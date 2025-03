Cómo no atracar un banco en Extremadura

Natalia Reigadas Badajoz Sábado, 9 de abril 2022, 07:52 | Actualizado 11:28h. Comenta Compartir

Los atracadores tienen cierta fama de hombres de sangre fría, de sorprender con su soltura a los sistemas de seguridad y llevarse el dinero que custodian los todopoderosos bancos. La realidad es que la mayoría son detenidos y algunos con facilidad debido a su torpeza. En Extremadura se han dado casos que sirven para explicar cómo no atracar un banco. Por ejemplo, es importante no olvidarse el dinero, no tropezar o no dejarse cazar por un radar.

Unos atracadores despistados entraron a robar una sucursal de la antigua Caja Badajoz en Arroyo de San Serván en 1993. Se llevaron 400.000 pesetas (2.400 euros) tras conseguir abrir la caja de seguridad, pero no se dieron cuenta de que había un paquete en el mostrador con 4 millones de pesetas (24.000 euros). Tras apuntar a una clienta, esta se desmayó. Los ladrones la atendieron y, con los nervios, se dejaron el botín.

También fue humillante la acción de dos cacos en Piornal en 2002. Vestidos con un mono y encapuchados, aprovecharon que un empleado accedía a la oficina del Banco de Extremadura para entrar tras él. El suelo estaba mojado porque era un día de niebla y uno de los ladrones se resbaló y se estampó contra la puerta de acceso. Cuando se puso en pie, ante la mirada sorprendida del trabajador de la entidad, los atracadores echaron a correr.

En 1988 el atraco a un banco de la plaza de la Soledad, en Badajoz, también acabó antes de empezar porque los dos autores del mismo se colocaron los guantes y el pasamontañas en la calle y no se dieron cuenta de que tenían al lado a un policía local. Otros delincuentes lograron ejecutar bien el robo, pero fueron detenidos poco después por no tener cuidado. Llama la atención un caso de 1993 en la calle Cánovas de Cáceres. El caco salió de la entidad con medio millón de pesetas (3.000 euros), pero fue captado por un radar en la autopista por ir con exceso de velocidad. En el juicio fue condenado a siete años de cárcel y también le retiraron el carné de conducir.

Una vez conseguido el botín, también es importante ser discreto. En 1980 tres jóvenes robaron una sucursal en Losar de la Vera. Cogieron el dinero y se fueron a la playa, a Villajoyosa, en Alicante, donde gastaron un millón de pesetas (6.000 euros) en menos de tres días. Al cuarto fueron detenidos.

A veces a alegría les dura aún menos. En 1993 un atracador fue detenido en Cáceres 20 minutos después de robar en Caja Extremadura porque un policía nacional vio cómo tiraba una bolsa negra a un contenedor y lo paró. Ese mismo año, sin embargo, superó el récord un joven de Badajoz que fue interceptado solo 15 minutos después de lograr un botín de un millón de pesetas. Le siguieron desde la sucursal.

Fallos

En varios casos los delincuentes han sido identificados por no guardar bien el dinero o, como en 1988 en Badajoz, porque no se dio cuenta de que se llevaba billetes marcados. Ese problema no lo tuvo una pareja que robó una tienda en Navalmoral en 1994, aunque fueron detenidos y condenados a 4 años de prisión. En lugar de billetes marcados, perdieron el tiempo recogiendo toda la calderilla del local (5.000 pesetas en monedas/30 euros) y les cogieron.

En ocasiones los ladrones se encuentran con oposición. Fue el caso de los clientes de un banco en 1989 en Cáceres. Cuando el caco sacó la pistola que llevaba envuelta en una tela, se abalanzaron sobre él y lo redujeron. Ese mismo año se dio una escena parecida en el Caja Badajoz de Mérida. Un cliente le dio un manotazo al atracador y le tiró la pistola. «O hago algo o aquí se a va a liar», declaró el héroe improvisado.

En otros casos las víctimas han sido protagonistas, pero por otras causas, como no tomarse en serio el robo. Ocurrió en el Banco Central, en Cáceres, en 1989. El ladrón se presentó vestido de guarda de seguridad, pero el traje no debía estar muy logrado. «¿Pero está usted de cachondeo?», le respondió uno de los empleados del banco cuando anunció que era un atraco. Sin embargo, logró marcharse de la entidad con 300.000 pesetas (1.800 euros).

El caso más conocido es el del falso guardia civil. Un hombre de 52 años que en 2018 fue noticia nacional porque se disfrazó, con tricornio incluido, y robó un Caixabank de Badajoz. Antes de eso se paseó por el Casco Antiguo disfrazado igual e incluso intentó robar un negocio de hostelería, pero se burlaron de él. En la sucursal financiera logró 2.900 euros y fue detenido dos días después en Olivenza cuando ya se había gastado 1.100. Fue reconocido, entre otros motivos, porque era cliente habitual del banco que atracó.

Y aunque ese guardia civil era falso, en 1990 fue muy sonado el caso de un policía nacional condenado por atracar un banco en Badajoz. No llegó a entrar dentro de la entidad, pero recibió una condena de ocho años por organizar el robo. Uno de los ladrones que entró incluso llevaba su pistola reglamentaria. En 2015 hubo otro caso sorprendente. Un hombre de 62 años intentó atracar la oficina bancaria en la que había trabajado durante décadas.

Atracar para irse de vacaciones

Las causas que los delincuentes esgrimen para atracar un banco también son de lo más original. Los tribunales extremeños han juzgado atracadores que aseguraban que trataron de robar el banco porque estaban de juerga o incluso que lo hicieron para poder pagarse las vacaciones.

El caso del 'día de juerga' fue en 1995 en Cáceres. Tres compañeros de trabajo terminaron su jornada laboral como albañiles y se fueron a comer juntos un viernes. Se emborracharon y a las doce de la noche siguieron la juerga con copas y heroína en un bar para luego ir a un club de alterne. Cuando se les acabó el dinero, uno de ellos cogió una pistola del coche, que aseguró luego que era de juguete, y volvió a entrar, no para robar, sino para pedir acostarse «con una o dos mujeres». Al juez le dijeron, literalmente, que habían sido víctimas de un día de juerga.

En 1993, también en Cáceres, otro atracador alegó que había robado 1.300.000 pesetas (casi 8.000 euros) «para emprender una nueva vida». Al salir del banco unos vecinos se dieron cuenta de que su pistola era falsa y fue reducido.

La actitud de los atracadores también es sorprendente en ocasiones. En el año 2000 un ladrón que robó en un banco de la avenida Antonio Hurtado de Cáceres le dio 3.000 pesetas (18 euros) a una clienta que se asustó. Fue a modo de propina mientras la tranquilizaba asegurándole que no le pasaría nada. En 1988 un atracador escribió a la redacción de HOY desde la cárcel para pedir perdón por el susto a los empleados del banco que robó.

