La boda con una rica del pueblo que acabó en triple crimen

Natalia Reigadas Badajoz Sábado, 7 de mayo 2022 | Actualizado 08/05/2022 12:02h.

A Francisco Z. le ofrecieron una vivienda propia y una fanega de trigo y otra de garbanzos (tierras para sembrar) por casarse con Teodora P., la soltera de una familia con posibles de Burguillos de Cerro. Él era un sencillo jornalero y aceptó. Una vez casado no hubo dinero. Francisco se fue a vivir con su mujer, pero en la casa de tres de sus tíos, todos solteros con dinero. A pesar de todo, el matrimonio prosperó y tuvieron un hijo poco después. Pero eso tampoco gustó a la familia de Teodora, que recomendó a la mujer levantarse de la cama cuando su marido quisiese consumar para no tener más descendientes ¿Y cómo acabó este drama? Con tres muertos a cuchilladas el 24 de mayo de 1908.

El crimen de Burguillos del Cerro causó conmoción en Extremadura. La familia de Teodora era un referente en la comarca. De hecho, los periódicos publicaban incluso los viajes que realizaban los parientes a causa del juicio que se celebró a raíz del crimen. Esta era una práctica habitual en los diarios de principios del siglo XX cuando los miembros de las familias adineradas viajaban. Se anunciaba que iban a visitar a una tía a Madrid, que se mudaban de una localidad a otra o incluso se avisaba que iban al médico. Eso demuestra que la familia implicada era acomodada.

Teodora era muy querida en su familia porque no había muchos herederos. De hecho, sus padres la dejaron al cuidado de tres hermanos que no se habían casado: Anastasio, Rosario y Antolina. Superaban los 65 años y todo indica que promovieron que su sobrina no se quedase soltera. El matrimonio fue con un joven del mismo pueblo, aunque de una familia mucho más humilde.

En un principio todo el mundo estaba contento con el compromiso, pero poco antes de la boda la familia de Francisco se opuso al enlace. Le echaron de casa sin dejarle recoger su ropa y utilizaron un insulto racista que en esa época se usaba mucho. Le advirtieron a Francisco que los parientes de Teodora iban a 'judiquearle', es decir, tratarle como judíos, un apelativo que a principios del siglo XX se aplicaba a los que explotaban o maltrataban con el dinero a otros.

«Antes de casarse le halagaban dándole dinero, pero después del enlace le trataban como un criado. Eran tacaños», aseguraba la hermana de Francisco, que ponía un ejemplo, el biberón del bebé era de lona en lugar de cristal, que era el material que solían tener los ricos en sus casas.

Finalmente se casaron y se mudaron con los tíos de Teodora durante un año. Pasado ese tiempo les pagaron una casa propia y muebles. La pareja tuvo a su primer y único hijo.

El día a día, sin embargo, no era fácil en el matrimonio. Francisco aseguraba que en la casa no le daban nada, solo comida, que seguía trabajando en el campo y que incluso le quitaron 5.000 reales que ganó vendiendo ganado en la Feria de Zafra. Por las noches, además, cuando se acostaba en la cama, su mujer se levantaba por indicación de su familia. Una criada de la casa confirmó que sus parientes la habían amenazado con desheredarla si tenía más hijos.

La dinámica familiar era peculiar. De hecho la lavandera de la casa explicó en el juicio que ella podía limpiar la ropa del resto, pero no de Francisco, al que confirmó que trataban como un criado más. También dijo que Antolina, una de las tías, «parecía que estaba enamorada de su sobrina Teodora».

Había otra versión sobre las dificultades del matrimonio. La familia de Teodora aseguró que su marido no quería trabajar, que se casó para que lo mantuviesen y que siempre exigía más dinero. También dijeron que trataba mal a su mujer.

Fuese como contaba el marido o como aseguró la familia adinerada, todo acabó de mala manera en mayo de 1908. La pareja se había separado por aquel entonces. Teodora había vuelto a casa de sus tres tíos siete meses antes, pero los vecinos esperaban una reconciliación por cómo se comportaba.

Al principio de la separación, cuando Francisco se acercaba a la casa, su mujer cerraba rápido la puerta. Pero luego los vecinos cercanos vieron como la dejaba abierta y se asomaba cómo esperando a su cónyuge.

El acercamiento, sin embargo, no acabó bien. La noche del 24 de mayo, a las diez de la noche, Francisco salió de una casa cercana y vio a Teodora asomada a la puerta de sus tíos. Se acercó y comenzaron a hablar. Los tíos estaban dentro terminando de cenar y escucharon las voces. Anastasio, de 66 años, y Rosario, de 68, se acercaron y comenzaron a insultar al jornalero. Finalmente Anastasio le dio un bofetón que hizo que a Francisco se le cayese el sombrero. Todo estalló.

El crimen

Francisco sacó un cuchillo de grandes dimensiones y asestó tres puñaladas al hombre y dos a la mujer. Murieron en el acto. Su esposa intervino para defender a sus tíos y resultó herida. Murió cinco días después debido a una infección. El homicida salió de la casa persiguiendo a la otra tía, Antolina, que había salido huyendo, pero fue interceptado por el alcalde de Burguillos del Cerro. Según su propio testimonio, oyó voces y cogió el «bastón de autoridad» con el que detuvo al jornalero.

Al día siguiente, cuando la Guardia Civil trató de trasladar a la cárcel a Francisco, el pueblo intentó lincharlo.

El juicio se celebró un año después. La Fiscalía y la acusación particular argumentaron que Francisco fue a la casa con intención de matarlos y lo pintó como un hombre ambicioso y maltratador.

Sin embargo, el jurado popular aceptó la versión de la defensa. Creyó la versión de Francisco sobre su peculiar vida matrimonial, que le habían insultado al entrar en la casa y que no quería matar a su mujer, que fue herida por accidente, pero fue condenado a 29 años por dos homicidios y un delito de lesiones.

