El crimen perfecto que obsesionó a Badajoz

Cada aniversario, cada vez que había una muerte, aunque fuese accidental, los periódicos de Badajoz recordaban el crimen de La Pinela. Durante más de doce años se rememoró la triste muerte de Sebastián T., un obrero de 18 años que apareció asesinado en la carretera de Sevilla. Hubo vecinos delatando a otros vecinos, periodistas convertidos en detectives y cientos de rumores, pero nunca se resolvió. Esta semana se han cumplido 118 años de ese crimen perfecto que obsesionó a los pacenses, pero que ya no se recuerda.

Sebastián murió el martes 31 de mayo de 1904. Se ganaba la vida de recadero, llevando un carro entre Badajoz y un cortijo a diez kilómetros por la carretera de Sevilla. Ese día estrenaba traje. Había ahorrado y se lo había comprado para lucirlo en las fiestas pacenses. Sus compañeros explicaron que solía ir dormido en el trayecto, ya que era muy tranquilo y el caballo iba solo. Sin embargo, otros testigos aseguraron que esa jornada iba acompañado de alguien con sombrero.

Dormido, despierto, solo o acompañado, ese día Sebastián no llegó a su destino. Lo encontró al día siguiente un vecino que buscaba alcachofas por la zona. Su cadáver presentaba un solo golpe mortal en la cabeza y estaba colocado debajo del carro, que estaba parado en el camino. Los forenses pensaron que los responsables de la muerte colocaron el cuerpo así con la intención de que el caballo arrancase y aplastase al joven, haciendo pasar la muerte por un accidente. Sin embargo, este no se movió y la autopsia reveló que alguien lo golpeó en la cabeza con una reja de arado (una herramienta en pico). Los médicos creyeron que había sido atacado mientras dormía, ya que no presentaba ninguna herida defensiva.

En cuanto al móvil, todo indica que fue el robo. El joven llevaba 525 pesetas en calderilla cuando murió, pero este hecho también es un misterio. Los policías calcularon que las monedas debían pesar más de 52 kilos y abultaban bastante. Algunas, de hecho, fueron encontradas desperdigadas por el camino. Quizá se cayeron. De todas formas, hubiese sido imposible que se las llevase una sola persona a pie. Otra prueba que obsesionó a los pacenses fueron unas colillas de una marca de tabaco cara que aparecieron cerca del cadáver. Eso desató teorías sobre la implicación de vecinos con fortuna, pero finalmente todos los sospechosos fueron personas humildes.

Solo la semana después de los hechos la prensa de la época informó de una decena de detenciones con nombres y apellidos. Tres hombres fueron retenidos porque trabajaban en una finca cercana. Vieron el carro abandonado el martes por la noche y lo volvieron a ver el miércoles por la mañana, pero aseguraron que no se interesaron por él.

Otro vecino fue detenido porque trabajaba en una cantina cercana, otro porque sus vecinos creyeron ver manchas de sangre en sus pantalones, tres mujeres porque hablaban mucho del crimen y se creyó que eran encubridoras, etc. Sin embargo, el principal sospechoso en un primer momento fue un trabajador del cortijo al que iba la víctima, ya que desapareció tras el hallazgo del cadáver.

Los días fueron pasando tras el asesinato y la indignación creció en Badajoz. El Noticiero Extremeño pidió calma. «No habíase extinguido el interés que despertó en el público el bárbaro asesinato de Sebastián T. Suciedióse a la excitación de los primeros momentos la depresión característica de nuestro temperamento meridional antes la ineficacia de las primeras diligencias».

Este periódico informó que decenas de personas daban pistas, algunas disparatadas, sobre el Talaverano, que era el mote del compañero de trabajo de Sebastián que desapareció. Creían que había huido a Lisboa, pero finalmente se entregó y demostró que estaba de viaje durante los hechos.

«Casi se ha relegado al olvido el crimen de la Pinela [...]. Será verdaderamente de lamentar que no aparezca bien determinada la responsabilidad del que privara de la vida al joven Sebastián», publicó La Región Extremeña en agosto.

Principales sospechosos

El interés se mantuvo durante mucho tiempo. Un año después del crimen, un juez publicó un edicto pidiendo testigos y en 1906 los medios aseguraron que el caso estaba a punto de resolverse. En marzo detuvieron a dos nuevos sospechosos y había importantes pruebas contra ellos, pasaron meses en la cárcel, pero no llegaron a ser procesados.

Uno de los sospechosos trabajaba en la misma finca de la víctima, por lo que podía saber que Sebastián iba solo por el camino y llevaba dinero. El segundo era el hijo de un panadero al que se escuchó contar en una taberna que no pudo llevarse toda la calderilla por el peso.

En 1907 el asesinato volvió a los periódicos por un chivatazo. Fue detenido un delincuente habitual apodado el Colorao. «La fantasía popular no solo cree que se ha averiguado ya quién es el autor del crimen de la Pinela, sino que se le atribuye la perpetración de otros crímenes cuyos autores no fueron descubiertos», publicó 'La Región Extremeña', que sin embargo anunció la puesta en libertad de el Colorao al día siguiente.

En 1910, aunque habían pasado seis años, los vecinos hicieron de detectives de nuevo. «Estos días ha circulado un rumor de que había sido descubierto el autor del crimen de la Pinela. Se agregaba que el aludido autor había sido denunciado por su mujer, resentida porque le pegó brutalmente. El rumor carece de fundamento», informó el periódico.

Las noticias sobre el crimen se alargan hasta 1916 con más rumores sobre detenciones que nunca se produjeron. El asesinato seguía siendo citado, por ejemplo, cuando hubo una ola de robos en Badajoz. «Se registró el famoso crimen de la Pinela, quedó solitario el caso y envuelto en el misterio (...) se creía inverosímil en un pueblo que, hasta hace poco, dormía con las puertas abiertas».

