Esta misma semana, pero hace 103 años, los pacenses no llenaban la explanada de la Alcazaba para ver a Robe Iniesta, sino que se apelotonaban en una sala de los juzgados para seguir el famoso proceso por el 'Crimen de Puerta de Palmas'. El interés se debía a un asesinato en el que se mezclaron dos hombres y la guapa hija del panadero que vendía sus productos junto a este monumento pacense.

A la panadería solían acudir distintos clientes y el rumor en la ciudad es que algunos no solo la visitaban por la calidad del pan, sino por la belleza de Luisa, la hija de Casimiro, el propietario del negocio. De hecho, la prensa publicó que en el juicio la sala de la Audiencia Provincial se llenó, entre otros motivos, para comprobar si realmente la mujer implicada hacía honor a la fama de agraciada.

Uno de los clientes habituales trabajaba en el ferrocarril como 'guardafrenos', es decir, la persona encargada de vigilar que los frenos del tren funcionaban correctamente y así evitar accidentes. Se llamaba Rafael y estaba casado, pero también interesado por Luisa. Al mismo local también solía acudir Ginés, un policía municipal que patrullaba por el barrio de La Estación.

La relación entre Rafael, Ginés y Luisa nunca se aclaró por completo. Por los testimonios en el juicio posterior, el 'guardafrenos' solía estar en casa de los panaderos, de hecho era considerado como de la familia y sentía algo por la joven. En cuanto al policía, todo indica que era un pretendiente, un enamorado, pero que no había llegado a tener intimidad con Luisa.

En abril de 1917 Rafael, muy celoso, acusó a Luisa de concertar una cita con el policía «en una casa poco moral» y la amenazó con una navaja. Ginés se enteró de la acusación, que suponía una falta a su honor, y buscó a Rafael por Badajoz armado con su revólver. Cuando lo encontró, cerca de la Puerta de Palmas, le pegó cinco tiros en el pecho.

Rafael tuvo tiempo de ser asistido por los vecinos de la zona, e incluso hizo una declaración explicando quién le había herido, pero finalmente falleció. Luisa no dio muchos detalles de lo sucedido, e incluso alegó estar enferma para tratar de evitar el juicio. En cuanto a Ginés alegó que sufría amnesia e ingresó en el entonces llamado Manicomio de Mérida.

El juicio comenzó el 29 de julio de 1919 y los pacenses hicieron cola durante horas en la puerta para intentar conseguir un asiento y seguir el proceso. Muchos no lo lograron, pero el juzgado permitió mantener las puertas abiertas (para refrescar la sala) y los interesados se quedaron apretados en el acceso para escuchar las declaraciones. El reportero del periódico 'Correo de la mañana' hizo un ruego al juez del proceso en su crónica pidiendo que evitase que los vecinos se colasen en los asientos de prensa.

«Abonan el interés (en el juicio) la índole del delito, calificado de asesinato, la pena de muerte pedida por el ministerio fiscal, el carácter profesional del procesado, que era agente de policía conocidísimo por nuestro público y la intervención en los autos de una joven no menos conocida, por vivir en un establecimiento público que gestiona su familia, y cuya fama de agraciada ha rodeado el proceso de misteriosos caracteres».

Durante el proceso el acusado insistió en que había sufrido amnesia y que nunca se había citado con Luisa «en una casa poco moral». Aseguró que estaba dispuesto a llevar a Rafael a juicio por ese insulto y que el 'guardafrenos' también había disparado durante el enfrentamiento. La defensa alegó, además, los atenuantes de embriaguez (había bebido un solo aguardiente), arrebato y ofensa grave.

El testimonio más esperado llegó después. La defensa pidió la comparecencia de Luisa, pero no estaba en la sala. Había alegado enfermedad para no asistir. El abogado insistió y el juez determinó que dos empleados de Justicia fuesen a buscarla a casa. Cuando entró en la sala, hubo un gran revuelo y más de un codazo para verla de cerca. Sus declaraciones, sin embargo, no revelaron gran cosa. Admitió que Rafael estaba celoso y le sacó una navaja al creer que se había citado con Ginés, pero al pedirle más detalles, «titubeo durante mucho rato», explicaron los periódicos.

Por su parte la viuda del 'guardafrenos' negó que su marido le fuese infiel con esta joven y también que llevase pistola, por lo que no se pudo defender ante el policía. Varios testigos, además, declararon que el policía buscaba a Rafael desde el día anterior al crimen y que le contó a varias personas que su objetivo era matarlo porque le había ofendido.

Lo que más controversia causó en el proceso fue la alegación de amnesia por parte del acusado. El fiscal aseguró que el policía, una vez ingresado en el Manicomio de Mérida, había confesado que no tenía ningún problema mental. Este tema provocó un enfrentamiento a voces en la sala entre el fiscal y el abogado defensor que tuvo que interrumpir el juez. La acusación particular, por su cuenta, calificó «la supuesta locura del procesado» como «una ficción y una comedia burda».

El jurado popular admitió la atenuante de ofensa grave, pero no creyó la versión de la amnesia y condenó Ginés a cadena perpetua.

