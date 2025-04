La bella Zelima, la cupletista asesinada

Natalia Reigadas Badajoz Sábado, 13 de noviembre 2021, 07:48 Comenta Compartir

Estaba llamada a ser una celebridad. Con solo 18 años había conquistado teatros de todo el país y su luz brillaba con fuerza, de hecho, a la cupletista Enriqueta Murientes la apodaban estrella Zelima o la bella Zelima. Era un orgullo para la localidad donde vivía, Fregenal de la Sierra, pero nunca pudo comprobar si los carteles con su cara iban a inundar Madrid porque el hijo del médico decidió que, si no era para él, no era para nadie.

La bella Zelima murió de dos disparos el 30 de diciembre de 1916 y su tragedia ocupó crónicas en todo el país.

¿Quién era esta artista? Era la estrella de la Troupe Murientes, un grupo de artistas formado por su padre, su hermano y ella misma. Su progenitor, conocido como el hombre estuche, era famoso por representar cambio de vestuario y transformaciones en escena, pero no solo eso. Cantaba, hacía monólogos de humor, realizaba juegos de prestidigitación e incluso adivinaba el pensamiento. Su hermano, el Excéntrico Enriq, realizaba trucos, pero la que recogía los mayores halagos en la prensa de principios del siglo XX era ella, especializada en cantar cuplés. «De la bella Zelima no se pueden hacer elogios, pues resultarían insignificantes comparados con lo mucho que vale aquella joven artista. Ella sola bastaría para llenar todas las noches cualquier salón de varietés, es de lo mejor que pasó por nuestra capital», aseguró el redactor del periódico 'El Progreso', sobre una actuación de esta extremeña en Lugo en 1914, cuando la joven solo tenía 16 años.

Enriqueta Murientes conquistó a los críticos que destacaban que era una cupletista elegante, alejándose de la tendencia de la época en la que estas artistas solían ser insinuantes. «Ella es el tipo de cupletista fina, de baile elegante. Para ella fueron todos los aplausos (...) Zelima no usa vestidos alarmantes ni modales desvergonzados ni gestos provocativos», indicaba una de las críticas de su espectáculo.

Los Murientes, el nombre artístico de la familia, realizaron una gira por toda España y varias localidades francesas y cada vez tenían mejor fama, especialmente la cupletista.

¿Y por qué se apagó esta estrella? Según relató su propia familia, el 30 de diciembre de 1916 se estaban preparando para viajar a Segura de León donde pretendían debutar con su espectáculo. Aunque viajaban mucho, su domicilio por temporadas estaba en Fregenal de la Sierra.

Hasta la casa familiar se desplazó José R., de 24 años e hijo del médico de la localidad. Le pidió al padre de la artista que le permitiese invitar a la joven a comer a su casa y el progenitor aceptó. No era algo sorprendente porque ambas familias tenían buena relación.

Zelima comió en casa del médico y, tras el almuerzo, ambos jóvenes se quedaron solos en una habitación. A las 14.45 horas se escucharon dos disparos. Los que había en la casa y algunos vecinos, alertados por el ruido, se acercaron a la estancia y descubrieron a la cupletista muerta. Tenía dos disparos en la cabeza.

Distintas versiones

No se sabe lo que ocurrió. Los periódicos plantearon varias hipótesis, desde un suicidio de amantes del que José se arrepintió, hasta un arrebato de celos. La teoría más extendida, sin embargo, fue que ella le rechazó y que el joven tenía fama de «calavera y un tanto mujeriego», según aseguró el 'Correo de la Mañana', de Badajoz.

«Una vez en el domicilio, el requirió de amores con más violencia de lo ordinario a Zelima, quien rechazó altanera aquellas proposiciones. Enardecido ante tan firme negativa, trató de emplear medios violentos para conseguirlo y Zelima luchó y se defendió por conservar su honra; pero José en vez de ceder, sintiéndose lleno de cólera y de odio hacia la mujer que lo rechazaba, sacó un revolver y disparó sobre Zelima, viendo desplomarse a Enriqueta Murientes que caía atravesada por el balazo», contó el 'Correo de la Mañana'. Esa fue la interpretación del crimen más repetida.

La prensa fue muy dura con este hecho. 'La región extremeña' finalizó su artículo sobre el suceso con una condena a la violencia contra las mujeres. «Va extendiéndose, por lo que se ve, el número de 'valientes' que cuando una mujer no accede a sus pretensiones, atentan contra la vida de esta».

Otras versiones

Otras versiones, mucho menos sangrientas, aseguran que el joven hijo del médico no intentó forzar a la cupletista, sino que le pidió matrimonio. Cuando la joven se negó, la ejecutó por vergüenza.

El 2 de enero el 'Correo de la Mañana' informó sobre la conmoción que había causado el asesinato en Fregenal de la Sierra. El periodista indicó que, tradicionalmente, todos los entierros en esta localidad pasaban por la plaza del pueblo. Sin embargo, en este caso el alcalde, para evitar escenas conflictivas, prohibió a la comitiva atravesar el centro. Logró el efecto contrario al que quería, porque hubo mucho revuelo en la localidad.

La muerte de Zelima no solo logró una amplia cobertura en los medios extremeños, sino en periódicos de toda España. Por ejemplo, 'El Progreso', de Galicia, recordó: «Zelima era muy conocida por el público de Lugo. Trabajó en el Lugo Salón y en el Café Moderno. En las columnas de este periódico publicose una hermosa composición poética del señor Santaolalla dedicada a ella».

No hubo juicio. El responsable confesó, pero no llegó a ser procesado porque murió en la cárcel en circunstancias que no se revelaron.

