carrero Blanco. Presidente del Gobierno que murió asesinado en Madrid el día 20 del actual».

El cabrero estuvo en prisión hasta el día en que fue juzgado en Cáceres el 7 de mayo de 1975. El periodista Fernando García Morales describió así al procesado para los lectores de este Diario:

«Vestía un traje de pana, aseado y bien afeitado y con cara de niño. Durante toda la vista y una vez que el presidente indicó que se le quitaran las esposas, el procesado permaneció con un pañuelo en la mano con el que se secaba los ojos, aunque en realidad no lloraba, sino que era más bien un gesto nervioso. Cuando se le preguntaba hablaba de forma inconexa y repetía los mismos conceptos (...). Isidoro es un hombre tosco que no recuerda ni cuando nació, ni la fecha cuando se casó, y repite una y otra vez que él había denunciado al juez de paz, al alguacil y a las autoridades del pueblo lo que pasaba con su mujer, pero no le hacían caso. No sabe explicarse bien, pero se deduce que él vivía en la majada cuidando cabras y la mayoría de las noches que bajaba a su casa del pueblo, ni la mujer ni la suegra querían abrirle la puerta, por lo que tenía que volverse a la majada tras aporrear con una piedra el portal, o recurrir a algún vecino que le dejara dormir en el pajar».

Ampliar Público ante la puerta de la sala del juicio que estaba llena. múñez

A preguntas de su abogado Mateo Sánchez Sánchez y el fiscal Manuel Padial Aguirre, se supo que había nacido en Navalvillar de Ibor y que nunca había ido a la escuela. «No sé leer ni escribir. Solo sé cuidar cabras», afirmó.

Haciendo evidente tener cierta discapacidad mental, dijo que de su mujer supo que había estado en Madrid y que se casó con ella después de verla solo dos veces. Hasta que no se casaron no supo que ella tenía un hijo pequeño de otra relación. Lo tuvo de soltera, un escándalo en aquella época. Tenía 14 años cuando ocurrió el crimen.

Entre el público que llenaba la sala había numerosos estudiantes de la Facultad de Derecho de Cáceres que se creó en 1973. Muchos de los presentes se quedaron asombrados ante la declaración del cabrero que dijo que con su mujer había tenido cinco hijos, pero que no eran suyos porque él no podía tener descendencia. Aseguró que su mujer estaba «amancebada» con un vecino del pueblo, del que dio nombre y apellidos.

A lo largo de la vista oral se supo que las quejas del procesado sí habían hecho mella en las autoridades del pueblo, ya que el sacerdote y el comandante del puesto de la Guardia Civil, llamaron ante su presencia a la mujer y a su supuesto amante, para advertirles que tenían que dejar de escandalizar a los vecinos de Peraleda de San Román. Ellos negaron el adulterio y aseguraron que todo eran invenciones del pobre cabrero.

Declararon vecinos del pueblo, que aseguraron que la esposa no le hacía caso y que era cierto que no le dejaba entrar en la casa. El dueño de un bar, Agustín, confesó que varias veces tuvo que darle de comer porque estaba desvanecido por la falta de alimento. Dijo que de pequeño el acusado había tenido meningitis y que nunca había quedado bien.

Sobre el día de los hechos, se conoció que la noche anterior el cabrero fue a su casa, que otra vez no le dejaron entrar y que tuvo que dormir en el pajar de un vecino. A la mañana siguiente volvió con una reja de arado, parece que para golpear la puerta, pero estaba abierta. Se encontró dentro de la casa a su mujer y a sus suegros, que vivían en el vecino pueblo de Castañar de Ibor pero llevaban allí unos días para ayudar en las labores de la matanza. La mujer y la suegra le intentaron echar, amenazándole con un garrote, pero él les dio un golpe a cada una en la cabeza con el rejo, solo un golpe, y las dejó sin vida en el suelo. Al lado de los cadáveres se encontró el garrote. El suegro recalcó que eso exactamente era lo que había pasado, también dijo que él no se movió de la silla en la que estaba sentado y su yerno no le hizo nada.

Ampliar Noticia de la decisión del tribunal. hoy

Al terminar las declaraciones el fiscal rebajó su petición de pena. Si al principio solicitaba 44 años de cárcel, al final pidió 10 años de prisión. El abogado defensor insistió en que el cabrero no estaba bien mentalmente, y que lo que había que hacer era ingresarle en el Psiquiátrico de Plasencia.

Eso es lo que decidió al final el tribunal, ya que en la sentencia se señala que el acusado tenía: «una oligofrenia congénita de grado leve, que se había agravado al conocer la conducta licenciosa de su esposa».