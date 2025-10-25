«No sé si he matado a una mujer o lo he soñado»

Natalia Reigadas Badajoz Sábado, 25 de octubre 2025, 07:59 Comenta Compartir

Un hombre de 24 años entró en la comisaría de la Policía Nacional de Badajoz el 6 de febrero de 1988. Los agentes estaban terminando su turno, pero se quedaron congelados en cuanto escucharon lo que venía a contarles. El joven estaba nervioso y abatido y hablaba de forma inconexa. Finalmente les dijo que no sabía si lo había soñado o lo había hecho, pero que creía haber matado a una mujer.

El vecino, una camarero que en ese momento estaba en paro, les indicó una dirección cerca de la antigua residencia sanitaria de Badajoz (hoy Hospital Perpetuo Socorro). Los agentes se desplazaron a un edificio de la calle Arturo Gazul. En el piso que les había indicado encontraron a una mujer muerta. Le habían aplastado la cabeza con una pesa de un kilo que había en la escena. La mujer, en avanzado estado de descomposición, llevaba varios días muerta, estaba en un enorme charco de sangre y había salpicaduras en las paredes y el techo. Su cara estaba cubierta con una alfombrilla y alguien había tratado de limpiar la sangre con una toalla.

La investigación fue todo un rompecabezas para los policías. Sabían quién era la víctima, quién el supuesto asesino, tenían el arma, la escena... Pero ninguna explicación de por qué ocurrió. Aparentemente no existía ningún móvil.

P.O.G., el detenido, era un vecino aparentemente normal, solo tenía antecedentes por uso ilegítimo de un coche, es decir, por utilizar un vehículo sin permiso del propietario. Tenía buena fama en su barrio y correcta relación con sus hermanos. No era así con su padre, estaban distanciados desde que murió su madre.

En cuanto a la víctima, era su vecina. Estaba casada, pero en el momento de los hechos vivía sola porque su marido se encontraba trabajando en Alemania, una situación muy normal en esa época. La única relación entre ambos era que ella vendía un frigorífico usado y él estaba interesado.

Confesión y retractación

A pesar de las incógnitas, los investigadores tenían a su hombre, había confesado, así que el procesamiento siguió adelante. Un mes después de los hechos, sin embargo, P.O.G. le aseguró a su abogado que había estado pensando mucho y había llegado a la conclusión de que no mató a su vecina. Afirmaba que se encontró la puerta abierta, entró a ver qué ocurría y la encontró asesinada. Le causó tal impacto que mezcló la realidad con la ficción y acabó confesando el crimen dos días después, cuando acudió a la policía.

Con ese giro en su declaración llegó el juicio. El proceso se celebró en dos partes. Comenzó en octubre, pero se interrumpió y concluyó en noviembre porque en la primera convocatoria se ausentaron testigos importantes.

El fiscal mantuvo que el 4 de febrero P.O.G. acudió a la casa de su vecina y, por causas desconocidas, la atacó con una pesa de forma sorpresiva porque ella estaba trabajando en su máquina de coser y recibió los impactos desde atrás. Luego trató de limpiar con una toalla, la cubrió con una alfombrilla y se marchó. Según el Ministerio Público, dos días después, como nadie había localizado el cuerpo, acudió a la comisaría para confesar lo que había ocurrido.

Por ello la Fiscalía consideró que se trataba de un delito de asesinato y solicitó una pena de 27 años de cárcel para el procesado y 5 millones de pesetas (30.000 euros) para el marido de la víctima. La acusación particular, que representaba a la familia de la fallecida, elevó la petición a 30 años de internamiento. Rechazaban que se pudiese aplicar el atenuante de arrepentimiento espontáneo que sí aceptaba el fiscal.

Giro inesperado en el juicio

El juicio, sin embargo, estuvo protagonizado por el abogado defensor, que hizo una apasionada defensa de la inocencia de su representado. Afirmó que el mismo pensaba que el joven era el autor al principio, pero que comprendió que no era responsable.

Su hipótesis mantenía que el camarero era un hombre nervioso e impresionable que confundió la realidad, asumiendo la autoría del hecho debido a fuerte impresión que sufrió al descubrir el cadáver de su vecina.

El acusado sí reconoció que había tapado la cabeza de la víctima con una alfombrilla «instintivamente». También dijo que se había manchado de sangre porque pegó su oído a la espalda de la mujer asesinada para ver si respiraba.

La sentencia no contentó a ninguna de las partes. El tribunal consideró culpable a P.O.G., pero no de asesinato, sino solo de homicidio, por lo que rebajó la pena de cárcel a doce años y un día. También obligó al condenado a indemnizar a la familia de la víctima con cinco millones de pesetas (30.000 euros).

El fallo fue un golpe para los investigadores porque el tribunal no dudó en criticar la investigación y destacar que no se podía calificar de asesinato por falta de pruebas. «Las deficiencias en agotar las últimas consecuencias de la instrucción impiden calificar el hecho como tal (como asesinato)».

El tribunal también lamentó que no se había resuelto el móvil. «La acción se revela aparentemente absurda, sin causa o motivo que explique el brutal ataque criminal».

La sentencia incluyó el agravante de morada por atacar a la víctima en su casa y aceptó el atenuante de arrepentimiento espontáneo.

Finalmente, por tanto, el vecino fue encarcelado sin que, hoy en día, 37 años después, se pueda explicar lo que ocurrió exactamente en ese piso ni la causa de tan brutal crimen.

Cinco muertes, cinco meses

El caso tuvo especial resonancia en Badajoz porque incrementó una racha de crímenes muy recordada, fueron asesinadas cinco personas en cinco meses.

De esos homicidios el que ocurrió 15 días después de este no se resolvió nunca, fue un acuchillamiento en pleno Carnaval que se quedó abierto para siempre. El resto, sin embargo, se resolvieron, y a diferencia del de la calle Arturo Gazul, contaban con móviles conocidos. Fue la peor racha de crímenes en muchos años en la capital pacense y no ha vuelto a repetirse.

