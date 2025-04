El crimen cometido en Salorino el Día de los Santos Inocentes de 1929

La Sala de lo Criminal de Cáceres estaba llena el 13 de octubre de 1930. La gente observaba con curiosidad al hombre que se encontraba ... en el banquillo de acusados: Agustín Espada Elviro, de 39 años, que no paraba de mirar al suelo. Custodiado por agentes de la Guardia Civil, el hombre que había matado a su hermana de tres disparos no levantaba la vista. Permaneció sentado hasta que el presidente del tribunal ordenó que se levantara.

Con tranquilidad Agustín fue declarando que no sabía bien qué había pasado, cuando el 28 de diciembre de 1929 fue a pedirle dinero a su hermana. No recordaba bien que le hubiera disparado a ella.

–¿Qué pasó? –Le preguntó el fiscal.

–No sé... No recuerdo: Que hice unos disparos... Vino gente... y cuando recobré la conciencia estaba en el piso bajo de la casa.

–¿Por qué se negó su hermana a darle el dinero?

–No sé. Siempre fue buena conmigo, me daba lo que le pedía. No sé porqué entonces no lo hizo.

–¿Se dio cuenta de si al disparar contra su hermana, la mató? –Le preguntó el abogado defensor.

–No lo sé. Solo sé que después, en mi cuarto, una persona me dijo: '¿qué ha hecho usted?'. Yo mismo pregunté a la Guardia Civil: 'Pero ¿He matado a mi hermana?'

Después de su declaración, 23 testigos fueron pasando ante el tribunal explicando qué había ocurrido el Día de los Santos Inocentes de 1929 en la localidad de Salorino.

Ampliar Noticia del juicio que fue en Cáceres en octubre de 1930. hoy

Fueron contando que Agustín y su hermana Francisca vivían en una casa ubicada en el número 6 de la calle García Crespo. Que ella, soltera, era la que disponía en la casa, en la que había dos criadas. Francisca había dejado dos habitaciones en la planta baja para su hermano, que no supo administrar bien su herencia, metiéndose en negocios que no daban buen resultado.

Se supo que estaba arruinado desde junio de 1929, y que el 28 de diciembre le hacía falta hacer frente al pago de 2.500 pesetas. Se le ocurrió entonces pedir ayuda a su hermana, que le había sacado de apuros económicos otras veces. Hizo entonces un recibo a su nombre en el que ella afianzaba el pago de las 2.500 pesetas.

Alrededor de las dos y media de la tarde, subió al piso superior a ver a su hermana, para que le firmara el recibo. La encontró tomando café con un cuñado de ellos: el médico Luis García Alonso, y con la hija éste. Padre e hija testificaron que estaban sentados con Francisca tomando el café en una mesa camilla, cuando llegó Agustín con el recibo que entregó a la hermana.

Aseguraron que la hermana no discutió con el hermano, solo le dijo que tenía que hacer otro recibo en el que pusiera una fecha de vencimiento; pero Agustín se lo tomó a mal. Cogió el recibo, lo rompió y luego dijo: «Esto se arregla así». Sacó del pantalón una pistola y disparó tres veces contra su hermana. Estaba a poco más de un metro de distancia de ella. La hermana se quedó sentada en la silla. No pudo hacer ni decir nada. Se murió a los pocos segundos.

El cuñado utilizó una expresión ahora nada usual para decir que Agustín reaccionó como un loco peligroso. «En el momento de apuntar a su hermana –explicó al tribunal– tenía el rostro de un vesánico». Vesania se utiliza, según la RAE, para describir una demencia furiosa.

La hermana estaba sentada entre el padre y la hija, y Agustín se puso entre ella y la joven. Las tres balas afectaron a la parte izquierda del cuerpo de la víctima. Una le atravesó la zona del pecho junto al corazón, otra bala la zona intercostal, y la tercera le dañó la muñeca izquierda.

Usó una pistola Star de nueve milímetros, de calibre reducido. Cuando le fue intervenida guardaba en el cargador cuatro balas. Agustín no tenía licencia de armas. Declaró en el juicio que usaba una pistola para evitar que le robaran cuando llevaba dinero de sus negocios.

Ampliar Fiscal Romualdo Hernández. hoy

El juicio duró varios días, y causó sensación en la sala el que se presentara un escrito firmado por setecientos vecinos de Salorino, pidiendo que Agustín fuera internado en un centro psiquiátrico y no en una cárcel, al considerar que era un enfermo mental. En 1930 Salorino tenía 2.600 habitantes, en la actualidad hay unos 560.

El abogado defensor fue el letrado Luis Grande Baudesson, que defendió que el acusado no fue consciente de que mató a su hermana. Era lo que afirmó en el juicio el doctor Guija, director del Manicomio Provincial de Plasencia. Aseguró que el procesado sufría una enfermedad mental, «identificada con la conocida científicamente como epilepsia larvada», según sus propias palabras.

El abogado defensor insistió en que Agustín había matado a su hermana en un estado de enajenación mental, debiendo ser internado en un manicomio hasta su completa curación.

Manicomio judicial

Para el ministerio fiscal no había duda de que era un claro caso de asesinato, considerando que debía ser condenado a 26 años de cárcel, indemnizar con 10.000 euros a los herederos de la víctima; y por la tenencia ilícita del armas a dos meses y un día de arresto y 1.000 pesetas de multa. El fiscal que llevaba el caso se sintió mal en el juicio y fue sustituido por el teniente fiscal Romualdo Hernández.

La sentencia de la Sala de lo Criminal decidió el internamiento del acusado en un manicomio judicial, del que no podría salir salvo con autorización del tribunal.

Se explicaba en la sentencia que había matado a su hermana en una perturbación mental completa. Además de padecer una epilepsia larvada, señalaba que había tenido enfermedades venéreas, y había sufrido repetidas veces traumatismos craneales, uno de ellos de niño al caerse de un caballo, estando seis días sin conocimiento. El tribunal aseguró que tenía un retraso mental, que equivalía a tener una inteligencia de un muchacho de 13 años.