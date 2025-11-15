Muerte por el impuesto revolucionario

Natalia Reigadas Badajoz Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:50 Comenta Compartir

Afortunadamente muchos españoles han olvidado o no habían nacido cuando todo el mundo sabía lo que era el impuesto revolucionario. Era el dinero que la banda terrorista ETA le exigía a los empresarios, y si no pagaban podían ser secuestrados o asesinados. En 1991, en un juicio en la Audiencia de Badajoz, se habló de este concepto en un proceso judicial por asesinato.

El caso de Badajoz, con origen en Zafra, no tenía nada que ver con el terrorismo etarra, pero el acusado de un crimen argumentó que a él también le exigían este impuesto, que temía por su vida y que se tuvo que defender.

El 19 de junio de 1991 la calle Reyes Huertas se manchó con un gran reguero de sangre. Muchos vecinos fueron testigos y se vivieron escenas de miedo porque se corrió el rumor de que había un hombre por la calle con un machete manchado también de sangre.

Cuando los nervios se calmaron se supo que había muerto a puñaladas un hombre de 39 años, casado y padre de varios niños pequeños. Era de una familia muy conocida en la localidad y se llamaba Antonio. Poco antes de fallecer había sufrido un accidente de coche y andaba con muletas. De hecho éstas se quedaron apoyadas en una puerta de la calle Reyes Huertas, cerca del charco formado por su sangre.

Horas después el sospechoso de la muerte se entregó en el cuartel de la Guardia Civil, también era de una familia conocida en la localidad segedada, se trataba de un joven de 27 años llamado José.

Tanto Antonio como José consumían drogas y los testigos indicaron que la muerte del primero se había producido tras una violenta pelea que comenzó en la plaza Grande, siguió en la plaza Chica y terminó trágicamente en Reyes Huertas.

Antonio usó las muletas para agredir a José y este sacó una navaja, no un machete como se creía, y acabó con su vida.

Parecía que el caso no tenía más explicaciones hasta el juicio, que se celebró en la Audiencia Provincial de Badajoz en julio de 1992. Fue entonces cuando el testimonio del acusado sorprendió a todos.

José compareció el primer día del juicio y afirmó que la víctima le pedía dinero constantemente, que le exigía el 50% de los ingresos del bar que tenía «como un impuesto revolucionario y me amenazaba con matarme a mí y a mi familia».

El acusado explicó que el día del crimen se encontró con Antonio. «Como había hecho en muchas ocasiones me dijo que me iba a matar porque estaba harto de cobardes y de maricones como yo, que ya lo había hecho en otra ocasión y que no le importaba volver a hacerlo (matar)».

A este respecto, en el juicio se reveló que la víctima, cuando murió, acababa de cumplir condena por cooperar en 1982 en el asesinato de un hombre en una discoteca cercana a la localidad segedana.

El acusado afirmó que Antonio comenzó a agredirle con la muleta y que luego sacó un cuchillo, que el se lo arrebató y que se defendió. Por esto su abogado defensor exigió que fuese absuelto al mantener que actuó el legítima defensa.

La reconstrucción forense no estaba tan clara. Los expertos indicaron que José, el acusado, recibió un primer golpe en la cabeza con la muleta que le produjo una herida en la frente. Antonio volvió a levantar la muleta, pero el procesado paró el segundo golpe y sacó una navaja con la que lo acometió.

Una de las puñaladas alcanzó el pecho de la víctima, pero fue leve, solo con trayectoria subcutánea. En otra de las acometidas alcanzó a Antonio en la pierna derecha, infligiéndole dos heridas por las que perdió el equilibrio y cayó al suelo. Las últimas heridas las sufrió Antonio en la zona lumbar, una de ellas atravesó el abdomen, se introdujo en la región retroperineal, rozó el riñón derecho y el páncreas y terminó seccionando la arteria aorta, lo que causó su muerte.

Pelea de forenses

Esta fue la versión aceptada en la sentencia final, pero en el juicio hubo un enfrentamiento entre los forenses del Instituto de Medicina Legal y los contratados por la defensa, que mostraron versiones contradictorias. Los segundos mantuvieron que no estaba probado que Antonio recibiese las últimas puñaladas en el suelo.

El fiscal trató de desacreditar a los expertos de la defensa, incluso se burló de que habían confundido el nombre de una arteria en sus informes. Se vivieron momentos tensos.

Otro problema en este proceso legal fue que muchos testigos no atendieron a la notificación y no se presentaron al juicio. Según publicó HOY temían las posibles represalias tras testificar.

El informe psiquiátrico también fue fundamental. Un profesor de la Facultad de Medicina testificó que José tenía una personalidad con rasgos paranoides. «Debió de estar ciego o no sabía lo que estaba haciendo», dijo el doctor al sostener que era una persona de carácter «débil». «Tiene un yo débil, que no cuenta con ninguna fuerza, es básicamente un sujeto asustado».

Tras el proceso la defensa de José mantuvo que su representado era inocente y merecía la absolución por defensa propia. La Fiscalía, sin embargo, pidió 15 años por homicidio y la acusación particular 25 por asesinato. Finalmente el tribunal solo lo condenó a cinco años al entender que actuó en «legítima defensa putativa».

