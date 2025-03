Crónica negra: El dicharachero verdugo de Extremadura

Uno de los mejores documentales realizados en España es 'Queridísimos verdugos' (1977), una reflexión sobre la pena de muerte que realizó el director Basilio Martín ... Patino.

El documental se comenzó a rodar en 1970, y se centró en tres verdugos a los que Basilio pagó, diciéndoles que iba a hacer una serie sobre antiguos oficios. Los emborrachó y logró grabar escenas memorables.

Gran parte del documental se rodó en Badajoz, porque dos de los verdugos nacieron en esa ciudad: Antonio López Sierra, que ocupó la plaza de verdugo de la Audiencia Territorial de Madrid de 1949 a 1975; y Vicente López Copete, que era el ejecutor de las audiencias territoriales de Barcelona, Aragón y Navarra entre 1953 y 1974. Los dos, hartos de vino peleón, enseñan a matar a garrote «como Dios manda» en el Mesón Los Castuos, de enormes tinajas, que estaba en la calle Manuel Cancho Moreno. Pese a dárselas de maestro, Antonio tuvo muchas críticas al tardar en matar en 1959 a Jarabo, el asesino de cuatro personas, y al anarquista Salvador Puig Antich en 1974. Al quedarse sin empleo una vez abolida la pena de muerte, trabajó de portero en un edificio de Malasaña, y en Madrid se murió en 1986, a los 73 años, Su amigo Vicente López Copete falleció en Elche en 1996, con 82 años.

El tercer verdugo, al que se ve en el documental bailando en un tablao flamenco con sombrero y abrigo de piel, era el sevillano Bernardo Sánchez Bascuñana, verdugo de la Audiencia Territorial de Sevilla desde 1949 hasta 1972, cuando se murió con 67 años.

Si Basilio Martín Patino consiguió unas sabrosas entrevistas a estos verdugos empapados en alcohol, mucho antes, en 1897, Federico Lafuente, del periódico 'La Época', consiguió entrevistar a Salustiano, el verdugo de la Audiencia Territorial de Extremadura, que vivía en Cáceres ya que en esa ciudad tenía y tiene su sede la Audiencia Territorial (ahora Tribunal Superior de Justicia de Extremadura).

Algunas veces Salustiano ejercía su trabajo fuera de territorio extremeño. Eso ocurrió a finales de abril de 1897, cuando tuvo que ir a la población toledada de Navahermosa para agarrotar a dos hermanos: a Tomás y Raimundo Guzmán Marín, que mataron a puñaladas a dos viudas, de 80 y 70 años, y también a un joven que les señaló como autores del crimen.

Ampliar Dos imágenes del uso del garrote en la película 'El Huerto del Francés'. S.E.

Salustiano, antes de la ejecución, concedió una entrevista a Lafuente que le describe así: «De fisonomía dura y mirada inquieta. Presume conocer perfectamente su repugnante oficio y habla de él con gran entusiasmo». El verdugo le dijo que tenía 53 años y era de Toledo, donde trabajó de zapatero. «Llevo 11 años de ejecutor –le indicó–, y en este tiempo solo he ejercido mi oficio en 8 reos, porque me han indultado 17. Me presento a todos con finura y procuro animarlos». Le dijo que ganaba al día 4,5 pesetas (el periódico costaba 10 céntimos), y que entonces era ejecutor de tercera, y esperaba llegar a ser pronto de primera. También le contó que si tenía que ajusticiar a los hermanos, «lo haré con mucho gusto». Le mostró el garrote con estas palabras: «Tiene la particularidad de estar hecho por un herrero que a los 20 meses lo estrenó, pues mató a su mujer, que se hallaba en estado interesante, y fue condenado a la última pena». En aquella época se decía que una mujer estaba en «estado interesante», para señalar que estaba embarazada.

Los hermanos fueron ejecutados tras hartarse de cocido y chocolate con bizcochos. Se cuenta que camino del patíbulo Raimundo pidió un vaso de agua, y su hermano le dijo enfadado: «¿Pero no te puedes aguantar un poco, que en dos minutos ya no la necesitas?».

Ampliar La noticia de la muerte de Salustiano y, en detalle, el asesino Castejón.

Ocho meses después, en diciembre de 1897, Salustiano tuvo bastante trabajo. El día 2 dio garrote en Navalmoral de la Mata a Isidro M. G. por asesinar a su mujer. Le ajusticiaron aunque los médicos aseguraban que estaba loco. El 10 de diciembre ejecutó en Alba de Tormes a Riscas y Capolo, que mataron al cura de Galisancho (Salamanca).

Un periodista de El Adelanto describió a Salustiano como de estatura regular, con bigote, «viste de americana y usa sombrero negro ancho, flexible. Para el reloj lleva una gran cadena de plata que luce sobre el chaleco. Dígase lo que se quiera, mirado sin prevenciones, y única y exclusivamente bajo el punto de vista físico, no es un tipo que inspire repugnancia. Su aspecto es más bien simpático». El verdugo afirmó al reportero que era licenciado del Ejército y había luchado en Cuba contra los rebeldes. Dicharachero, contó que llegó en el tren de Plasencia, que un viajero señaló sus dos cajas de cuero negro y le preguntó si era viajante. «Sí –le respondió– soy viajante en joyas». En las cajas llevaba los aperos del garrote.

Vídeo. youtube

Salustiano fue quien el 5 de abril de 1905 ajustició a los dos autores del crimen de Don Benito, que mataron a la joven Inés y a su madre. Cuentan las crónicas que al señorito Don Carlos lo mató enseguida rompiéndole el cuello; pero Castejón tenía bocio y sufrió una muerte lenta por estrangulamiento. Mientras pudo, el reo insultó al numeroso público que tiraba naranjas al azorado verdugo.

Según publicó el 'Diario de Cáceres' el 15 de julio de 1911, Salustiano de León Barriales, el ejecutor de la justicia, murió ese día en Cáceres «a la avanzada edad de 75 años».

Igual lo de la edad fue otra de sus bromas, porque si en 1897 tenía 53 años, se murió con 67. ¿Quién sabe?