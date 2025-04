Los crímenes de Aldeacentenera y el de la Puerta de Toledo en Madrid

En el libro 'Aldeacentenera. Tras la huella del jinete', de José Antonio Ramos, se hace mención a un romance que se recitaba a principios del ... siglo XX. Se titulaba 'Crimen de Vaquilla' y contaba un suceso ocurrido en Aldeacentenera, a 31 kilómetros de Trujillo. El romance, acortado, es el siguiente:

«Atención noble auditorio,/ todo el orbe se sorprenda/ mientras mi lengua declara/ la más reñida pelea/ que ha sucedido en Vaquilla,/ del modo que aquí se cuenta,/ entre dos fieros amantes/ que querían a una hembra.

El uno era su marido/ casado estaba con ella/ el otro es un querendón/ de los que abunda la tierra./ (...) Su legítimo marido/ se llama Modesto Cercas./ Este criado y nacido/ en la Aldeacentenera/ de padres pobres y honrados/(...) Se enamoró de una niña/ remilgada y peripuesta,/ de esas que peinan boleros,/ monigota y pinturera,/ amiga de hacer favores./ Dios premie a quien los merezca,/ amada de sus amantes,/ querida de quien la quiera,/ pues para mí no echen sopas/ que no me gusta la cena/ pues suele salir picante,/ amargosa e indigesta.

Pero al fin ya se casaron/ sea lo que Dios quisiera,/ salga bien o salga mal/ a nadie pedirán cuentas./ Habitaron en Trujillo/ y se han trasladado a la Aldea,/ y en el sitio de Vaquilla/ han arrendado una huerta/ (...)

Dejemos aquí a Modesto/ y a la señora Modesta/ y vamos al querendón/ que le dejamos en puertas./ Aqueste era un portugués/ residente en estas tierras/ avecindado en Trujillo/ ciudad noble, rica y bella./ (...) Él de oficio carpintero/ ebanista de primera/ pero los buenos maestros/ tienen otras consecuencias,/ que todos los más son borrachos/ y amigos de churripelas./ (...) Yo no llegué a conocerle/ pero, por noticias ciertas,/ dicen que era un angelito/ desde el rabo hasta la oreja./ También tenía Pepito/ relaciones muy estrechas/ con la suegra de Modesto/ y la señora Modesta./ Lo cierto es que dispuso/ hacer un viaje a verla,/ desde Trujillo a Vaquilla,/ que estaba a más de seis leguas./ Algún interés tendría/ el señor José Ponderas/ para hacer este viaje/ sólo por venir a verla./ (...) El 28 de mayo/ vino a dormir a la Aldea,/ a la posá de la plaza,/ y dijo a la mesonera/ que pasaba a Guadalupe/ a cumplir una promesa./ El 29 salió/ bien cabalgado en su bestia,/ (...) y en el medio del camino/ se encontró con la Modesta/ que venía para el pueblo/ a vender sus frijoleras./ (...) Los dos se fueron juntos/ con dirección a la huerta./ No fueron por los caminos,/ que fueron por las veredas,/ por en medio de los montes,/ por quebradas y cavernas./ Allí hablaron lo que hablaron,/ hicieron lo que quisieran,/ de eso a mí nada me importa/ y sin cuidado me deja,/ que con su pan se lo coman/ que yo no les pido cuenta.

También dispuso Pepito/ llegar él solo a la huerta/ para hacer ver a Modesto/ que no le había visto a ella./ (...)Estuvieron merendando/ y dispuso que cogieran/ una carga de lechugas,/ fuera Modesto a venderla/ (...) Modesto, muy sospechoso/ por un cerro dio la vuelta/ viniéndose para el chozo/ y se escondió en la burrera./ Allí estuvo escuchando/ lo que en la choza conversan./ Oyó decir a don Pepe,/ haciéndole mil ofensas,/ que se marchase con él/ y que dejase la huerta./ Ella dice: '¿Y mi Modesto?'/ Él respondió con fiereza:/ 'A Modesto le matamos/ y tú vas donde yo quiera./ Nos vamos a Buenos Aires/ a donde nadie nos vea.'/ (...)

Los rivales se disputan/ por ver quién se lleva la presa./ Modesto le agarró/ del caño de la escopeta,/ y el arma se ha disparado/ dándole el tiro a Ponderas/ en medio de la garganta,/ por la mandíbula izquierda./ Don Pepe cayó al suelo/ (...) Le dice el cabo Manzano,/ con voz respetable y recia:/ '¿Pero Modesto qué has hecho?'/ 'Bien clara está la respuesta,/ lo que él quería hacer conmigo/ aquí en esta noche negra/ para robarme a mi esposa/ por voluntad o por fuerza;/ pero echó la cuenta mal/ y no le salió la prueba,/ porque ha venido a por lana/ y trasquilado se encuentra./ Él pensó matarme a mí/ y ha salido viceversa/ (...)»

Más allá del romance

¿Fue cierto este crimen? Sí. Existió. Según hemos visto en los periódicos de la época, Modesto Cercas Solís fue juzgado en la Audiencia Territorial de Extremadura, en Cáceres, en el mes de febrero de 1911, y tuvo suerte, porque el jurado le absolvió del delito de homicidio del que era acusado.

¿Qué fue de Modesto Cercas Solís? Pues su nombre y apellidos figuran en periódicos de 1924 relacionado con otro suceso que ocurrió en Madrid, en donde puede que se fuera a vivir huyendo de Extremadura, en donde se recitaba en romance su historia de marido engañado.

Según está escrito en periódicos de Madrid de agosto de 1924. Modesto Cercas Solís, de 42 años, vivía en un piso de la calle General Ricardos, cerca de la Puerta de Toledo. Allí residía con su mujer Ana y su hija de 15 años María. Era una familia humilde, dedicándose Modesto a vender verdura por las calles con un carrito. Para tener algo más de dinero decidieron alquilar dos habitaciones a una mujer mayor, y esa fue su perdición.

Ampliar Imagen de la Puerta de Toledo en la época del crimen machista de 1924. s.e.

La inquilina se llamaba Ángela Castaños y tenía un hijo problemático de 31 años, Luis Castaños Escribano. Él había dejado de convivir con una mujer y se fue con la madre. En un diario del 19 de abril de 1924 aparece su nombre, ya que intentó suicidarse tirándose delante de un tranvía, resultó solo con heridas leves.

Empezó a acosar a la hija de Modesto, y el 25 de julio de ese año, aprovechando que estaban solos en el piso, la viola. Cuando Modesto se entera acude a la justicia; pero de aquella no había orden de alejamiento y el agresor sigue viviendo en la casa, llegando a decir a la muchacha y a los padres: «Ya que os ponéis tontos, ni para mí ni para otro. Con catorce años, en paz».

Modesto y su familia fueron evitando discusiones; pero el 19 de agosto de 1924, a las diez de la noche, Luis atacó con un cuchillo a Modesto que se pudo defender con una silla. Luis entonces fue a por la muchacha de 15 años, que se escondió en una habitación. Allí la mató de ocho puñaladas. Huyó, pero fue detenido a las pocas horas.